Коммунисты в регионах готовят срыв голосования по Конституции

Потушив один «пожар» в рядах партии, Зюганов сразу получил новый Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провалил попытку преодолеть раскол в партии, возникший вокруг голосования за изменение Конституции. Убедив глав региональных ячеек солидарно выступить против поправок, политик сразу же получил новый конфликт — вокруг агитации в день голосования. Лидеры коммунистов в регионах УрФО рассказали URA.RU, что готовят протесты на 1 июля. При этом руководство КПРФ осудило планы однопартийцев.

Зюганов 8 июня по видеосвязи провел совещание со всеми главами региональных ячеек, призванное показать, что он полностью контролирует партию. Накануне встречи внутри КПРФ разгорелся спор вокруг позиции по голосованию за изменение Конституции. Часть коммунистов в регионах сочли решение федерального руководства партии голосовать против поправок слишком жестким. Другие, напротив, посчитали позицию чрезмерно мягкой и призвали бойкотировать плебисцит.

Совещание Зюганова с регионами прошло по видеосвязи Фото: скриншот трансляции в Youtube

Сегодняшнее общение Зюганова с регионами было публичным — трансляция велась на youtube-канале партийного телевидения. Все реготделения, вышедшие на связь, согласились с решением руководства не поддерживать поправки. Кроме того, коммунисты запустили альтернативное голосование за предложенные ими 15 изменений в Конституцию — на специальном сайте и в двух тысячах пунктов голосования, которые КПРФ обещает открыть по всей стране.

Коммунистам удалось продемонстрировать единство по вопросу голосования против поправок. Но после видеовстречи развернулся новый конфликт. Часть региональных отделений компартии вопреки федеральному руководству намерены агитировать против выставленных на голосование поправок непосредственно во время плебисцита (голосовать можно будет с 25 июня по 1 июля). О таких планах агентству рассказали в ячейках партии в четырех регионах УрФО: ЯНАО, ХМАО, Курганской и Челябинской областях.

Коммунисты планируют пикетировать избирательные участки в дни голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Это не выборная кампания, избирательное право тут не действует, поэтому можно не просто пойти проголосовать „против“, а, как вариант, стоять и агитировать», — рассказала агентству секретарь ямальского окружного комитета КПРФ Елена Кукушкина.

В избирательной комиссии ЯНАО агентству подтвердили: понятие «агитации» к всенародному голосованию применяться не будет. «На избирательных участках будут находиться только те, кто имеет для этого законные основания, — рассказали в избиркоме. — Какие-либо акции отдельных лиц или общественных объединений будут регламентироваться законом о массовых мероприятиях».

Агитация коммунистов против поправок может пройти в формате публичных акций протеста.

«Обязательно будем агитировать „против“. Будем ездить и пробеги делать, и будем пикетировать все участки», — поделился планами секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин.

Председатель челябинского обкома партии Игорь Егоров заявил, что активисты задействуют весь возможный набор инструментов: работу в соцсетях, СМИ и пикеты на улицах. Лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева выступила более осторожно: региональный актив партии выйдет агитировать против поправок в день голосования лишь в случае, если «будет такая возможность».

Юрий Афонин (слева) является ближайшим соратником Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В федеральном руководстве компартии о планах уральских коммунистов узнали от журналиста URA.RU. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого называют ближайшим соратником Зюганова, в беседе с агентством осудил идею агитации против поправок в ходе голосования. «У меня такой информации нет. Зачем стоять около участка и кричать „против“ — я вообще не понимаю. В дни выборов будет агитация за наши альтернативные поправки. Для нас важнее они, чем срыв [голосования]. Одно дело проголосовать „против“, а другое дело — срывать», — возмутился партийный функционер.

Региональные отделения КПРФ все чаще позиционируют себя как самостоятельные политические игроки, отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Централизованное управление в партии ослабело. Особенно там, где местные ячейки имеют самостоятельную финансовую подпитку бизнеса. Сегодняшняя видеоконференция — это пиар ход, призванный показать обратное», — отмечает политолог. По его словам, решение региональных отделений устроить агитацию во время голосования — это «провокация ради возбуждения к себе сиюминутного медийного интереса».

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов выдвинул другую версию — происходящее может быть частью политической игры: «Господин Афонин лукавит [заявляя, что не знает о планах регионов]. Коммунисты всегда перед важными для власти решениями начинают торг. Во-первых, Зюганов посылает сигнал однопартийцам, что рано его хоронить как политика. Во-вторых, он пытается вступить в диалог с администрацией президента, чтобы показать — с ним надо договариваться». По прогнозу эксперта, в случае, если Зюганов договорится с федеральной властью, коммунисты в регионах «быстро встанут в колею».

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