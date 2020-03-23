«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов между Москвой и Екатеринбургом

Компания «Уральские авиалинии» отменила четыре рейса из Екатеринбурга в Москву и еще четыре в обратном направлении. В пресс-службе перевозчика сообщили URA.RU, что вылеты отменены из-за малого количества пассажиров.
«Произошла оптимизация расписания в связи с низкой загрузкой рейсов. Рейсы были объединены, пассажиры заранее предупреждены и пересажены [на другие вылеты]», — рассказали агентству в «Уральских авиалиниях». В пресс-службе заметили, что на такой шаг перевозчик пошел только 23 марта, эта практика не становится постоянной.
Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, не состоялись перелеты U6-272, U6-1, U6-268, U6-270 в Москву и рейсы U6-265, U6-273, U6-269 и U6-2 в обратном направлении. Также из-за решения Росавиации прекратить сообщение с зарубежными странами отменены вылеты в Анталью (Турция), Нур-Султан (Казахстан) и Нячанг (Вьетнам).
Решение приостановить рейсы за границу Росавиация приняла из-за пандемии коронавируса. Согласно последним данным, число зараженных по всему миру превышает 335 тысяч человек. В Свердловской области болеют 11 человек. В новосибирской лаборатории «Вектор» подтверждено шесть случаев коронавируса у екатеринбуржцев.
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