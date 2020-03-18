Российское министерство создает уникальный парк на севере Урала

«Денежкин камень» получил статус заповедника в 1991 году и сразу же стал закрыт для туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В спор о присвоении статуса национального парка заповеднику «Денежкин камень» вступило Минприроды РФ. Как рассказал URA.RU общественник Евгений Ющук, погруженный в тему развития заповедника, федеральное ведомство приняло три принципиальных решения по особой зоне на севере Урала. Это повысило шансы на открытие «Денежкиного камня» для туристов, для которых почти 30 лет заповедник был запретной территорией.

За признание «Денежкиного камня» нацпарком Ющук борется с конца прошлого года. Решающим шагом стало его обращение в Минприроды. На приеме в департаменте госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий активист рассказал о проблемах «Денежкиного камня». В частности, Ющук представил доказательства слабой охраны заповедника: например, видеозаписи людей, тайно проникших на закрытую территорию. Это, по словам общественника, свидетельствует о провальной работе директора «Денежкиного камня» Анны Квашниной, которая является противницей превращения заповедника в нацпарк.

Статус национального парка сделает «Денежкин камень» местом притяжения туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«По итогам нашего диалога в Минприроды было принято три решения. Первое — о том, что национальный парк сделать можно, поручено рассмотреть возможность его создания. Второе — рассчитать возможность создания экологической тропы на территории заповедника. Третье — выдать предписание руководству заповедника усилить его охрану», — поделился с агентством Ющук.

По словам общественника, противники создания нацпарка настаивают, что изменение статуса заметно ослабит охрану заповедника, потому что тогда территория «Денежкиного камня» станет доступнее для туристов. Однако Ющук отметил, что, согласно российским законам, в национальных парках предусмотрено деление на зоны, которое обеспечивает сохранность природы и защиту от посторонних: заповедная зона (закрыта для посещения), зона нацпарка (открыта с запретом пикников, костров и т. д., но в ней природа сохраняется в неприкосновенном состоянии, т. е. посещение строго регламентировано и проводится под контролем) и рекреационная зона.

Постановление департамента Минприроды РФ Фото: Евгений Ющук

Для создания последней свердловский губернатор Евгений Куйвашев предлагал расширить территорию «Денежкиного камня», и в Минприроды на встрече с Ющуком поддержали инициативу. Причем губернатор предлагал присоединить «охранную зону» к Заповеднику, о чем Ющук и сказал в Минприроды. На это руководитель департамента Минприроды сам ответил, что если территорию фактически рекреационной зоны добавлять — то в этом случае правильнее сразу делать из «Денежкиного камня» именно Национальный парк.

Кроме того, в Минприроды решили обязать Квашнину сделать необходимые расчеты для организации тропы познавательного (экологического) туризма непосредственно на территории заповедника. Ранее Квашнина отстаивала позицию, что это якобы принципиально невозможно.

«Заповедник прирастает территориями и при этом развивает туризм — экологический и обыкновенный. И с помощью этого зарабатывает деньги», — заметил Ющук. Сейчас, по данным общественника, «Денежкин камень» не зарабатывает никаких средств, а только пользуются бюджетными деньгами: по итогам 2019 года Квашнина отчиталась о 13 туристах, с которых заповедник не получил прибыли. Ющук подчеркнул, что это прямое нарушение законодательства, которое обязывает брать деньги с посетителей заповедников:

«13 туристов — это мизер, но даже с этого мизера Квашнина не взяла денег. В итоге я направил соответствующее обращение в прокуратуру. Выяснилось, что Квашнина просто не издала приказ о том, что с посетителей нужно взимать плату».

Получить комментарий Анны Квашниной URA.RU на момент публикации не удалось. Ни по одному из известных номеров директор «Денежкиного камня» не ответила на звонок.

«Денежкин камень» стал запретной для туристов зоной на севере Урала, когда получил статуса заповедника — в 1991-м году. Сторонники изменения статуса заповедника на нацпарк настаивают, что в природной зоне можно развивать экологический туризм, как это делается на Таганае, в Ергаках, в Полистовском и Оренбургском заповедниках.