Что коронавирус сделал с «Уральскими авиалиниями». Хуже не бывает

«Уральские авиалинии» понесли одни из самых серьезных потерь среди российских перевозчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

«Уральские авиалинии» рискуют остановить свои перелеты из-за борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом. Опрошенные URA.RU авиаэксперты прогнозируют, что без денежных вливаний от правительства РФ на 21 млрд рублей перевозчик прекратит деятельность. Компания уже начала экономить средства, и сейчас вопрос лишь в том, как долго она сможет выстоять без государственных субсидий.

С начала февраля «Уральским авиалиниям» пришлось приостановить полеты в Италию, Францию, Германию, Китай, Израиль и другие страны — всего 27 маршрутов. Таким образом, компания разом лишилась 13% своих направлений. С 23 марта, согласно решению Росавиации, российские перевозчики прекратили все зарубежные рейсы.

Отмененные международные рейсы приносили «Уральским авиалиниям» две трети прибыли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именно международное сообщение (45,6% от всех вылетов) приносило основную прибыль уральскому перевозчику, заявил директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. На международные рейсы приходится 62,5% выручки «Уральских авиалиний» — 46,1 млрд рублей. Усугубляет ситуацию то, что для авиакомпаний начало весны — самое прибыльное время, но из-за падения рубля и закрытия границ продажи билетов серьезно просели. При минимально необходимых 83% лайнеры «Уральских авиалиний» сегодня заполняются лишь на 62%, этого хватает только чтобы отбить затраты на перелет. «Март и апрель — ключевые месяцы, когда авиакомпании продают весь летний сезон и на эти деньги потом живут. А сейчас продажи минимальны», — пояснил Рыбак.

Согласно подсчетам Росавиации, из-за коронавируса российская гражданская авиация потеряла более 100 млрд рублей. Рыбак настаивает, что вся система авиаперевозок России нуждается в прямых государственных субсидиях на сумму 300 млрд рублей (эксперты консалтинговой компании Bain & Company ранее говорили о 360 млрд рублей).

Учитывая долю «Уральских авиалиний» на рынке российских компаний (7,1%), для компенсации потерь перевозчику необходимо порядка 21 млрд рублей вливаний.

С просьбой предоставить «Уральским авиалиниям» налоговые каникулы и помочь с лизингом самолетов к властям уже обратился Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), заявил 19 марта вице-президент организации Михаил Черепанов. Как пояснил он URA.RU, об этом союз попросили сами «Уральские авиалинии». Официальный ответ пока не поступал.

Источник URA.RU в Росавиации утверждает, что правительство РФ не будет выделять перевозчикам вспомогательные средства. «Единственный сделанный шаг — снижение ставок за авиационное обслуживание на внутренних линиях на 50%. Плюс правительство донесло до банков, что нужно вести размеренную политику: договариваться с компаниями о кредитах, долгах, вести диалог, но не банкротить», — пояснил инсайдер.

Аналогичная ситуация сложилась в конце 2019 года, когда правительство отказалось компенсировать авиакомпаниям убытки от запрета полетов в Грузию. Тогда потери шести крупнейших перевозчиков составили 3,2 млрд рублей, «Уральские авиалинии» потеряли больше всех — 1,2 млрд рублей. До запрета компания еженедельно выполняла 40 из 71 полета между Россией и Грузией. Перевозчик не стал возмещать потери своими силами и направил отчет об убытках в Минтранс, откуда так и не получил ответ.

Из-за закрытия границ «Уральские авиалинии» вынуждены держать свои самолеты в ангарах без дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник агентства указывает, что «Уральские авиалинии» также пострадают от простоя самолетов — все 48 взяты в лизинг. Только аэропортам за стоянку каждого незанятого лайнера компания должна ежемесячно платить по 150 тысяч рублей. В день по условиям лизинга «Уральские авиалинии» платят за каждый самолет по 1-1,2 млн рублей в зависимости от модели судна. «Поэтому сейчас они будут сокращать парк. О наращивании внутреннего сообщения или экспансии новых рынков речи не идет. Новые направления международки компания не потянет. Оставят необходимое для внутренних перевозок количество машин, потому что они для потребителя сейчас важнее», — дал прогноз чиновник Росавиации.

В пресс-службе Росавиации URA.RU заявили, что сейчас ведомство ведет «работу по уточнению убытков авиакомпаний», и точных данных о потерях сейчас нет из-за «постоянно меняющейся ситуации». Получить комментарий пресс-службы «Уральских авиалиний» к моменту публикации URA.RU не удалось. Коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов сбрасывал звонки журналиста, гендиректор Сергей Скуратов, как сообщили его помощники, был недоступен для общения.

Ранее в интервью URA.RU глава компании Сергей Скуратов признавал, что с помощью китайских клиентов «Уральские авиалинии» серьезно нарастили объем перевозок. Теперь же доступа к этому рынку нет. Только от потери китайского направления компания недосчиталась 360 млн рублей за месяц.

На время пандемии коронавируса «УА» проще совсем остановить полеты, предлагает эксперт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что запрет рейсов в Китай стал для «Уральских авиалиний» переломным моментом, после которого о получении прибыли речь уже не шла. Теперь, прогнозирует эксперт, компания прибегнет к антикризисным мерам. «Они будут минимизировать расходы, сокращать сервисные и имиджевые контракты, получать кредиторскую задолженность от контрагентов, отправлять штат в оплачиваемый отпуск. Думать, где заработать — бесполезно», — предрек Гусаров.

«Уральские авиалинии» уже начали экономить: 20 марта офисных сотрудников перевозчика перевели на сокращенный рабочий день с уменьшением зарплаты, а 23 марта компания отменила бесплатное питание на значительной части рейсов.

«Уральские авиалинии» уже столкнулись с потерей спроса. Из-за низкой заполняемости рейсов компания с 20 марта отменяет, переносит и объединяет рейсы.

В сложившейся ситуации «Уральским авиалиниям» выгоднее совсем остановить полеты, потому что так убытки будут ниже, отметил Гусаров.

Однако практика показывает, что полная остановка рейсов, напротив, увеличивает ущерб в стратегической перспективе. В 2001 году после терактов 11 сентября авиакомпании США в целях безопасности прекратили полеты на три дня. За это короткое время сектор авиаперевозок понес потери в размере 7,7 млрд долларов, и следующие 15 лет все американские перевозчики были убыточными.

Тогда от банкротства компании спасло законодательство США, которое защищает стабильность местных перевозчиков, указал Борис Рыбак. В России таких законов нет, и, по пессимистичному прогнозу аналитика, по итогам кризиса страна может потерять все авиакомпании, включая крупнейшего игрока рынка «Аэрофлот», если не вмешается правительство.