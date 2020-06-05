Челябинские инсайды: министра готовят к отставке

Развлекались как могли Картинка: соцсети

В правительстве Челябинской области после затишья, отведенного на борьбу с коронавирусом, вновь заговорили о кадровых переменах. Силовики готовят уголовные дела против чиновников. А в «Единой России» ссорятся из-за выборов в Заксобрание области.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер решит вопрос с Одером

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что челябинский губернатор Алексей Текслер уже принял решение отправить в отставку министра спорта региона Леонида Одера. В первую очередь из-за нарушений, ставших поводом для уголовных дел по строительству биатлонного стадиона в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Одера уволят, когда найдут ему замену. С этим решением не торопятся, так как спортивная жизнь в регионе все равно остановлена из-за коронавируса.

Абаимову готовят «медицинское дело»

Отстраненный от работы и арестованный за взятки директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов продолжает хранить молчание. Следователи, которые наведываются к нему в СИЗО, только диву даются. Кто мог ему дать совет «играть в молчанку», если фактуры на топ-менеджера предостаточно? Он уже фигурант уголовных дел из-за строительства биатлонного стадиона и центра шорт-трека. Скоро предъявят обвинения по махинациям на строительстве конгресс-холла и реконструкции оперного театра, где «Челябоблинвестстрой» фигурирует во всех материалах. «Вишенкой на торте» станет уголовка по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, расходы на которые проверяет Контрольно-счетная палата региона.

Аристов готовится к суду

Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В челябинском агрохолдинге «Ариант» рассказывают, что совладелец компании Александр Аристов (сделка по продаже его доли партнеру Юрию Антипову не завершена) спокоен. Даже несмотря на возбуждение уголовного дела о мошенничестве с НДС на 800 тыс. рублей. Люди, которые общались с олигархом, утверждают, что он поручил юристам готовиться к суду. Аристов уверяет, что во время разбирательства дело развалится.

Мякуш чуть не возглавил территориальную группу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В руководстве челябинского регионального отделения «Единой России» говорят, что их лидер, спикер ЗСО Владимир Мякуш на осенних выборах в Заксобрание области мог возглавить список кандидатов в одном из округов. Это бы показало, насколько глава правящей партии и второй человек в регионе пользуется поддержкой избирателей. Однако по какой-то причине от этой идеи решили отказаться. В политтусовке считают, что это сделано зря. Мякушу было бы полезно покинуть кабинет и побольше поработать в округе с людьми. И сам бы встряхнулся, и показал, что достоин быть вторым человеком в области.

Мякуш не решит проблему Толкачева

В окружении депутата-единоросса Заксобрания Челябинской области Константина Толкачева рассказывают, что он совершенно не волнуется по поводу начавшегося суда по обвинению его в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Вбрасываются слухи, якобы лидер регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш что-то обсудил с бывшим председателем облсуда, а ныне главой Седьмого кассационного суда Сергеем Мининым. Еще в адвокатской среде поговаривают: если дело Толкачева удастся перевести из Копейского суда в Курчатовский суд Челябинска, то там его развалят. Силовики на эти слухи смеются — о решении вопроса с закрытием дел могут говорить только те, кто вне системы. А люди в погонах знают, что это невозможно. Тем более, что обвинительное заключение по делу Толкачева подписал лично зампрокурора области Вячеслав Тиунов.

Лазарев поссорился с Филипповым

Фото: Олег Черных © URA.RU

После победы мэра Южноуральска Александра Лазарева на праймериз «Единой России» по выбору кандидата в Заксобрание области по Еманжелинскому округу №23 у главы окончательно испортились отношения с депутатом Валерием Филипповым. Последний считал, что договорился с руководством регионального отделения «ЕР». И в рамках договоренностей на праймериз победит действующий депутат-одномандатник в этом округе Владимир Перезолов, Филиппов станет вторым, а Лазарев третьим. При таком раскладе первый станет одномандатником, Филиппов возглавит список, а мэр будет играть роль «паровоза». Единственное, чего не учли действующие депутаты — Лазареву надоело руководить муниципалитетом — он хочет в ЗСО. Но из-за этого место Филиппова в региональном парламенте под угрозой. Если он будет вторым в списке (после Перезолова), есть шанс не набрать нужного количества голосов.

Голиков уступит место Важенину…

Несмотря на то, что в Снежинском округе праймериз «Единой России» выиграл вице-спикер ЗСО Олег Голиков, он пойдет на выборы в ЗСО по спискам, а не как одномандатник. Одномандатником станет его коллега по парламенту, главврач окружного онкоцентра Андрей Важенин. По словам инсайдеров, оба имеют все шансы стать депутатами. Для Важенина округ новый, а Голиков должен вытянуть «ЕР» за счет своей узнаваемости.

… и хочет стать спикером

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А еще говорят, что Олег Голиков всем рассказывает, что в новом созыве станет председателем Законодательного собрания области. Вплоть до того, что спикер ЗСО Владимир Мякуш, хоть и будет в списке лидеров, но в последний момент от мандата откажется. Такие перспективы Голиков озвучивал и два года назад, и в прошлом году. Уверял, что еще до выборов сменит Мякуша на посту секретаря регионального отделения «ЕР», но все остались на своих местах. Поэтому к словам Голикова относятся скептически.

Моисеев имеет шанс стать депутатом

В кулуарах обсуждают, что действующий депутат ЗСО, главврач областной больницы Дмитрий Альтман не собирается быть депутатом в новом составе Заксобрания. При этом будет участвовать в выборной кампании — по спискам «Единой России» в Пригородном округе — где у партии обычно хорошие результаты. После подведения итогов уступит право на получение мандата главе регионального исполкома «ЕР» Денису Моисееву, для которого это станет головокружительным взлетом в карьере. Впрочем, Альтман может передумать.

Фирстов собрался в ЗСО…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Степан Фирстов собрался на выборы в Заксобрание области по Миасскому округу. Возможные соперники относятся к намерениям Фирстова спокойно, так как ему за несколько лет в политике не удалось выиграть ни одной кампании. Так как Партия пенсионеров не имеет своего представительства в ЗСО, в кулуарах считают, что это шанс для Фирстова выйти из кампании достойно, даже не входя в нее. Он просто не соберет подписи, как это было на губернаторских выборах.

…а Тургумбаеву не до выборов

Действующий депутат ЗСО от Миасского округа, руководитель регионального отделения Партии Роста Валихан Тургумбаев в выборах, скорее всего, как одномандатник участвовать не будет. Как рассказывают инсайдеры, ему сейчас просто некогда заниматься политикой. В первую очередь это связано с возбуждением уголовного дела по картельному сговору. Лучше потратить деньги на адвокатов, чем на выборы. К тому же, если дело дойдет до суда, и приговор будет обвинительным, мандат придется сдать. Даже если наказание будет минимальным. Партия Роста, конечно, может выдвинуть кандидатов по спискам, в том числе и Тургумбаева, но шансы на победу призрачные.

Гаттарова ждут в Кунашаке

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунашакском районе, где скоро истекают полномочия главы Сибагатуллы Аминова, обсуждают фантастический слух о том, что новым руководителем муниципалитета может стать племянник Аминова, бывший вице-губернатор и экс-сенатор Руслан Гаттаров. «Он уже настолько отчаялся без работы, что готов сменить дядю на посту главы района», — полагают инсайдеры. Однако в окружении Гаттарова такие слухи вызывают улыбку. «Руслан Усманович живет в Москве, успешно занимается бизнесом. В политику возвращаться не собирается», — уверяют знающие его люди.

Вайнштейны хотели расширить бизнес

Инсайдеры рассказывают, что бизнесмены Евгений и Сергей Вайнштейны собирались купить «Новосибирскавтодор». Дочерним предприятием компании является «Уралавтодор», один из крупных игроков в дорожной отрасли Челябинской и Курганской областей. Вайнштейны, уже осваивающие тендеры по содержанию дорог в Челябинске, решили расширять бизнес. Но сделка не состоялась. По словам инсайдеров, стороны не сошлись в цене.

Бурлакова пристроили в новое муниципальное учреждение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат курчатовского райсовета Челябинска Эдуард Бурлаков вышел на новое место работы — и вновь в муниципальное казенное учреждение. На этот раз — в спортшколу олимпийского резерва «Буревестник», где занял пост заместителя директора. Его коллеги-депутаты удивляются. В последний раз Бурлаков руководил МКУ «Городские парковки». Закончилось это тем, что учреждение находится в стадии ликвидации. Теперь он оказался в новой муниципальной структуре. В «Буревестнике» шутят, что и им пора готовиться к закрытию.

Попов обратился за помощью к Жилину и Костромину

Директор и владелец ООО «Теплоэнергетика» Михаил Попов после отказа стать единым поставщиком и транспортировщиком тепла в Златоусте, может лишиться бизнеса — власти ищут желающих навести порядок в этой сфере. На этом фоне бизнесмен не побрезговал обратиться к бывшему оппоненту своего покровителя Вячеслава Жилина — оппозиционеру Сергею Костромину. И тот теперь активно защищает Попова, которого сам же еще год назад нещадно костерил. Мэр Максим Пекарский, несмотря на нападки, почему-то хранит молчание и по ситуации с теплоснабжением, и по проблемам со строительством дорог. Даже в самой мэрии гадают: либо он что-то знает, что неизвестно оппонентам, либо что-то происходит, о чем пока рано говорить.

Волков завел охрану

В Златоусте обсуждают новости о хозяине завода «Смарт» Алексее Волкове. Он купил новый Porsche Panamera, на котором рано утром приезжает на пробежку на местный стадион. Но самое главное, вместе с ним теперь ездит охрана на джипах. Перед пробежкой телохранители проверяют стадион на предмет опасностей. Только после этого шеф получает добро и выходит из машины. Прохожие хихикают, что пока Волков бегает, его телохранители спокойно спят в джипе. И не понимают их функционал.

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