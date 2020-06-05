Тюменские инсайды: ФСБ начала охоту на депутатов

Проблема смягчения карантина Коллаж: соцсети

Арест экс-депутата гордумы Тюмени Мурата Тулебаева всколыхнул политические элиты региона — народные избранники массово исправляют старые грехи. А в это время глава УФСБ Игорь Николаев готовит очередные проверки. Кроме того, в новых «Инсайдах»: ЛДПР осталась без кандидата на довыборы в облдуму, а бизнес не может нормально работать даже после смягчения карантина.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор невольно подставил районных главВ политической тусовке шепчутся, что недавним отчетом в соцсетях об итогах личного приема губернатор Александр Моор невольно подставил глав районов. Глава региона, в частности, радостно сообщил, что в Викулово обновят бассейн, чем вызвал зависть жителей других поселений, которые тоже ждут новых спортивных и культурных объектов на своих территориях. «Жалобщики тут же засыпали посты Моора недовольными комментариями и просьбами, а главам муниципалитетов поставлено в задачу реагировать на чаяния населения. Вот им и приходится придумывать как объяснить экономическую нецелесообразность постройки в какой-нибудь деревеньке фонтана или футбольного стадиона», — посмеиваются сплетники.

ЛДПР срочно ищет позитивного героя на выборы

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах правительства ходят слухи, что тюменское отделение ЛДПР ищет нового претендента на кресло депутата облдумы, освободившегося после назначения Валерия Фалькова на должность главы министерства науки и образования. Основное условие — чтобы кандидат обладал мощной позитивной повесткой. «Им нужен настолько сильный претендент, чтобы смог бы минимизировать последствия ареста их сторонника Мурата Тулебаева. Но поговаривают, что вряд ли у них получится полностью отстраниться от неприятной ситуации — она все равно будет влиять на результаты выборов негативно», — усмехаются слухачи.

На задержании экс-депутата делает себе имя новый глава УФСБ…

В силовых кругах циркулирует информация, что задержание Мурат Тулебаева курировал лично новый глава тюменского управления ФСБ Игорь Николаев, возглавивший ведомство в марте. Якобы, как и его предшественник Игорь Кочнев, новый начальник рассматривает Тюмень как промежуточный этап в карьере, и для карьерного роста ему нужны громкие дела. «Поэтому дело Тулебаева сделают показательным, скорее всего. Остается только посочувствовать бывшему депутату», — передают сплетники в погонах.

… и дело это не будет последним

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По слухам, в думах всех уровней в регионе после задержания Тулебаева царит не самое радужное настроение. Депутаты, имеющие бизнес, связанный с исполнением госконтрактов, судорожно подчищают бухгалтерию, ожидая худшего. «Успеют ли — вопрос открытый. Как говорится, „у чекистов папочки на всех имеются“, а главе ФСБ Игорю Николаеву нужны новые звезды на погоны. И он объявит „крестовый поход“ против коррупции среди народных избранников», — утверждают источники.

Лидер КПРФ отказалась поддерживать своего соратника

Поговаривают, что лидер тюменского отделения КПРФ Тамара Казанцева якобы не будет поддерживать своего коллегу по партии Александра Чепика, выдвинутого на довыборы в Тюменскую облдуму (состоятся 13 сентября). «Ходят слухи, что она его терпеть не может. Кроме того, если Чепик успешно выступит на выборах, он станет основным кандидатом на пост первого секретаря обкома КПРФ, то есть на место Казанцевой. А опыт успешного прохождения по одномандатному округу у него уже есть. Поэтому Казанцевой есть чего опасаться и, скорее всего, она будет вставлять ему палки в колеса», — передают слухмейкеры.

В Тобольске продолжают «сливать» кандидатов в гордуму от ЕР

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тобольские единороссы, говорят, обеспокоены тем, что против кандидатов в местную думу (выборы пройдут в сентябре) от ЕР ведется целенаправленная «черная» кампания». На прошлой неделе в «Инсайдах» мы писали о том, что депутаты Олегу Подковырову припомнили задержание за пьяную езду. А недавно в информпространстве активно начала распространяться информация об аналогичном проступке некого Алексея Васильевича Жарновского. «Полный тезка этого человека возглавляет тобольское отделение «Молодой гвардии», а также считается одним из главных кандидатов на выборах. Совпадение?» — задаются вопросом сплетники.

Тюменский бизнес не знает, как работать в условиях полукарантина

Рассказывают, что тюменский бизнес, которому уже разрешили работать во время пандемии коронавируса, сломал голову, лавируя между соблюдением санитарных требований и необходимость зарабатывать на жизнь. «Предприниматели не понимают, как им быть. С одной стороны, если в магазине или в салоне красоты вспыхнет очаг COVID-19, предприятие просто закроют, да еще и крупный штраф выпишут. С другой — клиенты совершенно не соблюдают масочный режим, а полномочий не пускать их в магазин, например, у бизнеса нет. Да и ругаться с покупателями не хочется», — передают инсайдеры от бизнеса.

Тюменцам негде отдыхать летом

Поговаривают, что в тюменском правительстве активно обсуждается грядущий дефицит пляжей и мест для отдыха в областной столице. «Сейчас самые посещаемые базы отдыха заняты обсервациями для вахтовиков, которые проходят двухнедельный карантин перед работой. И никаких изменений в этой ситуации не предвидится. А рядовым тюменцам места отдыха будут практически недоступны. Что грозит недовольством населения», — переживают слухмейкеры.

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