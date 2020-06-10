Россиян предупредили: не стоит покупать авиабилеты на август

В России открыли далеко не все авиаперелеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как только регионы начали снижать карантинные ограничения, засидевшиеся на самоизоляции россияне активно начали искать авиабилеты. Однако эксперты авиаотрасли не советуют торопиться, при покупке они предлагают обратить внимание на ряд деталей.

Более 46% россиян хотят путешествовать уже в июле, такой вывод сделали аналитики сервиса продаж билетов Aviasales, проанализировав шесть миллионов поисковых запросов россиян. Еще 29,2% запросов связаны с поиском билетов на август, 16,3% жителей России ищут билеты для путешествий в сентябре.

Взрывного спроса на авиабилеты пока нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

По оценке гендиректора «Ассоциации агентств воздушного транспорта» Сергея Демиденко, пассажиропоток в России за последние дни вырос примерно на 10%, продажи билетов — еще сильнее. Однако он уточнил, что официальная статистика этих изменений будет доступна позже. Пока о росте числа перевезенных пассажиров можно судить по данным Международной ассоциации аэропортов (объединяет 32 российских аэропорта). Согласно данным сайта МАА, падение пассажиропотока в начале мая составило от 90% до 95% от уровня перевозок аналогичного периода 2019 года. В первые дни июня снижение от уровня прошлого года колебалось в промежутке от 79% до 85%.

Авиаэксперт Роман Гусаров также подтвердил, что интерес к авиаперевозкам начал расти, однако он отметил, что гораздо сильнее выросло число запросов, чем реальные покупки билетов. Причин для этого несколько. Во-первых, далеко не все российские регионы готовы принять туристов (особенно жителей Москвы и Московской области, где самая высокая заболеваемость коронавирусом). В ряде регионов после прилета пассажиров направляют на 14-дневный карантин. Такие правила еще действуют, к примеру, в Краснодарском крае, Калининграде, в Крыму, на Алтае, в Карелии, в Иркутской области. Для путешественников сервис tutu.ru даже создал специальную карту, с помощью которой можно проверить карантинные меры в регионах. Однако составители предупреждают: информация постоянно обновляется и уточнять ее стоит на официальных сайтах региональных правительств.

Пока рост числа пассажиров незначительный Фото с сайта Международной ассоциации аэропортов

В то же время для путешественников, которых не пугает коронавирус, даже в ближайшие длинные выходные есть возможность отправиться в Санкт-Петербург (там карантин для приезжих не предусмотрен).

Путешествие обойдется намного дешевле, чем обычно. Из-за отсутствия туристов апартаменты с кухней и ванной комнатой на двоих на Невском можно забронировать по цене от 11 тысяч рублей за неделю.

По данным Aviasales, почти 58% россиян ищут билеты для авиаперелетов по России. При этом лишь 3,4% запросов касается авиабилетов в Турцию, 2,3% в Испанию, 2,1% — в США. Электронные сервисы без препятствий продают билеты за рубеж, однако эксперты напоминают, что путешествия пока разрешены лишь по ограниченному числу поводов, в которые не входит туризм. «Турпотока за границу нет, сейчас пошли разговоры о том, чтобы что-то открывать, думаю, все начнется с СНГ, с каких-то отдельных стран. Вряд ли откроется Египет, сложно сказать, что будет с Турцией, Европа будет еще долго закрыта», — предположил Гусаров.

Архитектурой Санкт-Петербурга пока можно насладиться дешевле, чем обычно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Демиденко также предупредил: в текущей ситуации покупка авиабилета не гарантирует, что полет состоится. Он рассказал, что российские авиакомпании начали применять практику зарубежных стран, когда при продаже недостаточного количества билетов рейс переносят или отменяют. «Билеты продают, но потом рейс отменяют и предлагают заменить на ваучер, на сертификат», — объяснил он.

Роман Гусаров подчеркнул, что не стоит доверять низким ценам на билеты, которые предлагают некоторые авиакомпании. Без опаски, по его мнению, можно брать недорогие билеты с вылетом в ближайшие дни. «Если вы собираетесь лететь в августе, и это дешево, я бы поостерегся, не факт, что эта авиакомпания, собрав деньги с пассажиров, доживет до августа», — предупредил он.

Сергей Демиденко посоветовал поездки с авиаперелетами покупать через турагентства, по его мнению, это дает больше гарантий возврата средств в случае, если путешествие не состоится.

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