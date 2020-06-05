Инсайды ХМАО: мэров проверяют на лояльность

Публичная поддержка президента РФ Владимира Путина главы ХМАО Натальи Комаровой вызвала панику у политических элит округа — часть чиновников ищет новое место работы, другие — деньги. В это же время оппозиция Югры готовится развязать пиар-войну. Также в свежих «Инсайдах»: испытание мэров на лояльность и тотальные проверки в Сургуте.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Губернатор Комарова стала популярней
Инсайдер из правительства рассказывает, что после встречи президента России Владимира Путина и губернатора ХМАО Натальи Комаровой у последней резко вырос уровень доверия среди населения. «Социологические датчики просто зашкаливают: с момента онлайна и по настоящий момент. Таковы итоги социологических экспресс-опросов, проведенных в эти дни», — говорит источник, отмечая, что даже невнятные попытки оппозиционеров, которые пытались повлиять на решение Путина и сеяли массу негатива в отношении Комаровой, провалились. «Теперь все встало на свои места: главная предвыборная интрига года, считай, разрешилась», — резюмирует информатор.
И уже принимает поздравления
Информатор URA.RU говорит, что одним из первых, с кем поговорила Комарова после общения с Путиным, стал бывший губернатор ХМАО Александр Филипенко. «Говорили долго, передавал поздравления, делился опытом. Комарова с Филипенко вообще-то на связи и беседуют периодически, так что не удивительно, что такой диалог состоялся», — объясняет собеседник агентства, добавляя, что после телефонного звонка у Комаровой улучшилось и без того хорошее настроение.
Политическая элита в панике
Слухмейкер, близкий к политической тусовке, рассказывает, что одобрение Путиным выдвижения Комаровой на новый губернаторский срок выбило из колеи нескольких мэров ХМАО. Они, кажется, расстроились решением главы государства. «Они ожидали проводов Комаровой, и теперь в срочном порядке несколько мэров задумались о поиске работы. Где-то далеко за пределами ХМАО, возможно даже в других государствах, на исторической родине», — говорит слухач. Больше всего, по словам источника, напряглись те, кто оказался на должностях случайно, по принципу «больше некому». «Сейчас уже люди появились, и причин оставлять на постах некоторых глав больше нет», — заключает инсайдер.
Мэров проверяют на лояльность…
Слухачи поговаривают, что некоторым главам муниципальных образований ХМАО предстоит пройти проверку на доверие губернатора. Накануне они уже получили явный месседж: высказаться в соцсетях по поводу встречи президента Путина и Комаровой. «Тут у глав свобода для творчества. Главное — высказать свое мнение по поводу того, что они думают о ситуации. А уж от того, что они напишут и как, будет зависеть и дальнейшая коммуникация с главами. Внимательно следите за официальными аккаунтами мэров в соцсетях», — рекомендует слухач из правительства.
… и вынуждают отменять свои решения
Инсайдер из югорского белого дома рассказывает, что многие «коронавирусные» инициативы глав хоть и признавались успешными в прошлом, сейчас стали мешать централизованному принятию решений, а потому мэров заставляют их отменять. «Яркий пример — муниципальные горячие линии по вопросам COVID, муниципальные оперативные штабы. Первые закрылись, кажется, по прямому указанию регионального Роспотребнадзора, а вторые или стали реже проводиться, чтобы не будоражить население лишний раз, или совсем отменились», — добавляет инсайдер. По его мнению, все идет к тому, чтобы люди получали информацию только из одного официального источника, а главы не пиарились на теме COVID-19.
Губернатор откажется от прямого участия в предвыборной гонке
Осведомленный источник говорит, что Комарова не будет открыто участвовать в предвыборной гонке, надоедая своими плакатами и портретами, как это наверняка будут делать другие кандидаты на пост губернатора (а они точно появятся). «Агитировать за Комарову будет не она сама: как и на выборах президента у нее появятся доверенные лица. В том числе и те, кто ранее жил в ХМАО, а сейчас мелькает чаще на телеканалах и в лентах новостей. Возможно, ими станут первый югорский космонавт Сергей Рыжиков и актер Константин Хабенский, некогда живший в Нижневартовске», — рассказывает инсайдер.
Жителей ХМАО ждет еще один розыгрыш
Поговаривают, что к голосованию по поправкам в Конституцию власти ХМАО снова запустят викторину, как было на выборах президента и не только. Кажется, считает слухач, тренд на лозунг, что «на выборы — как на праздник», никуда не делся, а только укрепился. «Надо признаться уже друг другу, что все любят что-то бесплатное, а уж розыгрыши и викторины — тем более. Особенно, если для этого даже не нужно тратиться, а всего лишь прийти на избирательный участок. Опыт показывает, что связь прямая — чем больше призовой фонд — тем выше явка», — рассказывает слухмейкер. По его словам, региональные власти будут внимательно следить за тем, кто из глав и как сумел договориться с местным бизнесом, чтобы сформировать призовой фонд. По итогам мониторинга будут сделаны выводы, которые понравиться могут не всем.
В Советском районе готовятся к пиар-битве между единороссами и коммунистами
Говорят, что самая сложная избирательная кампания на местных выборах в этом году будет в Советском районе. Там выбирается глава Советского и городской совет депутатов. Интересы есть у представителей всех политических партий, но основная борьба развернется между единороссами и коммунистами. «Советский район — это форпост югорского КПРФ, и усиление позиций имеет принципиальное значение для лидера коммунистов ХМАО — Алексея Савинцева. Для противодействия ему глава Советского района Игорь Набатов привлечет политтехнолога из Нягани Владимира Дмитриева, который знаком с местной повесткой и будет отвечать за исход партийной борьбы», — шепчутся слухачи.
В Сургуте начинаются тотальные проверки соблюдения режима самоизоляции
Ходят слухи, что в Сургуте перейдут на тотальный контроль режима самоизоляции. В крупнейшем городе ХМАО растет количество зараженных коронавирусом, и чтобы ситуация не вышла из-под контроля, силовики намерены прибегать к массовым проверкам граждан. Рейды будут проходить внезапно и охватят разные общественные места — от детских площадок до магазинов. «Проверять будут даже таксисты, которые должны перевозить пассажиров в маске. Если упустить ситуацию, то в больницах может просто не хватить мест для всех больных. В Сургуте развернут самый большой в ХМАО ковидный госпиталь, и медикам и так уже приходится непросто с размещением больных, которые поступают к ним из разных концов Югры», — обсуждают сплетники.
Проектом, который Комарова презентовала Путину, заинтересовались инвесторы
Поговаривают, что после встречи губернатора ХМАО Натальи Комаровой с российским президентом Владимиром Путиным проект создания научно-технологического центра в Сургуте получил дополнительный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Предполагается, что в крупнейшем городе ХМАО появится научный кластер, связанный с разработкой технологий в сфере нефти и газа, и после его презентации главе государства он получил режим максимального благоприятствования со стороны властей и бизнеса. «Теперь всем стало очевидно, что это не просто прожект с красивыми картинками, иначе бы Комарова про него не докладывала Путину. Так что фонд научно-технологического развития Югры может ждать дополнительный пул инвесторов, которые будут готовы присоединиться к проекту», — переговариваются инсайдеры.
В прокуратуре ХМАО проблемы с коммуникацией
Поговаривают, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин недоволен утечкой информации о своем переназначении и тем, как его пресс-служба отработала этот инфоповод. Инсайдер агентства считает, что Ботвинкин хоть и не является самым открытым со СМИ силовиком, но внимательно следит за упоминанием своей фамилии и работой своей пресс-службы. «С одной стороны возможное переназначение для силовика такого уровня — процесс предсказуемый, а с другой — все может измениться, и обычно консультации проводятся вплоть до указа президента. Конечно же, все окружение, а особенно пресс-служба, должна быть готова к вопросам от СМИ.
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