На осенних выборах губернаторов определились победители

Владимир Путин встретился почти со всеми врио губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пандемия выявила сильные стороны новых губернаторов: в регионах, где в прошлом году прошли выборы, обстановка оставалась стабильной. По мнению экспертов, это свидетельствует о грамотном отборе кадров и гарантирует, что выдвинутые в этом году врио губернаторов успешно пройдут через выборы. Список из 20 кандидатов уже скомплектован за одним исключением: президент встретился со всеми главами регионов, которым предстоят выборы, кроме руководителя Пензенской области Ивана Белозерцева.

Эксперты отмечают, что губернаторы нового призыва успешно прошли испытание коронавирусом. Практика показала, что они ни в чем не уступают «политическим аксакалам». Сильной стороной новых управленцев стало умение учитывать мнение населения — в случаях, когда высказывалось резкое недовольство, те или иные решения могли оперативно пересмотреть.

Экономический кризис и коронавирус стали испытанием для глав регионов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), близкий к внутриполитическому блоку Кремля ранее объяснял в спецдокладе, чем характеризуются пришедшие к управлению в рамках новой кадровой парадигмы губернаторы. «По сути, новые управленцы — это такие же „хозяйственники“ (в противовес идеологам-партийцам, партийной номенклатуре), только на новом уровне развития практик бизнес-управления», — отмечали в ЭИСИ.

Губернаторы последней волны, по данным экспертов, стабильно удерживаются в верхней «двадцатке» георейтинга ФОМ. Так, при сравнении положительных и отрицательных оценок, наибольшую динамику демонстрируют как раз губернаторы нового призыва. Это главы Забайкальского края — Александр Осипов, Курской области — Роман Старовойт, Курганской области — Вадим Шумков, Липецкой области — Игорь Артамонов, Башкортостана — Радий Хабиров, Калининградской области — Антон Алиханов, Магаданской области — Сергей Носов, Кабардино-Балкарии — Казбек Коков, Тюменской области — Александр Моор, Бурятии — Алексей Цыденов, ЯНАО — Дмитрий Артюхов. Эти губернаторы показали себя решительными политическими лидерами, которые берут на себя ответственность и не боятся выйти на диалог с простыми людьми.

Глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына напомнила, что сейчас оценка эффективности глав регионов не подразумевает субъективности. «Это 15 оценок власти, 14 из которых — конкретные цифры.

Это эффективность с точки зрения выполнения KPI, которые привязаны к нацпроектам (а те, в свою очередь привязаны к основным сферам жизни), доверие населения, общественное восприятия», — подчеркнула она.

По мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, избранные в прошлом году губернаторы «скорее успешны». «Могу выделить очевидно удачных назначенцев: это [глава Забайкальского края Александр] Осипов, [глава Башкортостана Радий] Хабиров, [губернатор Челябинской области Алексей] Текслер. Это люди, которые успели пройти через выборы, и демонстрируют высокое качество политического менеджмента», — оценил он.

Между тем, кадровые решения с назначениями врио губернатора традиционно подвергаются сомнениям. Не избежали критики и главы, назначенные перед выборами 2020 года. Однако, по данным информированных источников, замеры показывают, что губернаторы нового призыва имеют устойчивый рейтинг и хорошие шансы показать убедительный результат на выборах 13 сентября. Кислицына в качестве «эффективных» примеров глав, которым предстоят выборы, привела губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко («те инициативы, которые внедряют они — затем повторяют другие регионы») и главу ХМАО-Югры Наталью Комарову («реально очень сильная, прямо-таки тотальный уровень общественной поддержки»). Евгений Минченко отметил Владислава Шапшу в Калужской области, Владимира Солодова на Камчатке и Михаила Развозжаева в Севастополе, «демонстрирующих хорошие коммуникативные и управленческие качества».

До выборов времени осталось немного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последние четыре года уже более 50 регионов возглавили новые губернаторы. Об их успешности говорит высокий рейтинг доверия губернаторскому корпусу в среднем по стране. Президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что кадровая политика Кремля «рациональна, вариативна и ситуативна». «Рациональна, потому что есть четкое понимание, что главы должны предлагаться под конкретные задачи и регионы. Вариативна — означает, что нет никакого единого шаблонного подхода, и попытки сказать о молодых, и т. д. несостоятельны — выбирают тех, кто овладел современными технологиями управления, невзирая на образование и опыт. Ситуативна — потому что многое зависит от ряда обстоятельств, в которых оказывается тот или иной регион, та или иная система региональной власти, та или иная система региональных элит», — объяснил он.

Источник URA.RU во внутриполитическом блоке заявил, что знаковая встреча Ивана Белозерцева с Владимиром Путиным может состояться в ближайшие дни. «В тех регионах где планируется замена, это происходит в начале года. В июне за три месяца до выборов обычно ротации не происходит. Но выбор, конечно, всегда за президентом», — подчеркнул он.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.