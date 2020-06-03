13 губернаторов рискуют провалить голосование по Конституции

Явка на плебисцит пострадает из-за неэффективности губернаторов во время пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Власти 13 регионов России не готовы к проведению 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. В этих территориях на протяжении нескольких дней темпы заболеваемости коронавирусом ставят новые рекорды. Эксперты предупреждают: сложная эпидемиологическая обстановка снизит явку избирателей на принципиальный для Кремля плебисцит. Губернаторам придется решать проблему.

Несмотря на то, что в масштабах страны количество заражений COVID-19 в сутки падает на протяжении четырех дней (с 9,3 тысячи 31 мая до 8,5 тысяч 3 июня), в нескольких регионах России число ежедневно фиксируемых зараженных продолжает расти.

Жители регионов не хотят соблюдать карантин, а губернаторы не могут убедить их в необходимости ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так, в Нижегородской области (губернатор Глеб Никитин) график заражений устремился вверх с конца мая, когда вместо 200 зараженных в сутки в регионе ежедневно стали фиксировать больше 300 новых заболевших. В Свердловской области (Евгений Куйвашев) резкий рост начался с 25 мая, когда количество новых больных за сутки увеличилось вдвое — до 260-290 заболевших, а 3 июня был поставлен рекорд — 357 заболевших. Тульская область (Алексей Дюмин) до 24 мая стабильно демонстрировала около 90 случаев заболеваний в сутки, после чего число заражений перевалило за 100 и с тех пор ниже не опускается.

Аналогичная картина распространения COVID-19 — рост числа заболевших в 20 числах мая и перенос негативного тренда на июнь — наблюдается в Новосибирской (Андрей Травников), Воронежской (Александр Гусев), Ульяновской (Сергей Морозов), Иркутской (Игорь Кобзев), Архангельской (Александр Цыбульский) и Кировской областях (Игорь Васильев), Удмуртии (Александр Бречалов), Якутии (Айсен Николаев), Карачаево-Черкесии (Рашид Темрезов) и Алтайском крае (Виктор Томенко).

В Свердловской области 3 июня был установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 Фото: скриншот сайта yandex.ru/covid19

При этом анализ статистики показывает, что ситуация с распространением коронавируса может стремительно меняться как в худшую, так и в лучшую сторону. Еще 1 июня быстрый прирост количества заболевших показывали 12, а не 13 регионов. В их число в частности входили ХМАО (Наталья Комарова) и Челябинская область (Алексей Текслер), которые на данный момент вышли из этой группы — в последние три дня ситуация в двух регионах улучшается. Однако показатели последних дней также говорят о том, что ожидать ухудшения ситуации можно как минимум в двух регионах. Пермский край (Дмитрий Махонин) в течение пяти дней демонстрирует скачки заболеваемости: 29 мая — 47 случаев, 30 мая — 70, 31 мая — 57, 1 июня — 69, 2 июня — 57, 3 июня — 72. В Карелии (Артур Парфенчиков) в течение мая фиксировали по 15-20 случаев в сутки, но 3 июня число заразившихся увеличилось сразу вдвое — до 43.

Политтехнологи убеждены: там, где происходит рост числа зараженных коронавирусом, явка на голосовании по Конституции будет ниже, чем в других регионах.

Из-за строгих санитарных норм голосование 1 июля не станет для избирателей легкой прогулкой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«В условиях, когда люди боятся заразиться коронавирусом, привести их на избирательные участки намного сложнее. Проведение голосования в ситуации эпидемии, конечно, будет сказываться на явке, и региональным властям придется решать эту проблему», — считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

По данным Центризбиркома РФ, совокупно в упомянутых 13 регионах проживает 19,8 млн россиян, имеющих право голосовать — это 18% от всех избирателей в России. Президентские выборы 2018 года прошли в этих регионах при средней явке в 65%. Считается, что до начала пандемии федеральный центр ориентировал региональных кураторов плебисцита на явку в 70%.

Москва, практикуя строгий карантин, смогла переломить течение пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У губернаторов есть три недели, чтобы переломить течение пандемии. 24 июня страну ждет первое массовое событие лета — Парад Победы. Опыт по снижению количества заболевших в Москве показывает, что это реально при наличии жестких ограничительных мер (цифровые пропуска, масочный и перчаточный режимы, полный запрет на работу сферы услуг и др.) и контроля их соблюдения. В столице еще в начале мая фиксировали по 6 тысяч заболевших в сутки. Однако к середине месяца ситуация улучшилась — город вышел на плато, после началось стабильное снижение числа заболевших.

По словам политтехнолога Алены Август, пандемия показала неумение многих российских губернаторов работать в экстренной ситуации. «Они привыкли исполнять спущенные сверху циркуляры. Это неплохо в мирное время, но в сложной ситуации надо понимать нюансы своей территории. Очень важно, как губернатор выстроил коммуникацию с людьми. Там, где коммуникации нет, и доверие к главе региона низкое [никто соблюдать карантин не будет]», — отметила эксперт.

Итоговая явка и процент одобрения поправок покажут, как избиратели оценили действия региональных властей в период пандемии, добавил глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Альтернативное мнение высказал глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, прямой связи между действиями губернаторов и уровнем заболеваемости не существует, а единственное, что могут сделать главы регионов — «дозировать нагрузку на медицинскую сферу».

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