У Олега Дерипаски появится своя политическая партия

Олег Дерипаска предстал перед политической тусовкой в новом амплуа Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Миллиардер, совладелец промышленной En+ Group Олег Дерипаска (30 место в рейтинге Forbes) в скором времени может создать собственную партию, говорят собеседники URA.RU в политической среде. Именно с этим они связывают возросшую за последние месяцы интернет-активность бизнесмена. Политологи не исключают, что в существовании политической организации из-за происходящих изменений в российской власти могут быть заинтересованы представители «Семьи» — ближайшего окружения первого президента России Бориса Ельцина, к которому относят и самого Дерипаску.

В январе 2019-го Олег Дерипаска завел собственный телеграм-канал «Дерипаска», в котором, стал публиковать посты, преимущественно, на злободневные экономические темы и критикующие действия Центробанка. За прошедшее время на бизнесмена подписалось более 71 тысячи человек. Канал оказался даже более успешным чем страница в Instagram, которую миллиардер ведет с 2015 года. Там посты предпринимателя смотрят всего 56,8 тысячи пользователей.

Олег Дерипаска развивает разные площадки для взаимодействия с аудиторией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последнее время Дерипаска стал расширять свой контент и развивать другие медиа-платформы. Так в его канале появились ссылки на Youtube-канал собственного благотворительного фонда «Вольное дело». Эта страница бездействовала полгода, а два дня назад на ней вышло сразу три фильма о коронавирусе, самым популярным из них стало интервью с главным пульмонологом Федерального медико-биологического агентства России Александром Аверьяновым — 4,6 тысячи просмотров, при том что прежние видео о культуре, науке и литературе не набирали и 300.

Внезапно «ожил» и личный сайт Олега Дерипаски. Раздел «Статьи» не обновлялся с августа 2019 года, однако 23 марта в нем был опубликован объемный комментарий бизнесмена (10,5 тысячи знаков) к прошедшей пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть», — говорится в материале.

В выборах в Госдуму планируют принять участие множество партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наблюдатели отмечают, что темы, на которые говорит Дерипаска — социально-значимые, и подталкивают на мысль о возникших у него политических амбициях. «Вероятно, можно говорить о каких-либо планах Дерипаски на выборы в Госдуму в 2021 году», — считает источник URA.RU в политтусовке.

Политолог Илья Гращенков в беседе с URA.RU согласился, что действия Дерипаски — привлечение медийных ресурсов, разговор на острые темы — указывают на то, что олигарх занялся политикой. Гращенков не исключает, что бизнесмен готовится к созданию политической партии, для участия в выборах в Госдуму 2021 года. По мнению политолога, это может быть важно для «Семьи», которая пытается минимизировать для себя риски от обсуждаемого трансфера власти.

«Они хотят сохранения понятных отношений с Западом и не хотят допустить прихода к власти силовиков. Для них важно сохранить ту картину, которая была в нулевых», — считает Илья Гращенков.

О том, что «Семья» вовлечена в происходящие изменения во власти URA.RU сообщало и ранее. Свидетельством этого политологи называли необычную активность бывшего главы администрации президента, зятя Ельцина Валентина Юмашева (Олег Дерипаска был женат на его дочери — Полине Дерипаска). Напомним, на протяжении нескольких месяцев Юмашев в различных интервью подробно рассказывал о том, почему Ельцин назначил Путина своим преемником. Сам Юмашев уверял, что просто фиксирует историю, а не пытается повлиять на реформы.

Георгий Сатаров — бывший помощник Бориса Ельцина — верит, что Олег Дерипаска занялся партийной работой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший помощник Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в разговоре с URA.RU не исключил, что Дерипаска мог увлечься партстроительством. Однако собеседник агентства считает, что бизнесмен пошел на это по просьбе Кремля. По мнению Сатарова, существует проект по созданию большого числа партий для участия в выборах в Госдуму, который позволит «Единой России» сохранить большинство. «Если мы резко увеличим число партий, которые участвуют в выборах, то суммарный процент голосов, полученных победителями, преодолевшими 5% барьер, составит около 50%. Это значит, что их результат удвоится за счет отброшенного хвоста», — заявил URA.RU Сатаров.

Ранее в России уже было объявлено о создании партии «За правду» от писателя Захара Прилепина, «Партии прямой демократии» от создателей World of tanks и ряда других организаций. Однако собеседники собеседники URA.RU отмечают, что у партии Дерипаски будет преимущество — положительный фон, созданный благотворительным фондом «Вольное дело». Он считается одним из крупнейших в России, и его достижения могут стать основой для раскрутки новой политической организации, считают наблюдатели. Впрочем, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко уверен, что миллиардер больше претендует на роль общественного деятеля, а не политика: «Что касается его оппонирования Центральному банку, то эта история началась далеко не вчера».

Ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в свою очередь считает, что Олега Дерипаску не интересуют политические успехи, он якобы наращивает свою медийность, чтобы обезопасить себя и бизнес от кредиторов. К примеру, группа ГАЗ, подконтрольная бизнесмену, в 2019 году накопила долги перед Россией в 1,4 млрд долларов. «Раньше Дерипаску не трогали из-за санкций, а сейчас стало слишком много недовольных», — считает Абзалов.

В пресс-службе фонда «Вольное дело» пока не ответили на запрос URA.RU. Журналист агентства также обратился к первому заместителю исполнительного директора Ельцин Центра Людмиле Телень с просьбой передать вопросы Валентину Юмашеву, она ответила, что тот сейчас в отъезде.