В карантин регионы еще больше возненавидят Москву

Мерами поддержки, принятыми в Москве, остались довольны не все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за режима полной самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса, москвичи получили ряд льгот. Тем временем жителям других регионов России остается завидовать и довольствоваться имеющимся. Как объяснили URA.RU эксперты, меры, введенные в столице, вполне оправданы, однако из-за этого может возникнуть новый конфликт между Москвой и регионами, последствия которого непредсказуемы.

Почему все достается Москве?

Московские бизнесмены сразу почувствовали существенный удар Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился освободить жителей столицы от платы за капремонт, а пенсионерам, проживающим в городе, выделить матпомощь. Также он пообещал выплатить пособия в 20 тысяч рублей тем, кто потерял работу на фоне коронавируса.

Бизнес же временно освободили от уплаты аренды, а также продлили ему сроки уплаты авансовых платежей и торгового сбора. В то же время столичные власти пообещали предоставить субсидии малым и средним предприятиям и помочь столичным экспортерам товаров и услуг.

Такие меры введены из-за того, что столица России оказалась на передовой в области экономических потерь, возникших на фоне ослабления рубля и введенного режима самоизоляции. «В Москве удар по различным секторам был ощутим сразу. Именно Москва в наибольшей степени пострадала от пандемии — столица занимает первое место по числу заболевших в России», — объяснил политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

С ним согласен и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Однако, по его мнению, причина кроется и в системе распределения финансов. «Все деньги из регионов стягиваются в центр, а потом раздаются субъектам по довольно мутным схемам. Поэтому у подавляющего большинства регионов финансовые возможности существенно ограничены, в то время как бюджет столицы составляет больше четверти федерального бюджета», — рассказал экономист.

Чего ожидать москвичам?

«Регионы пытаются действовать самостоятельно в нынешней ситуации. Недовольство среди населения будет нарастать: жители регионов действительно могут смотреть на москвичей с некоторой завистью», — считает Гращенков. С ним согласен и политолог Валерий Соловей, по мнению которого напряжение среди россиян уже ощутимо: «Жители регионов видят, что столица находится в совершенно ином положении — и эта ситуация вызывает непонимание».

Однако, как считает экс-министр экономики РФ, россияне относятся к этому спокойно.

«Еще с советских времен люди привыкли, что за колбасой нужно ездить в Москву.

Конфликт может возникнуть между жителями регионов и местной властью Фото: Анна Майорова © URA.RU

И с тем, что регионы живут беднее, многие уже смирились. Во всяком случае, мы уже давно не видим никаких массовых протестов», — считает Нечаев. Кроме того, по его мнению, конфликт не возникнет и внутри вертикали власти. Единственным изменением может стать то, что регионы начнут больше «клянчить» у федерального центра.

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич считает, что конфликт возникнет в регионах между местной властью и населением. «У регионов денег нет. Продержать людей без всякой поддержки довольно сложно. Поэтому жители будут завидовать Москве и ругать местную власть», — полагает эксперт.

К чему приведет режим самоизоляции?

Для осознания возникших в стране и мире проблем россиянам потребуется время, поэтому если кто-то и решится выйти на протест, то это произойдет не раньше осени, считает политолог Гращенков. «К концу лета люди, оставшиеся без средств для существования, начнут действовать. Но все регионы разные, поэтому итог будет зависеть от окончательной экономической ситуации.

В итоге Россия будет расколота по принципам своих требований.

Где-то будут просить обеспечить выживаемость населения, где-то — высказывать недовольства действующей власти, а где-то начнутся и стихийные, бессмысленные и беспощадные бунты», — считает эксперт. При этом Гращенков отмечает: скорее всего, государство понимает, что это может произойти, поэтому какие-либо меры все же будут приниматься.

Россиянам потребуется время, чтобы осознать нынешнюю ситуацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Сейчас действительно обсуждается возможность расширения поддержки в регионах, аналогичные московским. Но при этом говорят, что денег на это не хватит. Если с барского плеча что-то и сбросят — это будет не кафтанчик, а заплатанное тряпье», — полагает Соловей. По его мнению, в стране действительно могут начаться стихийные беспорядки и погромы из-за ненависти к власти в целом. Но это произойдет в том случае, если режим самоизоляции будет долгим.

Зубаревич, в свою очередь, считает, что люди не будут протестовать — хотя бы потому, что они слишком запуганы. «Мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса абсолютно недостаточно, и это все понимают. Но хватит ли великого русского терпения пережить это — неизвестно», — заключила она.