Как в Екатеринбурге торгуют алкоголем, невзирая на запрет. ВИДЕО

В Екатеринбурге купить пиво после 19:00 можно в магазинах сети «Пивной 24» и «Пивная лавка» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

статья из сюжета Расскажи о незаконной торговле алкоголем

В Екатеринбурге, невзирая на ограничение на продажу алкоголя во время карантина по коронавирусу, магазины крупных сетей и небольшие киоски нарушают указ губернатора Евгения Куйвашева. Корреспондент URA.RU решил лично проверить, насколько в уральской столице соблюдается распоряжение главы региона. Все точки рейда выбирались по принципу относительной близости от центра, где правоохранительные органы могут заметить явные нарушения.

«Бристоль», Ленина, 54/3

В магазинах, где продают пиво, пробивают на кассе его как безалкогольное Фото: Илья Московец © URA.RU

На часах 19:10, а значит, по закону алкоголь купить уже нельзя. Мы идем к магазину «Бристоль» на Ленина, 54/3. При входе в алкомаркет обращаем внимание, что в самом помещении нет других клиентов, шанс купить спиртное без свидетелей увеличивается. Идем к стеллажу с пивом и «прицениваемся». В этот момент к нам подходит сотрудник магазина.

— Алкоголь уже не продается, только безалкогольные напитки, — говорит он, при этом указывая на приклеенную к другому стеллажу бумагу с текстом указа губернатора, запрещающего продажу алкоголя после 19:00.

— Жаль, а где сейчас можно купить? — спрашиваю я в надежде на то, что мне предложат обходной вариант покупки.

— Выходите, и прямо на остановке — киоск. Там все есть: и водка, и пиво, и коньяк, — уточняет сотрудник «Бристоля».

Киоск, Бажова, 80

У киоска на Бажова, 80 по вечерам выстраивается очередь из клиентов. В сам магазинчик никого не пускают. Видимо, так пытаются соблюсти санитарно-эпидемиологические нормы.

«Разливайки» в Екатеринбурге продолжают работать после 19:00, несмотря на указ губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Здравствуйте, а что у вас из алкоголя есть? — начинаю я с главного вопроса.

— Осталось только светлое пиво, — отвечает продавщица, при этом параллельно общается с кем-то в видеочате.

Я выбираю один из предложенных вариантов пива, плачу за них картой, но чек мне не выдают. Женщина через окно протягивает мне две бутылки пива и я их убираю в портфель.

«Пятерочка», Луначарского, 136 и «Красное & Белое», Малышева, 98

В обоих магазинах крупных сетей нам отказывают в продаже алкоголя на кассе, ссылаясь на указ губернатора. Доводы о том, что мы не успели всего на полчаса, продавцов не устраивают.

«Пивлавка», Луначарского, 81

Уже при подходе к магазину мы видим что на улице возле входа сидит несколько человек. К ним подъехал мужчина на велосипеде, что-то спросил и уехал. Теперь к магазину подходим и мы. К нам обращается один из молодых людей около «Пивлавки», судя по одежде, сотрудник магазина:

— Вы за пивом? Мы не продаем. Вам вон туда — до перекрестка дойдете и там по правой стороне «Пивной 24», — советует он.

В магазинах сети «Пивлавка» продавцы не маркируют бутылки после продажи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мы понимаем, что те же слова выслушал человек на велосипеде до нас, разворачиваемся и идем к указанному магазину.

«Пивной 24», Луначарского, 80

У входа в магазин уже выстроилась очередь. В процессе ожидания другие клиенты рассказывают нам, что в магазин пускают либо по одному человеку, либо компаниями по два-три человека. Очередь как в кабинет к терапевту. Все вновь пришедшие спрашивают: «Кто крайний?» При этом некоторые клиенты критикуют указ, который мешает купить алкоголь после рабочей смены, которая заканчивается в семь вечера.

Наступает наша очередь. Мы со скрытой камерой входим в магазин. Две сотрудницы спрашивают у нас о выборе. Я уточняю, что хочу. При этом акцентирую внимание на крепости пива, чтобы на видео было понятно, что речь идет о покупке алкоголя. Мы подходим к терминалу, где нам пробивают товар. Чек забирают себе, поэтому невозможно увидеть, за что именно мы заплатили. Другая девушка выдает мне оплаченное пиво, и мы выходим из магазина.

«Пивлавка», Малышева, 7

На входе в «Пивлавку» заметно, что в магазине можно купить спиртное — молодая компания сидит у крыльца и открывает бутылку светлого пива. В самом магазине у кранов с пивом выстроилась очередь. Мужчины уточняют свои заказы, а сотрудница сверяет их с выбитыми чеками. После этого она забирает фискальный документ и выбрасывает его в урну позади прилавка.

Некоторые компании в Екатеринбурге начинают пить пиво сразу после выхода из магазина Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Мы называем сорт пива, который хотели бы купить — «Немецкое белое» (4,5% алкоголя) — уточняем процент алкоголя в нем и идем уже к очереди в кассу. Там нам выбивают чек, где вместо нашего пива указано: «Геллерт безалкогольное» и «Бутылка 1 л». Так магазин обходит запрет на продажу пива — пробивает на кассе безалкогольные напитки, вместо алкогольных. Мы возвращаемся к сотруднице «Пивлавки», которая стоит за кранами, подаем ей чек, а она взамен нам выдает оплаченное нами пиво. Время на часах — 20:30.

«Пивлавка», 8 Марта, 169

Здесь, по словам знакомых, продают пиво вплоть до 23:00, и поток клиентов не останавливается. Мы попадаем в момент относительного затишья. Перед нами две девушки покупают «Пина коладу» и еще два разных сорта пива. Мы тоже делаем заказ. На кассе нам выбивают чек и без проблем выдают на руки. Первое документальное доказательство того, что в магазине пробивают алкоголь под другими позициями. В этом чеке, как и в прошлом магазине, вместо выбранного пива указано вновь «Геллерт безалкогольное» и «Бутылка 1 л».

Позже, уточнив у продавцов магазина, какие безалкогольные напитки есть у них в продаже, узнаем, что никакого «Геллерта» нет. Об этом же говорит и сайт сети «Пивная лавка», а значит, сеть нарушает указ губернатора.

Общественник Дмитрий Чукреев, который борется с нелегальной продажей алкоголя в Свердловской области, в беседе с URA.RU подтвердил ситуацию на рынке алкогольной продукции. «У „Пивлавки“ в городе находится порядка 35 магазинов. Почти все из них спокойно торгуют алкоголем после 19:00. Они продают его под видом безалкогольной продукции. В чеке они пробивают либо „Тагильское безалкогольное“, либо „Геллерт безалкогольное“. Кроме того, они не маркируют продукцию, что является грубым нарушением при реализации товаров. В несколько магазинов мы вызывали полицию. Она все фиксировала, опечатывала. Сейчас ждем результатов», — уточнил он.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что принимают заявления от граждан, жалующихся на бутлегеров. «Сотрудники полиции Екатеринбурга на постоянной основе в рамках оперативных мероприятий, либо по сообщениям граждан выявляют и пресекают правонарушения, связанные с незаконной реализацией спиртосодержащей продукции. В настоящее время по факту несанкционированной продажи алкоголя по различным адресам в упомянутой торговой сети полицейские проводят проверки, по итогам которых будут приняты обоснованные решения», — сообщила URA.RU пресс-атташе городской полиции Ирина Каргаполова.