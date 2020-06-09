Губернаторы срочно ищут голоса за поправки в Конституцию

Пандемия коронавируса, тотальная самоизоляция и массовая работа на удаленке усложняют задачу местных властей обеспечить явку на предстоящем голосовании за поправки к Конституции. Россияне разъехались за город или в глубинку. Найти их и привести на участки — главная задача для региональных властей на предстоящие две недели.
Предварительное голосование за поправки к Конституции начнется за неделю до официальной даты — уже 25 июня. Все усложняется тем, что летом 2020 года из-за коронавируса далеко не все привычные способы, с помощью которых приводят избирателей на участки, будут работать. Времени у региональных властей осталось немного, при этом источники, знакомые с ситуацией, озвучивают «приемлемый» порог явки в диапазоне от 40% до 60% (на Урале самые пессимистичные прогнозы — относительно явки в Екатеринбурге).
Источник в правительстве одного из уральских регионов на правах анонимности рассказал, что в самой сложной ситуации оказались крупные города. «Пенсионеры запуганы коронавирусом и безвылазно сидят на дачах (естественно, чаще всего не по месту прописки). Среди тех, кто работает на удаленке (нередко в других регионах), не у всех есть понимание, когда открываются офисы, и где они физически будут в момент голосования. И это в довесок к тому, что лето — традиционно плохое время для выборов», — объяснил он сложности мобилизационной кампании. По словам источника, близкого к избиркому одного из регионов, от идеи привлекать волонтеров, которые должны были рассказывать о поправках и заодно агитировать россиян, из-за угрозы заражения решено было отказаться. «В любом случае, времени на это уже нет», — отметил собеседник агентства.
«Базовая явка, конечно, сейчас изначально невысока. Поэтому организаторы голосования делают все возможное, чтобы приписать, или „прикрепить“ людей через МФЦ или Госуслуги к участкам. Также будет массово организовано придомовое голосование, чтобы „поймать“ людей на подходе к своим домам», — высказала мнение политолог ЭИСИ, член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева. Социолог Сергей Ширяев предположил, что работа с населением может вестись через крупные предприятия: «Там уже в ближайшее время, вероятно, собрания разрешат». Информировать пенсионеров, по его мнению, власти могут попытаться через ветеранские организации, а также с помощью печатной продукции. Помощь в агитации властям также окажут представители партий — на этот раз не только «Единой России». 18 партий подписали соглашение с Общественной палатой РФ об организации наблюдения за процедурой голосования, при этом, к примеру, в ЛДПР не скрывают — они активно агитируют голосовать за поправки к Конституции, поскольку часть из них была предложена представителями партии. Против поправок призывает голосовать лишь КПРФ.
Главным спасением для региональных властей должна стать сама процедура голосования, которая будет растянута на неделю. Согласно данным официального сайта ЦИК, участники голосования могут проголосовать на дому из-за болезни или по другим уважительным причинам (знакомые с ситуацией источники отметили, что список будет максимально широк из-за ситуации с коронавирусом). Кроме того, россияне имеют право проголосовать не по прописке, а по месту пребывания. В обоих случаях нужно до 21 июня подать заявление через сайт Госуслуг, в МФЦ или избирательную комиссию, эта возможность уже действует с 5 июня. Также жители Москвы и Нижегородской области могут использовать возможности электронной системы голосования — регистрация также открыта и продлится до 21 июня, само голосование пройдет с 25 до 30 июня.
«Большую роль могут сыграть вариативные форматы голосования, предложенные ЦИК: возможность проголосовать в шесть дней, предшествующих основному дню голосования (с 25 июня), голосование вне помещения, например, на придомовых территориях, будет возможность и проголосовать на дому без контакта с членами комиссий. Многие выбирают такую удобную форму, как голосование по месту нахождения — „Мобильный избиратель“. То есть, все возможности для высокой явки есть», — прокомментировал высокопоставленный источник в одном из уральских регионов. «Такая система голосования позволит контролировать результат — если по итогам первых дней будет видно, что явка проваливается, можно будет задействовать дополнительные административные ресурсы. Скорее всего, будут промежуточные маркеры, которые будут стимулировать работу на местах», — согласился с ним источник, знакомый с технологиями организации выборов в регионах. Он не исключил, что многоканальность голосования и растянутость его по времени затруднит контроль за прозрачностью итогового результата.
Отметим также, что изначально после объявления о голосовании за поправки к Конституции предполагалось создать дополнительные участки, однако от этой практики в Москве было решено отказаться. Руководитель Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов уточнил, что голосование в палатках, автобусах или других альтернативных местах будет проводиться лишь в тех случаях, если помещение участка по каким-либо причинам не подходит по санитарным требованиям. «Люди опасаются ковида, голосование на дому может быть на лестничных клетках, в подъезде, там участковые избирательные комиссии будут определять», — объяснил Точенов.
Между тем, члены региональных избиркомов сообщили URA.RU об организации «придомовых» и «выездных» участков. «Чем путаней прописан механизм для голосования, тем больше будет претензий в последующем к результатам. Сейчас нужно максимально четко донести до избирателей, где и как можно проголосовать», — отметил социолог Сергей Ширяев. В пресс-службу Центризбиркома был направлен письменный запрос, на момент публикации ответа на него не поступило.
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