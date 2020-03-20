Тюменские инсайды: эвакуация департамента из-за памперсов

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Тюменским властям не компенсируют организацию всероссийского карантина, поэтому регион переходит в режим экономии. Но помимо опасной болезни у власти хватает головной боли — часть бывших лояльных общественников грозит понизить явку на голосовании по обновлению Конституции, а у вице-спикера облдумы появился влиятельный враг.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Расходы на всероссийский карантин легли на тюменскую власть…

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят слухи, что федеральное правительство не компенсировало Тюменской области полную сумму содержание в карантине россиян, эвакуированных в региональный центр из пораженного коронавирусом Китая. «В результате десятки миллионов рублей ушли из регионального бюджета. При этом федералы приказывали не экономить ни на чем и тратить столько, сколько нужно. Однако обещанных выплат область так и не получила», — передают инсайдеры.

… из-за этого Моору предстоит делать нелегкий выбор

В кулуарах областного правительства шепчутся, что из-за непредвиденных расходов на карантин эвакуированных из Китая россиян губернатору Александру Моору предстоит сделать нелегкий выбор и серьезно урезать одну из статей расходов. «Помимо коронавируса по региональному бюджету серьезно ударило падение рубля. Губернатору необходимо выбрать, какая отрасль недополучит финансирование. По слухам, серьезно урежут траты на дорожное строительство. А значит, под удар попадает любимец властей и депутат Николай Руссу — именно его компания „Мостострой-11“ выполняет почти все самые прибыльные подряды в этом направлении», — усмехаются инсайдеры.

Коронавирус поможет губернатору Моору…

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во властных кругах шепчутся, что пандемия коронавируса может как ни странно укрепить позиции тюменского губернатора Александра Моора в глазах Москвы. Якобы в федеральном центре сейчас меры по профилактике опасной болезни, принимаемые на местах, являются чуть ли не главным критерием оценки деятельности глав регионов. «В Тюменской области уже неделю только один заболевший. Если удастся и дальше сдерживать эпидемию, Моор получит множество вистов», — утверждают инсайдеры.

… и руководству тюменского санатория.

Поговаривают, что распространению COVID-19 должны быть благодарна и директор известного тюменского санатория «Тараскуль» Наталья Шанаурина. Якобы тюменские силовики пристально присматривались к медучреждению, где в последние годы была замечена текучка главных бухгалтеров — один из признаков того, что дела ведутся не чисто. «Но в сегодняшних условиях никто ни одно медучреждение трогать не станет», — говорят источники. По другой версии, в ФСБ сейчас не до «Тараскуля», потому что силовики ждут смены руководства — главе тюменского управления Игорю Кочневу прочат перевод в Чечню.

Правительственный департамент эвакуировали из-за памперсов

В Желтом доме смеются над подробностями эвакуации департамента имущественных отношений Тюменской области. Якобы в понедельник, 16 марта, в ведомстве заметили бесхозный портфель и тут же вызвали сотрудников МЧС. Спасатели молниеносно прибыли на место (орган власти, все же), но обнаружили в портфеле лишь бумаги и детские подгузники.

Вице-спикер облдумы нажил высокопоставленного врага

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что новый глава тюменской полиции Леонид Коломиец невзлюбил крупного предпринимателя и депутата облдумы Владимира Пискайкина. На одном из заседаний парламента народный избранник спросил у силовика, будет ли полиция защищать богатых граждан, ведь в кризис их начнут грабить в первую очередь. «Об этой ситуации уже слагают анекдоты и рисуют мемы. А Коломиец хотел совсем не такой славы», — посмеиваются слухмейкеры.

Опального депутата подняли на смех из-за неумелого оправдания

В курилках облдумы рассказывают, что единоросс Богдан Богославец нашел крайне неудачное оправдание своему проступку. Якобы 12 марта на голосовании за обновление Конституции РФ он воздержался, чем вызвал гнев региональной партийной верхушки. По слухам, народный избранник объяснил свое поведение тем, что перепутал кнопки. «Мало того, что оправдание никого не убедило, так теперь над Богославцем еще и смеются, что он левое от правого не отличает», — потешаются слухмейкеры.

Главе района грозит уголовное преследование

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рассказывают, что жители Вагайского района пожаловались на своего главу Рамая Сунгатулина в прокуратуру. Якобы тот использует служебный автомобиль Hyundai в личных целях. «Главе выписывают путевые листы, как будто он ездит по району. А в то же время его машину видят то в Тюмени, то в Тобольске. А это уже превышение полномочий», — судачат сплетники. По слухам, прокуроры информацией заинтересовались: действия главы может расцениваться как превышение должностных полномочий — 286 УК РФ.

У работника тюменского банка подозревают коронавирус

Ходят слухи, что у одного из топ-менеджеров крупного тюменского банка заподозрили коронавирус. «Говорят, вернулся из отпуска из-за границы, поднялась температура. Увезли в областную инфекционную больницу, сейчас ждут результатов. Если подтвердится, банк останется без руководителя на продолжительное время», — передают инсайдеры.

Геологам установили режим «домашнего ареста»

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поговаривают, что в одной из крупных геологических компаний Тюмени сотрудников, переведенных на удаленную работу, обязали носить электронные браслеты, которые будут отслеживать их передвижение. «Руководство пообещало, что отслеживать будут только в рабочее время. И заявило, что таким способом они будут отслеживать, чтобы работники не уезжали за границу. При этом фактически уехать в другую страну на отдых сейчас почти невозможно. Сотрудники уже обозвали меру „домашним арестом“, но отказаться страшно — вдруг уволят», — рассказывает источник.

Тюменские общественники готовят месть для власти

По слухам, тюменские активисты, не прошедшие во вновь избранный состав региональной Общественной палаты задумали месть. Якобы часть из них, сохранившая сторонников в новом созыве организации, будет активно саботировать инициативы ОП и так же активно продвигать свои. «Кроме того, часть некогда лояльных активистов будет агитировать среди бюджетников и работников подконтрольных им предприятий, чтобы те больше не помогали власти создавать видимость высокой явки — и на выборах, и на знаковых мероприятиях типа „Крымской весны“. Учитывая негативные явления последних дней, властям придется не сладко. Ведь скоро за обновление Конституции голосовать», — уверяют слухачи.

Ректора аграрного университета обвинили в нечестных выборах

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Как говорят, ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья и депутат Тюменской городской думы Елена Бойко начала активную подготовку к перевыборам главы вуза, намеченным на 2021 год. При этом, злопыхатели уже обвиняют ее в нечестной игре — якобы Бойко всячески «зажимает» инициативных сотрудников, которые могут составить ей конкуренцию при голосовании. «При этом, странно, что она пользуется такими методами. Победу ей спокойно обеспечит админресурс — Бойко благоволят и замгубернатора Владимир Чейметов, курирующий АПК, и бывший первый замглавы региона Наталья Шевчик, чье слово и после отставки очень весомо», — передают сплетники из сферы науки.

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