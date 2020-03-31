Зачем в России установили тюремные сроки за фейки

Тюремный срок грозит за фейки, которые привели к тяжким последствиям Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Ужесточение ответственности за распространение фейков о коронавирусе, на которые пошли депутаты Госдумы, потребовалось для сдерживания паники, сообщили URA.RU политологи и юристы. 31 марта парламентарии сразу в трех чтениях приняли закон о наказании за распространение заведомо ложной информации. Теперь за такие действия россиянам грозит до пяти лет тюрьмы.

Поправки, ужесточающие наказание за распространение недостоверной информации, были внесены депутатами в Кодекс административных правонарушений и в Уголовный кодекс. Так, распространение фейков об угрозе жизни и безопасности граждан теперь будет караться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничением свободы до 3 лет. Если публикация недостоверной информации повлечет смерть человека и иные тяжкие последствия, то наказанием может стать штраф до 2 млн рублей и 5 лет тюрьмы. Административное наказание для юрлиц может достигать штрафа в 5 млн рублей, и 10 млн рублей при повторном совершении правонарушения.

В России вводят все более жесткие меры для борьбы с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

Пандемия коронавируса показала, что действующее законодательство не позволяет сдержать поток заведомо недостоверной информации, которая несет опасность для общества, сказал URA.RU директор «Института новейших государств» Алексей Мартынов.

«Кому-то кажется, что, манипулируя страхами людей, можно добиться тех или иных коммерческих и политических результатов. Но, когда и так сильная тревога в обществе из-за того, что люди не знают, что их ждет впереди, фейки только разжигают панику. Мы уже столкнулись с таким примером неделю назад, когда после череды публикаций у людей сработал сигнал, что нужно бежать в магазин и покупать гречку с туалетной бумагой. И те, кто побежали, в итоге перезаражали друг друга», — сказал URA.RU Мартынов.

Эксперты отмечают, что фейки о коронавирусе публикуются не только в соцсетях, но и в СМИ, несмотря на то, что они обладают более жестким фильтром информации. В новостную ленту попадали сообщения о полном закрытии Москвы на карантин, вертолетах, распыляющих дезинфицирующие вещества по улицам, заявление политолога и историка Валерия Соловья о 1600 смертей от коронавируса в России (по свежим официальным данным, их 17), ролик с фейковым убийством больного коронавирусом людьми в костюмах химзащиты.

Коронавирус стал основной темой для фейков в сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России уже есть случаи распространения фейков о коронавирусе, по которым гражданам угрожает ответственность. В Уссурийске против 26-летнего жителя заведено административное дело за «заведомо недостоверную общественно значимую информацию» о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий города. Расследование дел о фейках также идет в Амурской области и Татарстане. Пока речь идет об административных штрафах.

Мартынов отметил, что Россия — не единственная страна, которая вводит жесткое регулирование медиаконтента: «При этом наши меры не такие жесткие, как в других развитых странах». К примеру, в Китае еще с января арестовывают граждан за распространение фейков о коронавирусе. В США в нескольких штатах предусмотрены штрафы в несколько сотен тысяч долларов за распространение сомнительной или недостоверной информации, во Франции за подобные действия грозит штраф до 40 тысяч евро или тюремный срок до пяти лет, уголовная ответственность предусмотрена и в Великобритании Италии, Норвегии, Швеции и Бельгии, рассказывал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Фейки могут вызвать панику среди жителей, как было в случае с опустошением магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев подтвердил, что ужесточение ответственности за дезинформацию — необходимая мера. «Есть мнительные люди, которые моментально воспринимают это [фейки] всерьез и, не проверив, делятся данной информацией с другими. Кроме того, все это в итоге доходит до детей и пожилых людей. Многие считают, что если это показали по телевизору или где-то озвучили, то это правда. В итоге люди начинают испытывать страх и панику», — поделился с URA.RU Алиев.

По последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337. При этом больше всего их приходится на Москву — 1613. В столице и в ряде других регионов России был введен режим всеобщей самоизоляции.