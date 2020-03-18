Силовики готовят новое уголовное дело против свердловских чиновников

Действия силовиков могут привести к кадровым перестановкам в областной власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области совместно с коллегами из других силовых ведомств активизировали антикоррупционные расследования в отношении действующих и бывших областных чиновников. После ареста бывшего гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова они обратили внимание на деятельность регионального министерства строительства. По неофициальной информации, в ведомстве в феврале—марте прошли выемки документов. Называются и первые фамилии управленцев, к которым после их изучения могут возникнуть вопросы.

Данные о наличии нового уголовного дела разнятся. Согласно одним источникам, оно было возбуждено еще 17 февраля практически одновременно с делом против Кызласова. По их данным, дело пока является бесфигурантным, но уже в ближайшее время в нем начнут появляться фамилии. Другие собеседники URA.RU говорят о проведении доследственной проверки по обращению одного из представителей губернаторского окружения, решившего сообщить силовикам о странных аспектах некоторых из принятых его коллегой решений.

Артемий Кызласов стал не единственным управленцем, находящемся в разработке силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знакомый с деятельностью силовиков источник сообщил, что представителей правоохранительных структур заинтересовали события, происходившие в середине 2010-х годов, когда строительную сферу в Свердловской области курировал бывший заместитель председателя правительства области Валентин Грипас.

Предъявлены ли официальные претензии к экс-чиновнику и, если они предъявлены, то в чем именно они заключаются, официальной информации нет. Как сообщало URA.RU, в мае 2016 года незадолго до отставки с поста вице-премьера он уже опрашивался представителями ФСБ по уголовному делу о незаконном выкупе объектов вблизи Центрального стадиона Екатеринбурга в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу-2020. Но в состав фигурантов уголовного дела бывший чиновник тогда не вошел.

По данным источников агентства, сегодня у силовиков появились вопросы еще по шести эпизодам деятельности министерства. Представители правоохранительных структур хотят задать их не только Валентину Грипасу, но и его отдельным бывшим коллегам по правительству.

Силовики снова хотят пообщаться с Валентином Грипасом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть из них касается реализации программы по отселению аварийного жилфонда. Силовики и ранее обладали информацией о возможных нарушениях законодательства при строительстве социального жилья. В 2014—2016 годах они получали многочисленные обращения от депутатов Заксобрания, в которых парламентарии подробно рассказывали о схемах и каналах вывода бюджетных средств, выделявшихся на квартиры для ветеранов и детей-сирот. В том числе, есть данные о распределении бюджетных средств между 19 фирмами-однодневками. Заявленные объекты не сдавались в эксплуатацию, несмотря на своевременную оплату всех работ. Уголовные дела не возбуждались. Одной из причин стал отказ руководителей Фонда жилищного строительства (ФЖС) Свердловской области признавать себя потерпевшими от действий неустановленных чиновников.

«Сегодня сменились руководители главков практически всех силовых структур. У новых управленцев есть запрос на возбуждение потенциально перспективных уголовных дел. Поэтому на этот раз они смогут убедить и ФЖС, и другие структуры пойти на сотрудничество с ними», — уверен собеседник агентства.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области и в департаменте информполитики администрации губернатора воздержались от комментариев. Дозвониться до министра строительства Михаила Волкова не удалось. Сотовый телефон Валентина Грипаса оказался отключен.