Пермские инсайды: неприкосновенных во власти нет

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Визит ФСБ в фонд капремонта Прикамья напугал чиновников, ответственных за ЖКХ — они поняли, что у силовиков нет неприкосновенных. Тем временем врио губернатора Дмитрий Махонин начал предвыборную кампанию. А его команда пытается пристроить в Москве пермского министра Николая Гончарова.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Врио губернатора Прикамья Махонин начал предвыборную кампанию

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первое официальное выступление врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина перед депутатами регионального парламента на пленарном заседании — это старт его предвыборной кампании, говорят источники. «Махонин мог легко не приходить на пленарку. Тем более, что его поправки в бюджет — не такие существенные с точки зрения финансовой нагрузки. Но ему важно было не это, а социальный эффект», — говорит инсайдер. По его мнению, внесенные поправки про сиделок для детей-инвалидов, ремонт квартир труженикам тыла и их надомное обслуживание, а также льготы для ветеранов труда на пригородный проезд — это первые шаги для завоевания поддержки электората. «Махонину и его команде сейчас важно показать, что он не технократ, а думает о простых людях и решает их повседневные проблемы», — говорит он.

Махонин встретится с застройщиками…

Поговаривают, что глава региона в самое ближайшее время встретится с основными игроками пермского строительного рынка — как местными, так и иногородними. На встрече якобы будут решать, по каким правилам работать в сфере. Инсайдеры считают, что Дмитрий Махонин рассмотрит возможность смягчения требований к застройщикам в части финансирования строительства соцобъектов. Но при условии, что они будут возводить жилье в центральной части города, где немало свободных площадок, а не растягивать Пермь на окраины. Слухачи говорят, что большое неудовольствие у главы Прикамья вызвал проект застройки микрорайона Бахаревка, который презентовала компания «Сатурн Р». По мнению экспертов, в случае появления там нового жилого района он рискует превратиться в настоящее гетто.

… и проведет ревизию в пермской медицине

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным инсайдеров, в Перми в течение нескольких дней работал бывший коллега Дмитрия Махонина по центральному аппарату ФАС, начальник управления контроля социальной сферы Тимофей Нижегородцев. По просьбе врио губернатора он разбирался с состоянием дел в медицине Пермского края, которая пережила за последнее время сразу несколько реформ. Наши источники полагают, что следствием этого может стать изменение подходов краевой власти к региональному здравоохранению. В частности, больше внимания будет уделяться профессиональной подготовке врачей. Но не только этому. Источники поговаривают, что акцент сделают на направления, важные для обычных граждан. Например, в поликлиниках планируется возродить аптеки. Они в одно время стремительно исчезли и теперь пациенты, получив от врача рецепты на лекарства, вынуждены искать ближайшую от поликлиники аптеку для того, чтобы купить там все необходимое.

Глава региона тянул с запретом из-за депутатов

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ввел запрет на мероприятия численностью более 50 человек только после проведения пленарного заседания регионального парламента, чтобы позволить депутатам внести необходимые изменения про дистанционную работу. «Если бы запрет появился на день или даже на несколько часов раньше, то формально Махонин бы не смог прийти на пленарку и выступить перед депутатами, поскольку сам же ввел ограничение», — говорит инсайдер.

Депутаты очень боятся за свое здоровье

Поговаривают, что пермские депутаты сильно опасаются за свое здоровье из-за распространения коронавируса. И в первую очередь они не доверяют своим же коллегам, поскольку их никто не контролирует. «Если чиновники говорят, куда и на сколько поехали, то к депутатам это не относится. Они сами по себе. И могут кататься туда, куда захотят. Если, конечно, граница не закрыта», — говорит инсайдер. Он утверждает, что именно страхом заразиться друг от друга и обусловлен новые поправки к закону о региональном парламенте. «Депутаты просто боятся друг с другом встречаться. Поэтому и разрешили себе работать дистанционно», — добавляет инсайдер.

Министру Гончарову подыскивают место

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министру по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николаю Гончарову региональное руководство подыскивает альтернативное место работы. «Гончаров — это единственный член правительства, который, как пришел при [экс-губернаторе Викторе] Басаргине, так и продолжает работать. Он не член команды [экс губернатора Максима] Решетникова, он не член команды Басаргина, и уж тем более он не член команды [врио губернатора Дмитрия] Махонина», — говорит инсайдер. Сообщается, что единственным возможным новым местом работы Гончарова называют федеральные органы власти, причем, с переездом в Москву. «Гончаров — это человек [экс-полпреда в ПФО, первого замминистра экономического развития РФ Михаила] Бабича. Соответственно, чтобы его убрать из региона, нужно найти ему подходящее место в Москве. Такое, которое устроило бы его», — убежден источник.

Депутат Федоров высек сам себя

На минувшей неделе продолжилась волна самопрезентаций пермских политиков перед новым главой Прикамья Дмитрием Махониным. На сей раз с большим интервью в одной из пермских деловых газет с пометкой «На правах рекламы» выступил депутат пермской гордумы, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Федоров. Он резко раскритиковал все главные проекты прежнего губернатора. Речь пошла, например, про ликвидацию Горнозаводской ветки, борьбу с нестационарными торговыми объектами, политику в отношении застройщиков. Слухачи обратили внимание, что при прежнем губернаторе Федоров почему-то не высказывался столь смело и не призывал бойкотировать ключевые проекты экс-главы региона. А когда часть из них рассматривалась на заседаниях думы, он не выступал против, а в основном поддерживал. Впрочем, в Перми уже давно ничему не удивляются — по искусству мгновенного переобувания в воздухе местные политики давно стали мастерами спорта международного класса.

Спикеру земсобрания в Прикамье проведут «личную» теплотрассу

Злые языки утверждают, что к дому председателя земсобрания Сивинского района Владимира Сунцева хотят провести новую теплотрассу. Средства — 460 тыс. рублей — из местного бюджета, якобы, уже изысканы. Старая теплотрасса пришла в негодность и политик уже год как сидит без центрального отопления. Сам политик называет это «передергиванием фактов и говорит, что средства выделены не лично на решение его проблем, а на ремонт имущества, принадлежащего району». Сунцев утверждает, что теплотрассу муниципалитет обязан был отремонтировать еще в прошлом году.

Агишева нашла повод для войны с пермской властью

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В связи со сменой власти в регионе мобилизовались все группы влияния. Говорят, появились желающие снести главу администрации Перми Дмитрия Самойлова вместе со всей командой. Заинтересованные в смене власти в городе взялись за самые горячие темы — от транспортной реформы то скандала в лицее №9. Сначала все понимали, что вице-мэра Людмилу Гаджиеву и связанных с ней людей торпедирует депутат пермской гордумы Надежда Агишева. Слухачи уверены, что это она довела родителя лицеиста Сергея Медведева до Красной площади и Первого канала. В эфире последнего ведущий Александр Гордон обвинил пермяка в том, что он использует сына в своей борьбе с учителями и родителями лицея. Слухачи полагают: Агишева решила, что тема образования для нее перспективна. Но на ее пути оказались фигуры, которых называют людьми ее многолетнего врага, бизнес-омбудсмена Анатолия Маховикова.

Другой мотив Агишевой в этой войне наблюдатели видят в том, что обсуждается отмена выборов в гордуму по партийным спискам. В Мотовилихинском районе Перми, как известно, засилье прикормленных Агишевой несистемных оппозиционеров, и там же есть серьезная инфраструктура для выборов у провластных депутатов. Поэтому есть мнение, что разжигание Агишевой и оппозиционером Константином Окуневым конфликтов в сфере образования — это борьба несистемной оппозиции за важную территорию. Теперь же связка мэрии и гордумы становится мишенью не только для не системной оппозиции, но и для системных игроков.

Членов участковых комиссий готовят к досрочному голосованию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что общероссийское голосование по правкам в Конституцию пройдет в основном досрочно, причем, период проведения будет увеличен с трех до десяти дней. К этому начали готовить рядовых сотрудников избирательных комиссий. На них и возложат всю нагрузку по поквартирным обходам граждан до дня голосования с предложением проголосовать, не приходя на участок. «Все из-за коронавируса. Членов УИК уже предупредили, что они каждый день перед такими обходами будут сдавать анализы на коронавирус. Осталось только получить экспресс-тесты», — говорит инсайдер.

Крайизбирком избавился от членства в партиях

Члены краевой избирательной комиссии массово вышли из «Единой России», сообщает инсайдер. Он утверждает, что раньше Прикамье было чуть ли не единственным регионом, где руководитель и ряд высокопоставленных членов избирательной комиссии не просто состояли в «Единой России», но и еще и являлись членами политсовета. «На это не обращали внимания, так как в непредвзятости комиссий Прикамья никто не сомневался. Но осенью прошлого года в преддверии крупных избирательных кампаний Центризбирком „непрозрачно намекнул“ на необходимость приостановки членства в партиях», — сообщил инсайдер. Он утверждает, что это необходимо, чтобы пресечь возможные нападки со стороны несистемной оппозиции и обвинения с ее стороны в предвзятости. Сообщается, что заявления на выход из «Единой России» в ноябре 2019 года написали не только председатель комиссии Игорь Вагин, но и его заместитель Сергей Пономарев, а также члены крайизбиркома Антон Маклаев и Игорь Алаев.

Еще один коммунальный оператор готовится к визиту силовиков

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Поговаривают, что руководство мусорного регионального оператора «Теплоэнерго» и его кураторы в краевом правительстве уже начали готовиться к возможному визиту силовиков. «Приход сотрудников ФСБ в фонд капремонта показал, что неприкасаемых нет. Все, что было запущено — продолжится. И смена главы региона ничего не меняет во взаимоотношении с силовиками», — говорит инсайдер. По его словам, сотрудников госбезопасности интересуют возможные схемы обналичивания денежных средств через победителей конкурсов и их субподрядчиков. «Пока речь идет о Кировском районе, где на субподряде у победителя конкурса по вывозу мусора ООО „Буматика“, а на субподряде — ИП Зырянова. Фактически же это ООО „ЮКОМ“, которое принадлежит Юрию Зырянову», — говорит инсайдер. Он утверждает, что последний перед объявлением эпидемии коронавируса собирался покинуть страну и вел активные переговоры о возможной продаже своего бизнеса.

После мусорного оператора силовики придут в администрацию

Сообщается, что схема, которая может вскрыться при проверке деятельности мусорного регионального оператора «Теплоэнерго» может привести силовиков и в городскую администрацию. Якобы руководство регоператора использует для обналичивания возчиков мусора из Кировского района — семью Зыряновых, которым принадлежит УК «ЮКОМ». «Одновременно с этим у Зыряновых тесные связи с местной администрацией и городской мэрией. Совместными усилиями они неплохо зачистили коммунальный рынок на правом берегу Камы», — говорит инсайдер.

Фонд капремонта пострадал из-за хороших людей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что большой проблемой руководства фонда капремонта Пермского края является тот факт, что на работу они принимали не профессионалов-строителей, а своих друзей, знакомых и просто хороших людей по рекомендации. «Люди они, быть может, действительно, неплохие. Только этого недостаточно для того, чтобы качественно выполнять свою работу. Вы посмотрите, сколько денег на счетах фонда — пять миллиардов, если не ошибаюсь. И ничего не тратится. Почему? Потому что работы никто принимать не может», — говорит инсайдер. По его мнению, сотрудники фонда не справляются со своими прямыми обязанностями просто из-за отсутствия необходимых компетенций. «Многие чертежи стали учиться читать только после того, как устроились туда. А при слове „смета“ у некоторых до сих пор нервный тик начинается», — говорит инсайдер. По его словам, огромные суммы на счетах позволяют рисовать красивые безубыточные отчеты, но при этом основная функция — капитальный ремонт никак не продвигается.

После обысков в пермском фонде капремонта силовики придут к бизнесменам

Инсайдер утверждает, что за обысками в фонде капремонта Прикамья последуют оперативные мероприятия в ООО «Верхнекампроект». Считается, что именно эта компания тесно связана с представителями фонда. В 2019 году она выиграла тендер на проведение проектно-изыскательных работ для последующей реконструкции стадиона «Энергия» (сумма подряда — 26,5 млн. рублей). Она же за 4 млн. рублей разрабатывает концепцию реконструкции стадиона «Юность». Источник напоминает, что именно «Верхнекампроект» проектировала в Березниках ледовую арену, у которой постоянно течет крыша. «На финансирование выделялось 200 млн. рублей. Половина из них — бюджетные средства. Часть денег, возможно, была выведена и теперь у силовиков появились к компании вопросы», — пояснил источник.

Пермскую полицию завалят заявлениями

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские активисты, противостоящие строительству благотворительного центра для еврейской общины «Хабад Любавич» в Перми, выбрали новую тактику. Источник поясняет, что теперь они не выходят на улицы и не устраивают акции устрашения на участке земли, где предполагается строительство. Задача — массово атаковать полицию обращениями с требованием провести проверку законности строительства еврейского центра. «Цель — создать резонанс в среде правоохранительных органов. Они уверены, что это позволит оттянуть процесс строительства на неопределенное время», — отметил инсайдер.

Пермский fashion-бизнес не выдержал экономических потрясений

Владельцы модных марок одежды в Перми начали закрывать бизнес. В ближайшее время с пермского рынка уйдут Calvin Klein, Pal Zileri и другие магазины. Причина — отмена ЕНВД и резкое снижение покупательской способности, сказал источник. «Все теперь покупают товары в интернете. Оставаться на плаву, имея свой магазинчик, уже не выгодно. А крупный федеральный ритейл, такой как ТРК „Планета“ даже не рассматривают пермский бизнес в качестве партнеров. Они заключают договоры с московскими франчайзи», — пояснил источник.

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