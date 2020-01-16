Послание президента Владимира Путина продолжают обсуждать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которое обернулось отставкой правительства и назначением нового премьера Михаила Мишустина, несет в себе гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. 16 января, на следующий день после выступления Путина, топовые политологи страны спорили, как эта речь изменит Россию.

«Величие страны — в достоинстве граждан», — фраза президента, прозвучавшая в его послании, стала ключевой при обсуждении в ходе заседания круглого стола политологов в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). «Президент выступал как национальный лидер, который формирует стратегические задачи развития, а стратегические задачи он базирует на моральных ценностях — воспитания, семьи, достойного уровня жизни», — подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Президент поставил во главу угла достоинство россиян Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ, члена Общественной палаты РФ Глеба Кузнецова, президент подал сигнал о том, что значительно усилится роль регионов. И дело не только в повышении статуса Госсовета, в состав которого входят губернаторы, но и в экономической составляющей послания, которая направлена на рост благосостояния россиян и инвестиции в региональные проекты. Еще одним важнейшим моментом Кузнецов считает конституционную реформу: «Это изменит всю нашу жизнь, потому что изменит меру ответственности каждого чиновника, каждого депутата».

По мнению политологов, закостенелый взгляд на развитие регионов и реализацию нацпроектов мог стать причиной отставки правительства Медведева.

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев обратил внимание, что послание президента 2020 года четко укладывается в стратегию Путина, о которой он говорил еще в начале 2000-х. По мнению политолога, в той же логике возрождения величия России были выстроены майские указы президента и нацпроекты.

«Мы можем воспринимать величие России по-советски. Величие такого рода, когда оно осуществляется за счет низкого уровня жизни, когда оно осуществляется за счет угнетения прав и свобод граждан и их внутреннего достоинства — вот это величие нам не нужно.

Когда Путин говорит о величии страны, он обязательно это сопрягает с достоинством гражданина», — подчеркнул Матвейчев. Он напомнил, что достоинство граждан России состоит не только в благосостоянии, но и в их участии в политической жизни — именно поэтому так важно, что мнение россиян об изменениях в Конституцию РФ будет учтено.

Руководство страны должно обеспечить реализацию задуманнной стратегии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что миссией Путина является возврат суверенитета России. Он подчеркнул, что это понятие страны помимо внешних признаков, связанных с обороноспособностью, включает и внутренний суверенитет. «Это достоинство, которое должно сопрягаться с тем статусом, который мы уже имеем на внешней арене», — отметил Мартынов. По его мнению, поправки, которые планируются внести в Конституцию призваны зафиксировать достигнутый результат в развитии российского общества.

Деятельность Путина на протяжении 20 лет не может быть заброшена, поэтому он создаст все механизмы, чтобы создать необратимость своих решений, уверен Матвейчев. «Путин — стратег, смотрящий на десятки дет вперед», — подчеркнул он.