Как не заразиться COVID после снятия карантина. Правила

Маски и социальное дистанцирование станут неотъемлемой частью жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В России постепенно отказываются от жестких карантинных мер, но опасность заражения сохранится еще два-три года, уверен вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Россияне смогут вернуться к привычной жизни только тогда, когда начнется вакцинация и летальность от вируса снизится. До этого времени людям придется соблюдать меры безопасности и смириться с ношением масок. URA.RU совместно с Альштейном подготовили список рекомендаций.

Меры безопасности на улице

Детям можно гулять на площадках, но не стоит подходить близко друг к другу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

1. Носить маске на улице необходимо только в случае, если вы находитель в толпе и дистанция в 1,5-2 метра не соблюдается. Если вы просто гуляете и ни с кем не контактируете, то маска не нужна.

2. Детям можно гулять на площадке, если на ней нет людей. По возможности разговаривать с другими ребятами дети должны на расстоянии. Риск заразиться коронавирусом через поверхности — качели, тренажеры, горки — крайне мала. Поэтому в прогулке нет ничего страшного. Единственное важное правило — мыть руки после возвращения домой и пользоваться санитайзерами.

Меры безопасности в общественном месте

1. В помещении необходимо носить маску даже после смягчения ограничений. Это правило будет действовать еще очень долго, уверен вирусолог.

2. Надо оберегать пожилых людей от контакта с детьми. У ребенка заболевание может протекать бессимптомно, а люди преклонного возраста рискуют тяжело заболеть, возможен риск летального исхода.

Пожилым людям лучше по-прежнему оставаться дома Фото: Илья Московец © URA.RU

3. Пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции даже после снятия ограничений. Они могут выходить на прогулку в безлюдных местах, но от посещения общественных мест лучше полностью отказаться. Такое правило будет действовать еще долго. Скорее всего, до массового вакцинирования.

4. Когда откроют торговые и центры и другие непродовольственные магазины, ходить в них следует только при острой необходимости. В качестве развлечения лучше выбрать прогулку на улице. Такая же ситуация с возобновлением приемов в поликлиниках. Если можно избежать похода в больницу, то лучше туда не ходить. Если же есть остраянеобходимость, тогда надевайте, опять же, маску и перчатки, не подходите близко к людям.

Поездки и путешествия

Несмотря на снятие мер, от походов в ТРЦ лучше откзаться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

1. Когда разрешат внутренний туризм в России, молодые люди могут отправиться на юг. Однако они не должны забывать о стандартных мерах защиты даже на курорте: маски, перчатки, дистанцирование. Врач подчеркнул, поездки для пенсионеров недопустимы.

2. Между такси и автобусом лучше выбирать первый вариант, если позволяют средства. В такси риск заразиться существенно ниже. Если же нельзя избежать поездки в общественном транспорте, при входе в него нужно надеть маску и перчатки. Стоит обратить внимание, что после поездки перчатки сначала обрабатывают антисептиком, и только потом снимают и утилизируют.

В качестве универсальной рекомендации Альштейн подчеркивает, что необходимо в условиях пандемии придерживаться здорового образа жизни. Это единственное, что поможет укрепить иммунитет. Россияне должны чаще быть на воздухе, делать физические упражнения и правильно питаться. «В конце концов человечество победит этот вирус. Это не самая страшная угроза, которая возникала в мире», — подытожил Альштейн.