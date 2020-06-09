Губернаторы срочно ищут голоса за поправки в Конституцию

Из-за эпидемии коронавируса не все готовы прийти на участки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Пандемия коронавируса, тотальная самоизоляция и массовая работа на удаленке усложняют задачу местных властей обеспечить явку на предстоящем голосовании за поправки к Конституции. Россияне разъехались за город или в глубинку. Найти их и привести на участки — главная задача для региональных властей на предстоящие две недели.

Предварительное голосование за поправки к Конституции начнется за неделю до официальной даты — уже 25 июня. Все усложняется тем, что летом 2020 года из-за коронавируса далеко не все привычные способы, с помощью которых приводят избирателей на участки, будут работать. Времени у региональных властей осталось немного, при этом источники, знакомые с ситуацией, озвучивают «приемлемый» порог явки в диапазоне от 40% до 60% (на Урале самые пессимистичные прогнозы — относительно явки в Екатеринбурге).

В регионах активно готовятся к голосованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник в правительстве одного из уральских регионов на правах анонимности рассказал, что в самой сложной ситуации оказались крупные города. «Пенсионеры запуганы коронавирусом и безвылазно сидят на дачах (естественно, чаще всего не по месту прописки). Среди тех, кто работает на удаленке (нередко в других регионах), не у всех есть понимание, когда открываются офисы, и где они физически будут в момент голосования. И это в довесок к тому, что лето — традиционно плохое время для выборов», — объяснил он сложности мобилизационной кампании. По словам источника, близкого к избиркому одного из регионов, от идеи привлекать волонтеров, которые должны были рассказывать о поправках и заодно агитировать россиян, из-за угрозы заражения решено было отказаться. «В любом случае, времени на это уже нет», — отметил собеседник агентства.

«Базовая явка, конечно, сейчас изначально невысока. Поэтому организаторы голосования делают все возможное, чтобы приписать, или „прикрепить“ людей через МФЦ или Госуслуги к участкам. Также будет массово организовано придомовое голосование, чтобы „поймать“ людей на подходе к своим домам», — высказала мнение политолог ЭИСИ, член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева. Социолог Сергей Ширяев предположил, что работа с населением может вестись через крупные предприятия: «Там уже в ближайшее время, вероятно, собрания разрешат». Информировать пенсионеров, по его мнению, власти могут попытаться через ветеранские организации, а также с помощью печатной продукции. Помощь в агитации властям также окажут представители партий — на этот раз не только «Единой России». 18 партий подписали соглашение с Общественной палатой РФ об организации наблюдения за процедурой голосования, при этом, к примеру, в ЛДПР не скрывают — они активно агитируют голосовать за поправки к Конституции, поскольку часть из них была предложена представителями партии. Против поправок призывает голосовать лишь КПРФ.

В ЦИКе пообещали соблюсти все меры санитарной безопасности Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Главным спасением для региональных властей должна стать сама процедура голосования, которая будет растянута на неделю. Согласно данным официального сайта ЦИК, участники голосования могут проголосовать на дому из-за болезни или по другим уважительным причинам (знакомые с ситуацией источники отметили, что список будет максимально широк из-за ситуации с коронавирусом). Кроме того, россияне имеют право проголосовать не по прописке, а по месту пребывания. В обоих случаях нужно до 21 июня подать заявление через сайт Госуслуг, в МФЦ или избирательную комиссию, эта возможность уже действует с 5 июня. Также жители Москвы и Нижегородской области могут использовать возможности электронной системы голосования — регистрация также открыта и продлится до 21 июня, само голосование пройдет с 25 до 30 июня.

«Большую роль могут сыграть вариативные форматы голосования, предложенные ЦИК: возможность проголосовать в шесть дней, предшествующих основному дню голосования (с 25 июня), голосование вне помещения, например, на придомовых территориях, будет возможность и проголосовать на дому без контакта с членами комиссий. Многие выбирают такую удобную форму, как голосование по месту нахождения — „Мобильный избиратель“. То есть, все возможности для высокой явки есть», — прокомментировал высокопоставленный источник в одном из уральских регионов. «Такая система голосования позволит контролировать результат — если по итогам первых дней будет видно, что явка проваливается, можно будет задействовать дополнительные административные ресурсы. Скорее всего, будут промежуточные маркеры, которые будут стимулировать работу на местах», — согласился с ним источник, знакомый с технологиями организации выборов в регионах. Он не исключил, что многоканальность голосования и растянутость его по времени затруднит контроль за прозрачностью итогового результата.

Отметим также, что изначально после объявления о голосовании за поправки к Конституции предполагалось создать дополнительные участки, однако от этой практики в Москве было решено отказаться. Руководитель Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов уточнил, что голосование в палатках, автобусах или других альтернативных местах будет проводиться лишь в тех случаях, если помещение участка по каким-либо причинам не подходит по санитарным требованиям. «Люди опасаются ковида, голосование на дому может быть на лестничных клетках, в подъезде, там участковые избирательные комиссии будут определять», — объяснил Точенов.

Между тем, члены региональных избиркомов сообщили URA.RU об организации «придомовых» и «выездных» участков. «Чем путаней прописан механизм для голосования, тем больше будет претензий в последующем к результатам. Сейчас нужно максимально четко донести до избирателей, где и как можно проголосовать», — отметил социолог Сергей Ширяев. В пресс-службу Центризбиркома был направлен письменный запрос, на момент публикации ответа на него не поступило.

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