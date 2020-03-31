В России могут ввести режим ЧС из-за коронавируса. Что это значит?

Многие страны уже ввели чрезвычайные меры в борьбе с вирусом. На очереди — Россия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В России обсуждается введение чрезвычайной ситуации (ЧС) для борьбы коронавирусом. Такие полномочия скоро получит федеральное правительство. URA.RU разобралось, что такое режим ЧС и когда его могут ввести в России.

Госдума 31 марта приняла законопроект, дающий правительству РФ право вводить режим ЧС на всей территории страны. Теперь спецрежим можно будет установить при «распространении заболевания, представляющего опасность для окружающих». А кабмин сможет устанавливать правила, обязательные для исполнения при введении режима чрезвычайной ситуации.

В каких случаях вводят режим ЧС

Введение режима чрезвычайной ситуации для отдельных регионов России — не редкость. На такие меры регионы идут для решения проблем природного или техногенного характера. Так, режим ЧС водился летом 2019 года в Иркутской области из-за масштабного паводка, весной 2018 года в Якутии — также из-за наводнения, в августе 2017 года в Ростове-на-Дону — из-за масштабных пожаров.

Спецрежим обычно вводят во время катаклизмов природного характера Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В зависимости от масштабов бедствия режим ЧС могут вводить глава города, губернатор региона, комиссия правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и президент страны. Введение режима чрезвычайной ситуации предполагает ряд ограничений свобод граждан. В частности, может быть запрещен или ограничен доступ на территорию ЧС — например, во время лесных пожаров запрещается посещать лес.

Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели на своей территории особые правовые режимы. Китай, где располагался очаг болезни, перешел на такой режим с 24 января. В Европе особый режим первой ввела Италия (31 января — еще до фиксирования первых случаев заражения в стране). Также чрезвычайная ситуация объявлена в Южной Корее (25 февраля — при 945 заражениях), США (13 марта — 1635 заражений), Испании (15 марта — 7753 заражения), Казахстане (16 марта — 8 заражений), Украине (25 марта — 93 заражения) и ряде других стран.

Российское законодательство позволяет вводить режим ЧС федерального характера в случае, если количество пострадавших от чрезвычайной ситуации превышает 500 человек либо размер ущерба становится выше 500 миллионов рублей. На 31 марта в России подтверждено 2 337 случаев заражений коронавирусом, а ущерб различным секторам экономики страны оценивается в миллиардах рублей. Однако режим ЧС, в силу локального характера техногенных и природных катастроф, ранее никогда не объявлялся на всей территории России.

Многие страны уже пошли на жесткие меры из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом некоторые российские регионы все же прибегли к режиму ЧС для борьбы с коронавирусом на своих территориях. В начале февраля в двух граничащих с Китаем районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения нового вируса. 28 марта губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении в Череповце режима ЧС после появления первых зараженных коронавирусом в городе.

У властей есть возможность задействовать еще один инструмент для борьбы с коронавирусом — ввести режим чрезвычайного положения (ЧП). Решение о его введении может принять только президент. Чрезвычайное положение позволяет ограничивать ряд конституционных норм: приостанавливать полномочия властей в регионах, ограничивать свободу передвижения, вводить комендантский час, отменять выборы, ограничивать свободу СМИ и вводить другие ограничительные меры. Режим ЧП применялся в истории России лишь дважды и тоже локально: в 1992 году в Ингушетии и в Северной Осетии и 3—4 октября 1993 года в Москве во время штурма Белого дома.

Когда ждать новых ограничений в России

Власти готовы пойти на новые запреты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ограничительные меры, которые предполагает режим ЧС, могут быть введены в России в ближайшее время, прогнозирует экономист Василий Колташов: «Ужесточение мер произойдет в течение этого месяца. Например, могут закрыть Москву на месяц и ввести на региональном уровне меры, ограничивающие передвижение людей».

Властям необязательно вводить режим ЧС, чтобы принять меры для ужесточения карантина, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Он напомнил, что режим чрезвычайной ситуации предполагает ограничение ряда конституционных гарантий, для чего в стране пока нет необходимости: можно вводить ограничительные меры поэтапно. Экономист прогнозирует, что власти прибегнут к экстраординарным мерам в случае, если с коронавирусом не удастся справиться в ближайшее время.

Китайцы применяли спецмеры локально Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из правового режима ЧС властям нужно отобрать и реализовать только те меры, которые могут помочь справиться с эпидемией, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан. При этом, по оценке экономиста, власти в любом случае не смогут полностью остановить экономическую деятельность в стране: «Люди будут продолжать есть, использовать предметы первой необходимости, также будет работать коммунальное хозяйство».

Экономист Никита Масленников указывает, что российское руководство сейчас оценивает ситуацию в каждом регионе страны отдельно. Эксперт напомнил, что в Китае ограничительные меры тоже вводились локально: «Промышленное производство прекратили в провинции Ухань [очаг коронавируса] и еще нескольких районах. На карантин перевели всего около 18 млн человек. У нас карантин ввели в Москве и Подмосковье — это сопоставимо с китайскими мерами [на момент публикации режим самоизоляции приняли более половины регионов РФ — прим. ред.]».

Во сколько спецмеры обойдутся стране

Для поддержки населения в условиях кризиса придется воспользоваться ФНБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские власти обладают деньгами, необходимыми для поддержания российской экономики в условиях кризиса, считает Андрей Мовчан. «По разным странам оценка средств [необходимых на поддержку населения с выпадающими доходами] примерно одинаковая — 10% от ВВП. Для нас эти траты обойдутся в 9-10 трлн рублей. Такие деньги есть в Фонде национального благосостояния [на март 2020 года объем средств в фонде составляет 8,2 трлн рублей — прим. ред.]», — отметил экономист. По его мнению, часть средств из этого объема следует распределить населению, а часть выдать в виде «длинных кредитов», которые государство потом сможет вернуть обратно.

При этом одна радикальная мера на федеральном уровне в РФ уже была применена — нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля — и она может быть продлена на весь апрель, не исключает Никита Масленников. Негативный экономический эффект от введения нерабочей недели экономист сравнил с новогодними каникулами, потери от которых для бюджета, по его оценке, ежегодно составляют около 1,2 трлн рублей. «Каждая неделя выходных будет уменьшать объем российского ВВП на 1 процентный пункт», — прогнозирует эксперт.