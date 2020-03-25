Как отмена платы за ЖКХ создаст в России коллапс

Россияне опасаются роста коммунальных платежей в условиях самоизоляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Предложение на время карантина освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ приведет к новому коллапсу — параличу коммунальной сферы в России. Опрошенные URA.RU эксперты считают, что из-за нехватки финансирования отрасль столкнется с кадровым голодом. А россиян, привыкнувших не тратиться на коммуналку, уже не смогут заставить оплачивать расходы на ЖКХ.

Ввести спецмеру на время карантина предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Инициатива была направлена парламентарием главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву. По слова Власова, работая из дома, россияне будут получать повышенные счета за коммуналку. Освобождение от платы за ЖКХ поможет гражданам пережить сложную экономическую ситуацию, говорится в письме депутата.

Долги за ЖКХ в России составляют около 1,3 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коммунальный бизнес не сможет взять на себя возросшие нагрузки, так как отрасль и без того страдает от недостатка финансирования, говорят эксперты, опрошенные URA.RU. Так, министр Владимир Якушев 4 марта докладывал президенту Владимиру Путину о том, что задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России не сокращается и на сегодняшний день составляет около 1,3 трлн рублей. Из этой суммы 810 млрд рублей — долги управляющих компаний и товариществ собственников жилья, 60 млрд — долги бюджетных организаций, 400 млрд — долги прочих потребителей.

«Бизнес такую благотворительность не выдержит. Отрасль и так сильно недофинансирована. Если вытаскивать оттуда дополнительные деньги, то это приведет к коллапсу жилищно-коммунального комплекса» — рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», зампредседателя Общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева. По ее словам, даже временная отмена платежей обернется снижением качества коммунальных услуг, а потом и вовсе их прекращением: «У нас половина предприятий, особенно в сфере водоснабжения, уже находятся в предбанкротном состоянии. Есть масса брошенных домов, потому что управляющим компаниям не выгодного ими управлять. Из-за этого происходят коммунальные аварии».

Если россияне перестанут оплачивать коммуналку, то число аварий вырастет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вся отрасль ЖКХ работает исключительно на наших с вами деньгах. Если прервать этот денежный поток, то дома очень быстро придут в аварийное состояние, — заявила URA.RU исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. — Потом привести их в нормальный вид будет гораздо дороже. Что такое — привести к уничтожению отрасли ЖКХ? Города просто начнут гибнуть».

Москвина уверена, что если пойти на предложение депутата Госдумы, россияне привыкнут не платить за коммуналку. Также она прогнозирует, что предложение депутата может привести к кадровому кризису в отрасли: «Люди, которые работают в этой сфере, разбегутся — им надо семьи кормить. Никто без зарплаты сидеть не будет. Если мы этих людей потеряем, то новых не наберем».

Помочь пережить кризис может отмена пени за долги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реализовать предложение Власова можно только, если оплату коммуналки взяло бы на себя государство, считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Но, по его мнению, такая ситуация, будет ненормальной: «Это равносильно тому, что у нас продукты в магазинах стали бы вдруг бесплатными. Коммунальные ресурсы — это такой же вид товара. Особенно те, что высчитываются по индивидуальным приборам потребления: вода и свет. Ты включил лампочку и пользуешься светом. Тебя же никто не заставлял это делать. Если отменить оплату за ЖКХ, то мы вернемся в каменный век — будем брать воду из реки, а вместо лампочек жечь свечи».

Помочь россиянам пережить кризисные времена можно через отмену пени, которая начисляется за неоплату коммунальных услуг. Такой порядок мэр Москвы Сергей Собянин ввел для пожилых жителей столицы и москвичей с хроническими заболеваниями, напоминает Павел Склянчук. Светлана Разворотнева уточняет, что поддержку следует оказывать адресно — только тем россиянам, которые попали в сложную жизненную ситуацию: «Гражданам, которые потеряли работу или у них снизились доходы, можно помочь, но это обязанность государства, а не бизнеса».

Василий Власов считает, что его критикуют несправедливо Фото: страница депутата в соцсети «ВКонтакте»

Эксперты называют предложение депутата Власова популистским и считают, что сам парламентарий не верит в его реализацию. «Депутат сделал это для привлечения внимания СМИ и не просчитывал последствия принятия решения. Нормативной базы для таких заявлений сейчас нет. Минстрой просто отвергнет это предложение», — прогнозирует Павел Склянчук.

Сам парламентарий в беседе с агентством отметил, что ознакомился с критикой в адрес своей инициативы, но для него важнее мнение простых россиян: «Я проводил прием граждан, и ко мне многие обращались с таким предложением [отменить плату за ЖКХ]». Власов уточнил, что предлагает не один, а три источника финансирования коммунальных платежей: фонд национального благосостояния, крупные работодатели и управляющие компании. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге управляющие компании «зарабатывают очень хорошие деньги» и могут позволить себе дополнительные расходы.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Минстроя РФ агентству не удалось.