План премьера Мишустина разрушил надежды губернаторов

Развитие федерализма не входит в планы правительства Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Развернувшийся в период пандемии спор о развитии федерализма в России, похоже, подошел к концу. Подготовленный правительством план спасения экономики не оправдал надежд сторонников децентрализации: документ принципиально не меняет модель отношений федерального центра и регионов. Но у губернаторов существует еще шанс на новые полномочия.

После того, как главы регионов получили от президента Владимира Путина новые полномочия для более эффективной борьбы с коронавирусом, наблюдатели заговорили о наступлении в России федерализации. Зазвучали призывы подкрепить тренд наделением глав регионов новыми финансовыми возможностями. За развитие федерализма выступил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, а несколько депутатов Госдумы предлагали включить это требование в общенациональный план восстановления экономики.

Документ на 140 страницах описывает выход России из кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако мечты сторонников федерализации страны оказались разрушены. Когда премьер-министр Михаил Мишустин 2 июня презентовал президенту Владимиру Путину план спасения экономики, тема пересмотра отношений федерального центра и регионов в разговоре не поднималась. О развитии федерализма не говорится в итоговом 140-страничном документе правительственной стратегии по выводу страны из кризиса.

В нацплане три страницы посвящены отношениям федерального центра с регионами. Предлагаемые правительством меры поддержки регионов можно разделить на три группы:

Прямые финансовые вливания (около 300 млрд рублей);

Обещание не отменять уже имеющуюся финансовую помощь;

Косвенная поддержка (разрешение копить долги, увеличение сроков выплаты кредитов и ряд других мер).

Новых полномочий губернаторам не обещают Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авторы документа называют свою политику в отношении территорий «существенным смягчением в части региональных финансов». В плане акцентируется внимание на том, что регионы смогут распоряжаться средствами, высвобождаемыми после реструктуризации долгов, и дополнительными трансфертами из федерального бюджета.

Однако опрошенные агентством эксперты констатируют, что предложенные правительством меры принципиально не меняют характер взаимоотношений федерального центра и регионов. «Регионы продолжат действовать по указке центра. Для них ничего нового не предлагается. Функции региональных властей не поменяются, и децентрализации не произойдет», — считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, ознакомившийся с документом. С ним согласился глава Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, отметивший, что в правительственном плане нет никаких предпосылок для развития федерализма.

Последний шанс губернаторов на новые полномочия — обеспечить исполнение плана Мишустина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Член комитета Госдумы по федеративному устройству Игорь Сапко, активно выступавший за наделение регионов новыми полномочиями, поделился с агентством прогнозом: пункт о федерализации еще могут включить в антикризисный план (по предложению президента документ отправили на доработку). «Думаю, что ряд серьезных подвижек и конкретных инициатив в этом направлении мы в ближайшее время услышим», — предположил парламентарий.

Сапко не исключил другой возможности для усиления глав регионов: если губернаторы справятся с реализацией плана по восстановлению экономики, то в качестве вознаграждения президент может дать им дополнительные полномочия.

Противники федерализации отмечают, что в сегодняшней кризисной ситуации она будет вредить экономике. «Децентрализация не нужна в период турбулентности. Новые схемы [отношений региона и центра] в этой ситуации создавать не следует», — считает Георгий Остапкович.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прогнозирует, что вопрос федерализации снова окажется на повестке дня после преодоления острой фазы кризиса — во второй половине 2021 года.

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