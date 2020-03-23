«Уральские авиалинии» перестали кормить пассажиров из-за коронавируса

Компания «Уральские авиалинии» перестала бесплатно кормить пассажиров на большинстве своих рейсов, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. Это делается, чтобы не допустить роста цен на авиабилеты, который может произойти из-за пандемии коронавируса и отмены полетов за границу.
«Закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 и повышение курса валют не могут не отразиться на экономическом состоянии авиаотрасли. Мы делаем все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях не допустить повышения цен на авиабилеты», — рассказали в «Уральских авиалиниях». В компании отметили, что новый порядок действует с 21 марта и носит временный характер.
Сэндвич и горячий чай продолжат получать пассажиры рейсов из Екатеринбурга в Москву и Иркутск, а также из Жуковского в Сочи и Симферополь. Чай с кондитерским изделием будут выдавать на рейсах из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Краснодар, Симферополь, Хабаровск, Калининград, Читу, Благовещенск, Красноярск и Минеральные Воды.
«Уральские авиалинии» рекомендуют пассажирам, которым, например, по состоянию здоровья во время полета необходимо поесть, брать еду с собой в ручной клади или заказывать дополнительное питание при оформлении билета.
Ранее из-за вспышки коронавируса «Уральские авиалинии» отменили большинство рейсов за границу. В рамках борьбы с распространением инфекции 21 марта Росавиация приняла решение приостановить сообщение с зарубежными странами. Также из-за пандемии упал спрос на внутренние перелеты: 23 марта «Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов между Москвой и Екатеринбургом.
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