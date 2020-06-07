Зюганов пытается остановить раскол в КПРФ

Новое решение Геннадия Зюганова о голосовании по поправкам в Конституцию вызвало очередной раскол в партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попробует 8 июня преодолеть раскол в партии, причиной которого стала его жесткая позиция по голосованию за изменение Конституции. Он свяжется по видеосвязи с главами региональных ячеек, о чем URA.RU сообщили сразу несколько источников. Совещание проводят, так как однопартийцы в регионах не поддержали решение, что партия будет выступать против поправок. Политологи отмечают, что ее лидер практически потерял контроль над отделениями и теперь ситуация только усугубится.

4 июня Зюганов объявил, что члены КПРФ не могут голосовать за обновленный Основной закон, в котором не учли большинства их предложений. Из-за переноса голосования на фоне коронавируса коммунисты долгое время не озвучивали свою официальную позицию, но теперь до главной политической кампании года остается меньше месяца.

В марте еще до карантина Геннадий Зюганов призвал депутатов не голосовать за проект поправок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мы призвали членов партии голосовать против поправок в Конституцию. Мы не можем за это голосовать. Но мы продолжим борьбу за нормальный ремонт Конституции. В соответствии с законом, он должен быть проведен путем созыва Конституционного Собрания», — говорится в заявлении руководства. Простым россиянам в партии порекомендовали «не отсиживаться» и голосовать по совести.

Это уже второе решение Зюганова по голосованию. Еще весной, когда региональные депутаты принимали проект поправок, он требовал, чтобы коммунисты воздержались от участия в этом. Тогда больше тридцати парламентариев пошли против его воли и выступили против проекта. А четверо депутатов в значимой для КПРФ Иркутской области (в 2015—2019 году ею руководил коммунист Сергей Левченко), наоборот, поддержали будущие изменения. Позже в партии заявили, что будут добиваться единства мнений, а с «бунтовщиками проведут работу». Однако эта ситуация может повториться уже на реальном голосовании, поскольку многих коммунистов в регионах не устроила радикальная позиция их лидера.

Особенно ярко это проявляется на примере уральских регионов. Так, источник URA.RU в челябинском обкоме КПРФ сообщил, что заявление Зюганова против поправок в Конституцию для многих партийцев стало неожиданным. Поэтому согласовывать свои позиции центр и регионы будут отдельно. «В понедельник Зюганов запланировал видеоконференцсвязь со всеми руководителями региональных отделений КПРФ. На нем будет выработана стратегия и тактика, связанная с поправками к Конституции», — добавил собеседник. Руководитель обкома Игорь Егоров воздержался от комментариев.

В свою очередь, члены партии в Курганской области негативно относятся к самой идее голосования по Конституции. Первый секретарь Комитета Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов заявил, что оно является «фикцией», так как, по его мнению, де факто поправки уже вступили в силу. «Государственная дума приняла, законодательные собрания субъектов Федерации положенным кворумом приняли все поправки, Совет Федерации принял, президент подписал закон. Конституционный суд не усмотрел никаких нарушений, поэтому все это голосование — фикция. Если в 1993 году Конституцию принимали под дулами танков, то сейчас под коронавирусом», — заявил политик в беседе с корреспондентом агентства.

Пермские коммунисты еще в феврале решили не занимать какую-то стороннюю позицию, а выразить решение, солидарное с ЦИК партии, и проголосовать против поправок. Тем не менее, сейчас во всех ячейках партии так или иначе высказывают идею о бойкоте голосования. Примерно 20% местных коммунистов будут бойкотировать голосование, а 80% — пойдут на участки, сообщают собеседники агентства. C первыми уже провели разъяснительные беседы, чтобы они поддержали позицию партии.

Некоторые депутаты КПРФ в регионах назвали голосование по Конституции фикцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В день голосования многие партийцы собираются дежурить на участках, но вряд ли смогут наблюдать за ходом голосования. «Они будут стоять с плакатами, выражающими позицию КПРФ и будут пытаться каким-либо образом контролировать процесс, что граждане голосовали против. Пока соглашение по направлению наблюдателей не достигнуто — после 8 июня будет известно», — рассказала агентству и. о. первого секретаря крайкома КПРФ по Пермскому краю Ксения Айтакова.

Однако есть и те, кто поддержал решение Зюганова. Известные тюменские и ямальские коммунисты сделали это и на словах, и в соцсетях. Многие из них, как, например, депутат тюменской областной думы Иван Левченко, поделились решением ЦК партии на своих страницах Facebook и «Вконтакте». А вот в ХМАО, похоже, зреет раскол — глава нижневартовской ячейки Анатолий Криста высказал несогласие с решением Зюганова.

Такой диссонанс во мнениях объясняется давними противоречиями в самой партии, считает политолог Павел Данилин.

«КПРФ — достаточно сложная организация, в последнее время в нее пришло достаточно много молодых и оппозиционно настроенных кадров. Например, на Дальнем Востоке мы даже наблюдаем смычку между Навальным и КПРФ. Нельзя сказать, что Зюганов контролирует все региональные отделения, он утратил этот контроль»,

— указывает политолог. По словам эксперта, КПРФ нужен ребрендинг и усиление единоначалия, которые могут произойти только после ухода Зюганова. Но ничего не меняется, из-за чего Зюганов пытается сохранить доверие всех членов партии сразу, а раскол и разделение, когда «старая гвардия» задвигается «несистемщиками», только набирают обороты, отмечает Данилин.

Вместе с тем политолог Константин Калачев заявил URA.RU, что заявления о расколе внутри партии нельзя считать состоятельными, поскольку коммунисты по уставу могут свободно высказывать свои мнения. По словам Калачева, открытые выступления коммунистов против поправок могут вызывать беспокойство в Кремле. Поэтому, указывая на противоречия внутри партии, власти пытаются подорвать авторитет самого Зюганова и не допустить усиления КПРФ. «Сейчас, конечно, есть желание показать, что в рядах коммунистов нет единства. Призывая граждан определяться и голосовать против, они привлекают дополнительное количество голосующих и создают условия для протестного голосования в отдельных регионах. Это не может не напрягать власти, к тому же левые идеи сейчас пользуются популярностью, и электоральная аудитория КПРФ может вырасти» — отмечает Калачев.

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