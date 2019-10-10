Криминальный авторитет освободился из исправительной колонии Фото: pixabay.com / Pixabay License

38-летний криминальный авторитет Ахмед Домбаев (в преступном мире он известен как Ахмед Шалинский) вышел на свободу из расположенной в челябинском городе Копейск исправительной колонии №1.

Видео, на котором освобожденного Домбаева встречают его родственники, опубликовано в Instagram. «Ахмед Шалинский вышел на свободу. Встреча с родственниками», — говорится в описании к видеозаписи.

Чеченский вор в законе был впервые арестован в 2009 году в Москве. В 2011 Домбаев был приговорен столичным судом к десяти годам колонии строгого режима, окончание его тюремного срока датируется 9 октября 2019 года.

Сейчас Ахмед Шалинский имеет шанс занять неплохое положение в иерархии преступного мира России. «В свое время Шалинского называли лидером, способным стать во главе воровского мира. Именно он может возглавить организованную преступность и обрести на воле больший вес, чем сейчас имеют другие законники. По крайней мере на территории Чечни, Ахмед действительно имеет большое влияние, и конкурировать с ним навряд ли кто-то станет», — пишет издание mzk1, освещающее жизнь российских криминальных авторитетов. Таким образом, в скором времени Ахмед Шалинский, скорее всего, станет одним из наиболее активных и влиятельных кавказских воров в законе.