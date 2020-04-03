Челябинские инсайды: сокамерник экс-мэра заговорил

Новые будни мастера по маникюру Коллаж: соцсети

С карантином челябинские VIP перешли в режим общения в мессенджерах. Там все обсуждают новый поворот в уголовном деле экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, странное поведение вице-губернатора Олега Климова, методы генерала Андрея Сергеева.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер сам придумал себе ноу-хау в эпидемию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что губернатор Алексей Текслер сам придумал, что будет проводить брифинги и сообщать прессе свежие данные по ситуации с коронавирусом. С одной стороны, ежедневный брифинг Текслера с трансляцией в интернете — это демонстрация того, что глава региона на месте и что берет ответственность за происходящее на себя. А еще пресса получает ответы на все вопросы. Теперь все гадают, насколько у губернатора хватит сил работать в таком формате.

Губернатор следит за главами

Ежедневные ВКС с участием глав городов и районов — тоже идея Алексея Текслера. Главам, как известно, запретили покидать муниципалитеты на период пандемии коронавируса. А постоянное появление в режиме видео-конференц-связи — это еще проверка: кто из глав на рабочем месте. У главы должна быть веская причина, чтобы отсутствовать на ВКС.

Мэры ушли в чаты

За тем, чтобы все главы были на местах, следит и первый вице-губернатор Виктор Мамин. Он требует объяснительных с тех мэров, кто провинился. К примеру, опоздал на ВКС. Инсайдеры сообщают, что для оперативного управления создано два чата для территорий в мессенджерах. В одном чате вице-губернатор Мамин и главы. В другом — первый вице-губернатор Ирина Гехт и начальники оперативных штабов с мест.

«Тоннель» предложил генерал Сергеев

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Операция «Тоннель», начатая ГУ МВД по региону в городах Челябинской области в эти дни, является инициативой начальника полицейского главка Южного Урала Андрея Сергеева. Саму операцию, разработанную в МВД РФ, Сергеев стал внедрять в Челябинске в 2017 году. Полицейские машины выстраивались в ряд вдоль остановок на самых оживленных магистралях и инспекторы ДПС тормозили подряд все машины и маршрутки. Тогда вылавливали тех, кто без прав и пьяных водителей. Инсайдеры говорят, что когда губернатор Алексей Текслер задумался над тем, как усилить меры профилактики, Сергеев предложил ему «Тоннель». Чтобы не только водителей останавливать, но заглянуть в салоны маршруток. Поинтересоваться по каким надобностям немногочисленные пассажиры едут куда-то вместо того, чтобы сидеть дома на самоизоляции. Получилось эффектно.

Климов заперся в кабинете

Всех удивляет поведение вице-губернатора, министра общественной безопасности Олега Климова. По идее Климов должен активно участвовать в рейдах, которые сейчас проводит полиция, на предмет нарушений карантина по коронавирусу. Но его никто не видит, хотя вице-губернаторов и министров на удаленку отправлять не стали. Инсайдеры рассказывают, что Климов заперся у себя в кабинете. С одной стороны, он близок к группе риска — осенью ему исполнится 65 лет. С другой стороны — должен быть на передовой. Кстати, к нему были претензии за то, что чуть затянулась организация многоканальной горячей линии.

Гартунг нарушил договоренности

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы и лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг во время выборов в райсоветы Челябинска взял на себя обязательства перед областной властью «не раскачивать лодку». Взамен он получил фракцию в гордуме. Однако не смог держать своих депутатов под контролем. Они устроили балаган в гордуме, закидывая коллег и чиновников вопросами не по теме, голосуя вопреки решению своей же фракции. Гартунг пустил ситуацию на самотек и никак не отреагировал. В связи с этим, рассказывают инсайдеры, депутаты может не рассчитывать на легкие выборы в Заксобрание области. Сейчас у него фракция в ЗСО из пяти человек. В новом созыве эта квота может сократиться.

Главврачей будут увольнять

Инсайдеры рассказывают, что в региональном минздраве есть список главврачей, а также их замов по лечебной части, которые в марте рискнули уехать в отпуск за границу. Хотя им строго-настрого было указано не делать этого. Во-первых, каждый из них по возвращению ушел на самоизоляцию, и лечебное учреждение в столь непростое время осталось без руководителя. Во-вторых, могло получится как в Брединском районе, когда супруги-медики сразу вышли на работу, не предупредив начальство, что были в Турции. Их быстро изолировали, а потом перевели дух, когда получили отрицательные результаты на коронавирус. Эти медики, конечно, покаялись и вероятно сохранят работу. Но с другими врачами будет жестче.

Тефтелева могли отпустить раньше

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки, мог раньше выйти из СИЗО под домашний арест. Он сразу после ареста признал вину, стал сотрудничать со следствием. Но процесс затянулся. Одни говорят, что следователь ушел в отпуск и нужные бумаги не подписали быстрее, чем хотел Тефтелев. Другие уверяют, что силовикам надо было перепроверить, действительно ли его показания по другим преступлениям действительно важные.

Его сокармерник стал сотрудничать со следствием

Бизнесмен Михаил Азаматов, арестованный по обвинению в мошенничестве на строительстве стадиона имени Ишмуратовой, стал сотрудничать со следствием. И даже сменил адвоката. Инсайдеры уверяют, что на такой шаг его сподвигло соседством по камере с экс-мэром Евгением Тефтелевым. О чем судачили два сидельца, история умалчивает, точнее все засекречено. Но Азаматов, что называется заговорил, поведал правоохранительным органам очень интересные вещи.

Чиновники боятся оказаться в СИЗО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как силовики пришли в минстрой региона и задержали заместителя министра Татьяну Антонову, всем стало понятно, о чем заговорил Михаил Азаматов. И, конечно, слухачи вспомнили, что Азаматов строил не только стадион в Златоусте, который так и не ввели в эксплуатацию, но и олимпийский центр шорт-трека в Челябинске. Тот самый, которым интересуется прокуратура, а проверку расходов проводит Контрольно-счетная палата региона. Теперь должны напрячься чиновники и в минспорта, и в минстрое региона.

По слухам, Азаматов подумывает о досудебном соглашении, которое заключил его бывший сокамерник, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Так что бывший градоначальник оказал следствию большую услугу, уговорив Азаматова прекратить играть в молчанку.

Пашкову дали указания

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который проходит по одному коррупционному делу с экс-мэром Евгением Тефтелевым, неслучайно сначала отказывался от показаний, воспользовавшись статьей Конституции. Говорят, ему было дано указание, молчать, пока не определятся с линией защиты Тефтелева. Последний же признал вину сразу, но чтобы добиться послабления, следовало говорить и о других вещах. Когда с позицией экс-мэра стало ясно, Пашкову дали понять, что пора признаваться.

VIP осваивают мессенджеры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поголовно все чиновники, депутаты и бизнесмены, стали устанавливать на свои смартфоны мессенджеры. Удивительно, но среди них были такие, кто принципиально такие приложения не использовал. А кое-кто вообще имел только кнопочный телефон и даже этим гордился: мол, все дела надо решать при личной встрече. Режим самоизоляции, особенно для тех, кому за 65, заставил осваивать новые формы общения.

Элита стала аккуратнее в соцсетях…

Уголовные дела за фейки по коронавирусу в соцсетях заставили челябинских VIP быть осмотрительней в своих аккаунтах. В условиях самоизоляции многие стали чаще проводить время в соцсетях, где главной темой для обсуждения остается коронавирус. Многие стали опасаться, что проблемы начнутся не только за сомнительный перепост, но и за лайк к такому перепосту.

…а кто-то скрывается в санатории

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское минэкологии и полиция проверяют базы отдыха, которые должны прекратить прием новых клиентов. Тем, кто продолжает выписывать путевки, обещают санкции с большими штрафами. Инсайдеры сообщают, что проверяющим дано негласное указание — смотреть, нет ли среди клиентов тех чиновников, кого отправили на удаленный режим работы. А те решили провести самоизоляцию с комфортом. Говорят, что таких чиновников будут увольнять сразу. Достанется и тем, кто попытается через свои связи попытается купить номер на выходные дни, на базу, работающую в подпольном режиме. В числе проверяющих замминистра экологии Виталий Безруков, так что весь гнев нарушителей обрушится на него.

Справками для прогулок хотят торговать

А еще рассказывают, что некоторые предприимчивые коммерсанты в Челябинске стали разворачивать бизнес на справках для проезда или походов по городу. Ряд предприятий, в том числе торговых и по доставке питания, продолжает работу. Человек демонстрирует справку, мол идет на работу, и ему больше вопросов не задают. Такой бизнес, по слухам, осваивают по всей России, только стоимость справок разнится. В Челябинске цена справки составляет от трех до пяти тысяч рублей. Как сообщают инсайдеры, эту хитрость довольно быстро распознает полиция, да и жестких требований пока не вводили.

«Теплоприбор» продают

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что челябинский завод «Теплоприбор» готовят к продаже. Цену пока не называют. Одним из совладельцев завода является вице-спикер Заксобрания Констатин Захаров. Продажа завода должна поправить его финансовые дела, которые в последнее время ухудшились. В кулуарах говорят, что хотя бизнес-актив неплохой и даже прибыльный, но время для продажи явно не самое подходящее.

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