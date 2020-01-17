Югорские инсайды

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В Югре ожидаются отставки мэров. А правительство ХМАО ищет политтехнолога перед предстоящими выборами. Глава аппарата губернатора Югры замучил подчиненных. А еще в наших «Инсайдах»: почему югорские депутаты боятся остаться без зарплаты и кто их мэров больше всех тратит денег на пиар.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В Югре ожидаются отставки мэров

В Югре прогнозируют отставки мэров по итогам их отчетов за проделанную работу в 2019 году. У губернатора Югры Натальи Комаровой есть ряд претензий к результатам нескольких глав. «Традиционно в числе аутсайдеров значатся отдаленные и депрессивные территории ХМАО. Вот с их главами у Комаровой и будет жесткий разговор», — говорят слухмейкеры.

В правительстве ХМАО ищут политтехнолога на предстоящие выборы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что внутриполитический блог региона озадачен поиском крутого политтехнолога, который будет вести в ХМАО предстоящие избирательные кампании в окружной и федеральный парламент. «Контракт с ним будет заключен на два года. Но ищут его уже сейчас, чтобы пиарщик смог приступить к работе уже в марте. Собственно, к этому времени должны стать понятны и дальнейшие карьерные перспективы действующей главы ХМАО Натальи Комаровой», — обсуждают в политтусовке.

Новый глава аппарата губернатора Югры прессует чиновников

В кулуарах правительства Югры обсуждают поведение и стиль работы нового главы губернаторского аппарата Анатолия Уткина. Помимо устрожения режима и тотального документооборота он ввел моду на стенограммы всех совещаний с участием главы региона Натальей Комаровой. После чего в департаменты поступают тонны поручений. «Не зафиксированным не остается ни одно слово Комаровой. Может быть, это и к лучшему, хотя это уже бюрократизм в высшей степени», — переговариваются чиновники.

Экс-пресс-секретаря главы Ханты-Мансийска зовут на работу в правительство ХМАО

Говорят, что экс-начальника управления общественных связей мэрии Ханты-Мансийска Наталью Корчагину зовет на работу ее бывший руководитель Майя Есина. Она сейчас работает советником у заместителя губернатора ХМАО Александра Тиртоки. «Впрочем, Корчагина может выбрать другой вариант трудоустройства. Она хороший специалист и без работы точно не останется», — уверены слухмейкеры.

Югорские депутаты боятся остаться без зарплаты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что руководители муниципальных дум в Югре напряглись от новости, что в Пыть-Яхе депутаты проголосовали за лишение зарплаты спикера и его зама. В других городах и районах опасаются, что эту практику правительство ХМАО решит распространить и на другие муниципалитеты.

«Особенно переживают за эту ситуацию в крупнейших городах Югры — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. Там довольно серьезная нагрузка ложится на депутатов, которые работают на освобожденной основе. Готовы ли будут заниматься такими вещами на общественных началах — большой вопрос», — недоумевают инсайдеры.

Мэрия Сургута хочет реформировать пиар-блок

Ходят слухи, что мэрия Сургута намерена провести реформу информационно-идеологического блока. В структуре администрации может появиться новое подразделение, а на работу приглашены специалисты, перед которыми будут поставлены стратегические задачи в преддверии предстоящих электоральных циклов. «Город стоит на пороге выборов в местную, окружную, Государственную думу. В 2021 году заканчиваются полномочия и у главы Сургута Вадима Шувалова. А ранее заявлялось, что он вместе со своей командой хочет остаться на второй срок. Для выполнения всех этих задач требуется дееспособная команда пиарщиков с полномочиями и возможностями, с которой потом и можно будет спросить за результат», — говорят в кулуарах мэрии.

Глава Сургутского района тратит на пиар больше остальных мэров в Югре…

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что в 2020 году бюджет на пиар в мэрии Сургутского района может составить порядка 100 миллионов рублей. Таких денег на СМИ не выделяет ни один из муниципалитетов Югры. Чиновники Сургутского района заключают крупные контракты с местными телекомпаниями, издают большим тиражом собственную газету, создали информационное агентство, а теперь хотят освещения еще и на федеральном уровня. «Глава района требует, чтобы про результаты его деятельности рассказывали федеральные каналы и информагентства уровня ТАСС. Вот только непонятно, какого эффекта он от этого ждет, кроме удовлетворения собственного тщеславия. Но опять же, почему оно должно удовлетворяться за бюджетный счет?» — задаются вопросом сплетники.

…но при этом теряет инвесторов

Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой отказал инвестору в создании индустриального парка на территории поселка Солнечный. Несколько последних лет заявлялось, что подготовкой этого проекта занимается завод «КИПАРИС». Однако в конце 2019 года глава муниципалитета подписал соглашение о создании индустриального парка с другими бизнесменами. «Теперь мэрию ждет судебное разбирательство с прежним инвестором, который оценивает убытки почти в 80 миллионов рублей. Странная ситуация для муниципалитета, который пытается позиционировать себя в качестве лидера инвестиционного рейтинга Югры и заявляет о благоприятном инвестиционном климате», — обсуждают злые языки.

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