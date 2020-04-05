Вирусолог: когда закончится эпидемия коронавируса. Остались недели

Пик коронавируса в России еще не пройден Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Человечеству не искоренить коронавирус — его придется регулировать, как грипп, утверждает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. В период эпидемии он — один из самых популярных спикеров в медиа. URA.RU провело с Альштейном скайп-конференцию, чтобы обстоятельно обсудить природу коронавируса, меры профилактики и прогнозы развития болезни в России и в мире. Специально для тех, кто не смог подключиться к нашему эфиру, публикуем главное из разговора с вирусологом. А ниже — часовое видео разговора.

— Людям сегодня важно понимание, с чем мы имеем дело и что нам предстоит. Как будет распространяться эпидемия в России?

— Самые тяжелые сценарии разыгрались в Италии и Испании. Они не только дали много зараженных, но и высокую смертность, выше 10%. Судя по тому, как развивается эпидемия у нас, думаю, наш сценарий ближе к немецкому, где зараженных много, но смертность ниже 2%. Мы находимся в начале эпидемии, первая тысяча зараженных всего неделю назад появилась, поэтому сейчас рост заболеваемости будет продолжаться.

Выдвигаются разные гипотезы, например, что люди в Восточной Европе были вакцинированы БЦЖ — ослабленными туберкулезными бактериями, которые являются стимуляторами иммунитета.

— Как вы к этому относитесь?

— Со значительной долей скепсиса, потому что эта гипотеза нуждается в проверке. Эксперименты в США уже начаты. Они дадут результаты, и тогда будет видно. Но я, конечно, сомневаюсь, что, если человек при рождении был привит этой вакциной, эффект сохранится на много десятков лет.

— Когда в России произойдет пик заболевания?

— Не раньше мая, 4-5 недель нам еще придется это терпеть. Я исхожу из опыта Китая.

— На ваш взгляд, у нас диверсифицировано подходят к защите от коронавируса внутри разных регионов?

Вирусолог Альтштейн считает, что в этом году человечество научится контролировать коронавирус Скрин из видеоинтервью URA.RU

— В течение эпидемии карантинные меры могут меняться, ужесточаться или ослабляться по необходимости. Вся противоэпидемическая политика будет такой, чтобы не «разболеть» нашу экономику и чтоб мы вообще могли существовать. Я не думаю, что здесь что-то чрезвычайное. Паники не должно быть — речь идет не о чуме, не о натуральной оспе, это всего лишь коронавирус, который мы постепенно сможем взять под контроль. Хотя думать, что мы легко справимся с этой инфекцией — это оптимизм. Вирус, конечно, с нами останется, и летом могут быть случаи заражения.Ведь мы встретили его без оружия, у нас нет надежных лекарств, нет вакцины. Значит, сейчас будут вестись работы по созданию. Возможности науки таковы, что вакцина будет создана в течение этого года.

— Как COVID-19 распространяется из страны в страну, из региона в регион?

— В первую очередь через кашель и чихание — при выдохе. Кроме того, при контакте, когда вирус попадает на разные поверхности, которые мы трогаем руками, а затем касаемся лица, носа или глаз. Вирус этот может размножаться и в кишечнике и вызывать диарею. Тогда будет путь передачи, который называется кально-оральный, когда следы фекалий через грязные руки попадают в рот. Таким образом, человек заражается.

— Какие меры нужно принимать?

— Маски при контакте с людьми желательны, если они доступны. Другая очень важная вещь — мытье рук и дезинфекция поверхностей. Надо сказать, что вирус может попадать даже на землю, по которой мы ходим в обуви, поэтому обувь тоже нужно чистить. От соблюдение нами гигиены зависит наша безопасность в значительной мере.

— Сейчас все стали шить маски, насколько такие средства защиты эффективны?

— Шитье маски — довольно сложная вещь. Маски должны быть из аптеки и отвечать определенным требованиям, которые к ним предъявляются.

— Помогут ли от заражения респираторный маски класса РПП-2, РПП-3?

— Такие маски более надежные, вполне могут помочь. Но нужно иметь в виду, что маска — это не панацея в случае коронавируса, никакой 100-процентной защиты она не даст, только более глубокая защита, как у медиков.

— Сначала говорили, что в группе риска люди старше 60 лет, теперь в реанимацию отправляют 40-летних, появились сообщения о смерти детей. Почему молодежь страдает?

— Это вопрос статистики. Если посмотреть, какие люди умирают от коронавируса, вы найдете и детей, и молодежь, и людей среднего возраста. Но это не правило, а, скорее исключение. Преимущественно страдают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями типа диабета, бронхиальной астмы, сердечных заболеваний и прочего.

— Может ли у человека вырабатываться иммунитет к вирусам? Способен ли он заразиться повторно?

— Перенесенная инфекция делает человека маловосприимчивым, но все опять же зависит от дозы вируса.

Абсолютного иммунитета не бывает, но того, который возникает после того, как человек переболел, будет достаточно, чтобы не заразиться повторно.

Хотя последнего исключать тоже нельзя.

— Если человек болеет ОРВИ и встретился с коронавирусом, что произойдет?

— Возбудитель заболевания, которое у него есть, может дать противодействие коронавирусу. А может быть двойная инфекция, это, конечно, плохо.

— Сейчас большинство людей находится в самоизоляции, и мы думаем, что защищены. Но наверняка нужны какие-то меры профилактики.

— Должно быть полноценное питание, проветривание, чтобы был свежий воздух. Важно поддерживать себя в хорошем психологическом состоянии, по возможности, выбросить из головы страхи. У нас есть тысячи заболевших людей, но в стране 150 млн человек, пострадает маленькая часть. Не тот уровень опасности, который должен вызывать панику.

— Люди ставят себе диагнозы самостоятельно. Как не паниковать и не перегружать медицину?

— Яркими симптомами коронавирусной инфекции являются сухой кашель и температура от 38 и выше. Тогда человек должен немедленно вызывать врачей и не предаваться самолечению. Насморк, влажный кашель или больное горло без температуры — не повод нервничать.

Маски — это не панацея, говорит вирусолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Многие сейчас говорят об экспресс-тестах, якобы коронавирус выявляют за полтора часа. Сколько в реальности требуется?

— Как правило, те методы, которые сейчас применяют, позволяют готовить тест за несколько часов ну или на следующий день. В силу организационных причин, через два дня. На самом деле, существует возможность делать эти анализы быстро, в США выпущен аппарат, при помощи которого можно проделывать диагностику в течение 5-15 минут. У нас, по-видимому, таких еще нет, они дорогие.

— Как так получается, что сейчас проводят два теста и один показывает отрицательный, а другой — положительный результат?

— Существует вероятность фальш-позитивных и фальш-негативных материалов. Поэтому повторное тестирование — это нормальная вещь. Если один отрицательный, а другой положительный, то сделают третий, и станет все ясно. Избежать полностью фальш-позитивных или фальш-негативных результатов сложно.

— Стоит ли нам ждать второй волны эпидемии?

— Взять под контроль нынешнюю ситуацию поможет приближающееся лето. Обычно респираторные заболевания имеют сезонный характер.

Чем больше вирус размножается, переходя от человека к человеку, тем его нрав по части патологии и повреждений может ослабевать. Вирусу не выгодно убивать тех, кого он заражает, ему выгодно вызывать легкие заболевания, чтобы люди ходили и заражали большее количество других людей. Эволюция заразных болезней такова, что они идут к смягчению — вирусу не выгодно быть агрессивным и злобным, каким он является на сегодня. Полностью ликвидировать его мы не сможем, но когда будет вакцина, возьмем ситуацию под еще больший контроль.

— Безопаснее проживать на Крайнем Севере, чем в Средней полосе России?

— Если вирус туда попадет, то будет также распространяться, как и в других местах. А, пока его там нет, безопасно.

— Что можно принимать в качестве профилактики вируса?

— Никаких специфических средств нет. Есть чеснок, жевать имбирь — это все можно делать, но это не является профилактикой. Нормальное питание и витамины — вот это полезно.

Ниже можно посмотреть полную версию скайп-конференции.