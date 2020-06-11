Курганские инсайды: отставки чиновников не закончились

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Политической жизни в Курганской области могут позавидовать более крупные регионы. К одному из претендентов в Совет Федерации от региона — Сергею Муратову — приехал крутой политтехнолог. Из мэрии Кургана готовы бежать чиновники, а замену уволившимся — не сыскать.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

К кандидату в сенаторы приехал к«рутой политтехнолог»

По слухам, в Курган приехал якобы известный в России политтехнолог. Он начал вести избирательную кампанию депутата Курганской областной думы Сергея Муратова, которого называют кандидатом на пост сенатора. «Политтехнолог на самом деле крутой. Он известен тем, что участвовал в избирательных кампаниях международного уровня. Успешно продвигал кандидатов на президентских выборах», — рассказал источник, близкий к команде Муратова. Инсайдер добавил, что технолог обладает значительным административным ресурсом в Москве, но его фамилию предпочел пока не раскрывать.

Курганский чиновник недоволен новой должностью

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор департамента природных ресурсов Андрей Саркисов, по слухам, остался недоволен кадровыми перестановками в областном правительстве. В результате слияния его ведомства с управлением защиты населения от ЧС Саркисова понизили в должности до первого замдиректора департамента. «Вероятно, когда он увольнялся из полпредства и переезжал в Курган, рассчитывал, что в дальнейшем его ждет повышение по службе. А получилось наоборот, что его понизили. Ну и получается, что [новому директору департамента Станиславу] Носкову [губернатор Вадим] Шумков доверяет больше», — переговариваются в регионе. Если верить слухам, Саркисов расстроен и всерьез задумался насчет своей дальнейшей карьеры.

В Кургане ищут нового директора департамента экономики

Владимир Ковалев, которого поставили руководить департаментом экономического развития после объединения с департаментом промышленности — фигура временная, считают в регионе. По словам инсайдеров, он слишком молод и не имеет достаточного опыта, чтобы возглавлять такое стратегически важное для региона направление. По их данным, власти сейчас активно ищут нового руководителя, как в Курганской области, так и за ее пределами. «Из действующих чиновников выбора особого не было», — утверждают они. Ранее возглавлявшая департамент экономики Ольга Ракетская, по слухам, покинула курганское правительство со скандалом. Ее заместитель Иван Смирных уже руководил департаментом, но его понизили в должности.

Замену Лютикову будет сложно найти

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отставка экс-директора департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова прибавила головной боли городскому и областному руководству. Курганские элиты переговариваются, что найти Лютикову замену будет очень не просто. Мол, это понимал и глава города Андрей Потапов, который, по слухам, собрался уходить в том числе из-за такой потери.

«Требования руководства очень высокие, постоянный контроль, нервотрепка, критика. Денег на все не хватает, недовольство высказывают и начальство, и курганцы. Очереди из желающих занять такой пост явно нет. Тем более все видят, что из мэрии уже уволилась половина руководителей», — считают собеседники URA.RU.

Лютиков проработал в своей должности ровно год. До этого она была вакантна более полугода. Роман Сергеечев, руководивший департаментом развития городского хозяйства до Лютикова, продержался на этой должности менее девяти месяцев.

Чиновники бегут из мэрии из-за нагрузки

Слухачи обсуждают, что происходит в мэрии Кургана и почему из департамента развития городского хозяйства уходят руководители. «Нагрузка увеличилась за последнее время, а количество сотрудников при этом осталось прежнее. Каждый ведет по два-три направления. Ответственность — за миллионы рублей, которые дают на нацпроекты», — считает инсайдер. По его мнению, в идеале штат нужно доукомплектовать. По прогнозам другого источника, нынешний временный руководитель департамента Сергей Герасименко, не согласится возглавить департамент. «Он очень осторожный человек, а там нужен отчаянный и решительный, кому нечего терять», — уверен инсайдер.

В Половинском районе не могут найти нового мэра

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выборы главы Половинского района Курганской области, которые не удалось провести в апреле, отложены на неопределенный срок. Местные власти не могут найти подходящих кандидатов на эту должность, говорят инсайдеры. На конкурс по отбору заявлялись пожарный и специалист по защите информации в районной администрации. Оба не устроили областное правительство, которое убедило одного из кандидатов забрать заявление. В результате конкурс не состоялся.

«В сентябре пройдут выборы в районную думу. Очевидно, что до этого времени новый конкурс на главу района объявлять уже не будут», — заявляют источники URA.RU. Выборы главы Половинского района теперь состоятся в лучшем случае к концу года. Потому что необходимо выделить время на предоставление кандидатами документов и их проверки. «[Армэн] Хачатурян был не самым худшим главой района, но руководство области сделало все, чтобы он ушел. И чего добились?» — удивляются в регионе.

Курганский губернатор сокращает жизнь зданиям-памятникам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи опасаются, что ремонт памятников истории и культуры в Курганской области, который запланирован на 2020 год — окажется некачественным. Ранее программу восстановления зданий анонсировал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Несмотря на то, что в 2020 году в разы увеличится число отреставрированных объектов культурного наследия, количество выделенных денег практически не изменилось, отмечает инсайдер. По его мнению, это приведет к снижению качества работ. Источник добавил, что более дешевые способы ремонта могут снизить долговечность зданий: «Картинка будет красивая. Горожане увидят, что чиновники работают, а что будет со зданиями дальше — никто не задумывается».

Как дорожники экономят на ремонте

Слухачи утверждают, что реверсивное движение, которое вводится на зауральских трассах во время дорожного ремонта, позволяет подрядчикам экономить значительную часть денег. «Проектная документация зачастую предусматривает организацию объезда, а не установку реверсивных светофоров. После завершения работ временный объезд убирается, проводится рекультивация земель», — рассуждают в регионе.

Рекультивация — это очень дорогостоящая процедура, поэтому дорожники чаще всего обходятся без объездов. «Не удивлюсь, если по документам они проводят рекультивацию и получают за это деньги. Вот, наверно, откуда берутся средства на откаты», — смеются в регионе.

Медики просят носить маски, но молодежь их не слышит

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К курганским врачам за справками массово пошли выпускники школ, которые собирают документы для поступления в вузы. Приходят за справками без масок, говорят в поликлиниках. Хотя их ношение в регионе — обязательно. «Делаешь им замечание, а они буквально посылают куда подальше. Говорят, что маски неэффективны от вируса. Вот и объясняешь им, что может не на 100%, но все же снижают риск заражения», — уточнил врач.

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