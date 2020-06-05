Курганские инсайды: Шумкову придумали новый имидж

В масках придется ходить до осени Картинка: соцсети

Объединение департаментов в правительстве Курганской области негативно скажется на их сотрудниках. Чиновников уже предупредили, что они останутся без отпуска. Клерки готовятся ночевать на работе и потеряли надежду на премии.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Реформа Шумкова оставит сотрудников без летних отпусков

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Грядущее объединение департаментов в правительстве Курганской области, инициированное губернатором Вадимом Шумковым, добавит работы оставшимся сотрудникам. «Предупредили, чтобы те, у кого отпуск был запланирован на лето, даже не думали его брать», — пояснили чиновники. Они опасаются, что не только останутся без отпуска и отпускных, но и будут завалены работой. «Людей сократят или уберут пустующие ставки — в любом случае ничего хорошего. Либо придется ночевать на работе, как это происходит в департаменте здравоохранения, откуда люди уходят, и на их места не могут никого найти. Либо останемся без премий, которые начислялись от экономии на свободных ставках», — рассказали госслужащие.

Для Шумкова придумали новый имидж

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди чиновников Курганской области закрепился образ губернатора Вадима Шумкова как жесткого и грубого руководителя, который может запросто уволить любого подчиненного и часто прибегает к «крепким словцам». По слухам, пиарщикам главы региона поставлена задача создать новый имидж — губернатора, который может поощрить за хорошую работу и уважает трудолюбивых сотрудников. Именно с этим собеседники агентства связывают появившуюся информацию, что ряд глав муниципалитетов будут представлены к госнаградам. «Вот только, судя по количеству представленных, выходит, что большинство глав, по мнению Шумкова, все-таки лодыри», — смеются в регионе.

Для курганских чиновников, которые не захотели жертвовать деньги, придумали наказание

Работники областного правительства, которые не хотели жертвовать деньги пострадавшим от коронавируса, могут лишиться работы. По слухам, на них начинают оказывают давление, чтобы выжить с мест. По данным инсайдера, проблемы на работе появились даже у тех, кто согласился отдать часть своей зарплаты для помощи пострадавшим. Госслужащим объяснили, что деньги собирали на койки для больных коронавирусом. Идею потратить часть зарплаты работников регионального правительства предложил в середине апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков. По заявлению властей, деньги потратили на медоборудование, медикаменты и оплату безработных, занятых общественным трудом.

Лисовский «утер нос» курганским кандидатам

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области обсуждают неожиданное разрешение скандала с обвинениями сенатора Сергея Лисовского в накрутке голосов на праймериз. Оба заявителя, Артем Исламов (сын вице-спикера облдумы Марата Исламова) и Сергей Кисленко (его в разговорах связывают с промышленником Сергеем Муратовым), отозвали свои заявления с просьбой провести проверку. «Понятное дело, что они не по своей воле забрали заявления», — говорят сплетники. В регионе считают, что пока Лисовский выходит из скандала победителем, показав местным политикам, в первую очередь, Муратову, которого считают основным оппонентом Лисовского в борьбе за пост сенатора, что его позиции по-прежнему сильны.

Исламов может пройти в думу, проиграв на праймериз

В политических кругах Курганской области обсуждают неожиданное третье место на предварительном голосовании вице-спикера Марата Исламова. Наблюдатели считали, что основная конкуренция на Притобольном округе развернется между ним и промышленником Сергеем Муратовым. «Они оба очень много средств вложили, провели мощную агитацию, но Исламов уступил [действующему депутату Елене] Воронович, хотя ее на этом округе никто не знает», — удивляются они.

В политтусовке уверены, что единороссы постараются схитрить. Так, занявший первое место Муратов может пойти на выборы в облдуму не одномандатником, а возглавить партийный список. Иначе, если его в итоге выберут сенатором, придется проводить довыборы. Интересно и то, как будет решаться судьба Исламова. Собеседники URA.RU вспоминают события 2015 года. Тогда Исламов проиграл на праймериз по Щучанскому округу, но все равно принял участие в выборах в облдуму, только уже по Притобольному округу. «Кстати, и тогда, и сейчас на праймериз Исламову помогал [бывший замгубернатора Сергей] Чебыкин. И оба раза Марат проиграл», — смеются в регионе.

Курганских единороссов похвалили

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское региональное отделение «Единой России», по слухам, удостоилось похвалы московского руководства за работу при подготовке к предварительному голосованию. «О результатах курганцы доложили на совещании у [председателя партии Дмитрия] Медведева. Он отметил хорошую мобилизацию сельского населения», — рассказал инсайдер. Среди достижений курганцев инсайдеры называют относительно неплохую явку избирателей, несмотря на то, что голосование проводили исключительно через интернет, а в Курганской области значительная доля населения — пенсионеры и сельские жители, которые мало знакомы с компьютерными технологиями. «Если бы не история с [сенатором Сергеем] Лисовским (его обвинили в накрутке голосов — прим.ред.), вообще бы претензий к организации не возникло», — говорят в политических кругах региона.

Власти засекретили госконтракты со СМИ

Курганским сплетникам не дает покоя новость про собственный сайт госзакупок, который запустило региональное правительство. Больше всего наблюдателей интересуют 45 исключений в правилах организации госзакупок малого объема. «Исключения вводились, чтобы обеспечить срочные неотложные закупки. Например, если неожиданно нужно кого-то отправить в командировку или устранить аварийную ситуацию», — рассказал источник в правительстве области. Вместе с тем, некоторые из исключений вызвали у наблюдателей недоумение. Например, много вопросов возникло к закупкам публикаций в СМИ информации о деятельности губернатора и правительства. «Откуда там появился этот пункт? В чем может быть срочность такой закупки?» — удивляются слухачи. Один из источников URA.RU предположил, что все дело в пристальном внимании Москвы, общественников и оппозиции к таким закупкам, поэтому власти и предпочли их скрыть. По новым правилам, не будут афишироваться госконтракты со СМИ стоимостью до 600 тысяч рублей.

Полицейским не выплачивали пособия

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При расследовании уголовного дела в отношении экс-замначальника областного УМВД Андрея Шамина обнаружилось, что не все сотрудники получали положенные пособия. Это выяснилось при проверке изъятых в отделах полиции документов. «Например, у сотрудника родился ребенок. Ему было положено ведомственное пособие при рождении ребенка. Полицейскому его реально не выплатили. Хотя по документам оно числится выданным», — рассказал инсайдер, приближенный к силовикам.

Также источник сообщил, что, по его информации, в одном из отделов, где назначен новый начальник, сотрудникам дают установки. «Говорят, вы не думайте, что что-то поменяется. Как действовала система выплаты премий, установленная в последние годы, так она и будет действовать. Но люди возмущены. Вполне возможно, что могут появиться новые эпизоды. Может, заговорят те, кто уходит из системы», — считает инсайдер.

Курганским ФСС интересуется полиция

Сплетники перешептываются, что на этой неделе в здании управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области частыми гостями были сотрудники регионального отделения Фонда социального страхования. «Видели, что вызывали руководителя, главного бухгалтера, начальника планово-экономического отдела. Возможно, у полиции есть вопросы по начислению пособий или по расходованию средств. ФСС занимается выплатами по больничным, закупками средств реабилитации. Через Фонд проходят сотни миллионов рублей», — поделился инсайдер.

Проверять стройку от имени мэрии хотел сам застройщик

Фото: Александр Кадников © URA.RU

Скандальное строительство домов для переселенцев в Шадринске обрастает подробностями. Новые здания на улице Автомобилистов признаны аварийными. Возбуждено уголовное дело. Проводятся экспертизы качества застройки. На одну из последних экспертиз должен был приехать представитель от мэрии (заказчик строительства). «Сейчас он сотрудник администрации, а раньше курировал этот участок строительства от имени застройщика. Понятно, что следователям он покажет участки, где есть сваи. Он знает их месторасположение. Таким образом, реальной картины следствие не увидит. А в доме жить опасно», — поделился один из жильцов. Шадринцы написали жалобу еще до начала экспертизы. «Остается надеяться, что экспертиза будет объективной», — говорят шадринцы.

«Нулевого» пациента, с которого началось массовое заражение COVID, могут наказать

«Нулевого» пациента, которым стала медсестра в Далматово, могут привлечь к уголовной ответственности. «С нее началось массовое заражение в небольшом городе. Несмотря на то, что супруг ее приехал с вахты и заболел, она лечила его дома якобы от пневмонии. При этом женщина вела прием пациентов, участвовала в комиссии в военкомате, посещала ветеранов», — говорит источник. В Уголовном кодексе есть статья (236), которая предусматривает ответственность за нарушение санитарных правил, повлекшее серьезные негативные последствия. Говорят, что женщине грозит наказание.

Главврачи хитрят, чтобы получить новое медоборудование

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Курганские слухачи, переживающие за областную систему здравоохранения, говорят, что больницы наращивают кредиторскую задолженность. «Нет средств, чтобы рассчитываться с предпринимателями — поставщиками услуг. Руководство департамента [здравоохранения] это знает и не видит ничего страшного», — поделился инсайдер. По его словам, главврачам больниц предлагают найти выход, чтобы сэкономить средства, и при этом обеспечить учреждение оборудованием. «Рекомендуют брать технику на тестирование. Временно использовать, а потом возвращать с формулировкой, что не устраивает качество или технические характеристики», — рассказал курганский врач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.