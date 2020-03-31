Зачем в России установили тюремные сроки за фейки

Ужесточение ответственности за распространение фейков о коронавирусе, на которые пошли депутаты Госдумы, потребовалось для сдерживания паники, сообщили URA.RU политологи и юристы. 31 марта парламентарии сразу в трех чтениях приняли закон о наказании за распространение заведомо ложной информации. Теперь за такие действия россиянам грозит до пяти лет тюрьмы.
Поправки, ужесточающие наказание за распространение недостоверной информации, были внесены депутатами в Кодекс административных правонарушений и в Уголовный кодекс. Так, распространение фейков об угрозе жизни и безопасности граждан теперь будет караться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничением свободы до 3 лет. Если публикация недостоверной информации повлечет смерть человека и иные тяжкие последствия, то наказанием может стать штраф до 2 млн рублей и 5 лет тюрьмы. Административное наказание для юрлиц может достигать штрафа в 5 млн рублей, и 10 млн рублей при повторном совершении правонарушения.
Пандемия коронавируса показала, что действующее законодательство не позволяет сдержать поток заведомо недостоверной информации, которая несет опасность для общества, сказал URA.RU директор «Института новейших государств» Алексей Мартынов.
«Кому-то кажется, что, манипулируя страхами людей, можно добиться тех или иных коммерческих и политических результатов. Но, когда и так сильная тревога в обществе из-за того, что люди не знают, что их ждет впереди, фейки только разжигают панику. Мы уже столкнулись с таким примером неделю назад, когда после череды публикаций у людей сработал сигнал, что нужно бежать в магазин и покупать гречку с туалетной бумагой. И те, кто побежали, в итоге перезаражали друг друга», — сказал URA.RU Мартынов.
Эксперты отмечают, что фейки о коронавирусе публикуются не только в соцсетях, но и в СМИ, несмотря на то, что они обладают более жестким фильтром информации. В новостную ленту попадали сообщения о полном закрытии Москвы на карантин, вертолетах, распыляющих дезинфицирующие вещества по улицам, заявление политолога и историка Валерия Соловья о 1600 смертей от коронавируса в России (по свежим официальным данным, их 17), ролик с фейковым убийством больного коронавирусом людьми в костюмах химзащиты.
В России уже есть случаи распространения фейков о коронавирусе, по которым гражданам угрожает ответственность. В Уссурийске против 26-летнего жителя заведено административное дело за «заведомо недостоверную общественно значимую информацию» о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий города. Расследование дел о фейках также идет в Амурской области и Татарстане. Пока речь идет об административных штрафах.
Мартынов отметил, что Россия — не единственная страна, которая вводит жесткое регулирование медиаконтента: «При этом наши меры не такие жесткие, как в других развитых странах». К примеру, в Китае еще с января арестовывают граждан за распространение фейков о коронавирусе. В США в нескольких штатах предусмотрены штрафы в несколько сотен тысяч долларов за распространение сомнительной или недостоверной информации, во Франции за подобные действия грозит штраф до 40 тысяч евро или тюремный срок до пяти лет, уголовная ответственность предусмотрена и в Великобритании Италии, Норвегии, Швеции и Бельгии, рассказывал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев подтвердил, что ужесточение ответственности за дезинформацию — необходимая мера. «Есть мнительные люди, которые моментально воспринимают это [фейки] всерьез и, не проверив, делятся данной информацией с другими. Кроме того, все это в итоге доходит до детей и пожилых людей. Многие считают, что если это показали по телевизору или где-то озвучили, то это правда. В итоге люди начинают испытывать страх и панику», — поделился с URA.RU Алиев.
По последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337. При этом больше всего их приходится на Москву — 1613. В столице и в ряде других регионов России был введен режим всеобщей самоизоляции.