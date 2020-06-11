Набережная Камы вместо Турции Коллаж: URA.RU

Пермский край уже живет посткоронавирусной повесткой. У врио Дмитрия Махонина на предстоящих выборах губернатора будет спойлер, во время общероссийского голосования проведут лотерею, а пермские курорты начали продажу путевок, несмотря на прямой запрет.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Врио губернатора Махонин определился с техническим кандидатом

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что техническим кандидатом врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина станет директор ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) Павел Панков. Объясняют это тем, что у Махонина давние связи с заводом и его руководством. «Стоит вспомнить еще тот факт, что Махонин поехал на ЗиД буквально через несколько дней после своего назначения врио», — говорит инсайдер.

Краевые власти отрабатывают негативную повестку через соцсети

Власти Пермского края начали «гасить» негативный фон, появляющийся вокруг губернатора в преддверии выборов. Задача поставлена министрам и их заместителям, говорит инсайдер. По его словам, в первую очередь, отработка негатива должна касаться размещения информации в соцсетях и различных мессенджерах.

Именно так, в частности, поступают с одной из основных точек напряженности — железнодорожной веткой вдоль набережной Камы в Перми. В региональном минтрансе информацию о запуске электричек подали так, что все восприняли ее, как возобновление ж/д движения между станцией Пермь I и вокзалом Пермь II.

«На удочку „клюнула“ даже пермская оппозиция, что и требовалось», — рассказал инсайдер. Активное участие в отработке негативной повестки принимает и глава города-спутника Перми — Краснокамска Игорь Быкариз. Он регулярно напоминает о том, что вот-вот между городами запустят «Ласточку» — это на время снимает негативный фон из-за закрытия железнодорожной ветки в Перми.

Вице-премьер Клепиков уходит

Вице-премьер пермского правительства Антон Клепиков, по слухам, досиживает на своем месте, пока ему не найдут замену. После того, как депутаты пермской гордумы открыто обсмеивали приклеившееся к нему прозвище «Антошка 20%», слухачи уверены, что его дни во власти сочтены. Да и сам Клепиков, говорят, хочет, чтобы о нем побыстрее забыли. Но есть еще силовики, которым по долгу службы не положено забывать. И это, как рассказывают, главная головная боль для Клепикова. По слухам, материалов на него собрано много компромата.

В день общероссийского голосования устроят лотерею

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В неделю голосования по Конституции краевые власти намерены провести лотерею или викторину для привлечения избирателей. «Правда, до сих пор непонятно, что это будет на самом деле. То ли викторина, то ли лотерея, будут ли там какие-нибудь подарки или призы», — говорит инсайдер. Весной, до объявления карантина, людям собирались выдавать продуктовые наборы, но сейчас это не актуально. «У всех уже есть запасы гречки и сахара. Да и лето, огороды у многих свои. Продукты не будут так интересны», — добавляет инсайдер.

Гаджиева готовится к отставке

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, по слухам, уже смирилась с тем, что ее отставка не за горами. Слишком много желающих сделать ее крайней и свалить на нее ответственность за проблемы с образованием и общественным транспортом. В числе недоброжелателей называют, например, мэра Дмитрия Самойлова и всевозможных лоббистов. Но есть мнение, что шанс остаться хотя бы начальником департамента образования Перми у Гаджиевой все еще остается.

Рассказывают, что роковую роль в ее судьбе сыграла прямая рекомендация экс-губернатора Максима Решетникова временно исполняющему обязанности главы края Дмитрию Махонину. Мол, работать с ней необходимо. Но преемственности власти в Пермском крае не случилось, что и поставило под удар тех, кого поддерживал предыдущий губернатор.

Чиновники не могут найти деньги для переселенцев

Поговаривают, будто главы территорий проваливают программу по переселению жителей. Инсайдер утверждает, что речь идет о пермяках, которые должны быть переселены по программе из труднодоступных и отдаленных поселков. «Деньги на эти цели в муниципалитетах закончились и на 2020 год не предвидятся», — рассказал источник. По его словам, в первую очередь, переселять должны были людей, проживающих на севере Пермского края.

Глава краевого УГИБДД Карин уходит из-за генерала Давыдова

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Поговаривают, что глава краевого УГИБДД Алексей Карин якобы собрался уйти на пенсию из-за постоянных нападок со стороны начальника полицейского главка Прикамья генерал-лейтенанта полиции Михаила Давыдова. «Генерал чуть ли не на каждом совещании тыкал Карина в статистику по ДТП. Складывалось ощущение, что Карин уже должен сам выйти с палкой на улицу, чтобы вышли красивые цифры», — говорит инсайдер.

Пермские курортники готовятся к началу сезона

Санаторно-курортные организации в Пермском крае начали готовиться к открытию, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции. По слухам, часть курортов уже анонсировала открытие в июне, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Самый крупный курорт — «Усть-Качка» — якобы даже продал несколько путевок на этот месяц. Инсайдер рассказал, что руководство курорта уверено в том, что краевые власти в ближайшее время перейдут к следующему этапу снятия карантинных ограничений и они смогут начать работать.

Мэру Чайковского придется выкручиваться

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что на мэра Чайковского Юрия Вострикова начала давить прокуратура. Надзорный орган указал ему на нарушение: мэрия хочет вырубить лес под поликлинику без проведения общественных слушаний. Подключился и местный эколог Андрей Трибунский, и члены инициативных групп, возмущенные, что Востриков игнорирует запрет на использование городской свалки и не может который год разрешить экологическую проблему — разлив нефтепродуктов.

«Игнорирование общественников выйдет боком самому же Вострикову. Те уже дали ему сигнал, опубликовав ролик о ползающей за продуктами чайковской пенсионерке. Мол, если мэр не хочет решать проблемы по-хорошему, с ним будут „воевать“», — отметил инсайдер.

Глава Пермского района Кузнецов устроил странный скандал…

Источники сообщают, глава Пермского района Александр Кузнецов на совещании в администрации губернатора возмутился тем фактом, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Якобы Кузнецов 8 июня на встрече глав муниципалитетов с политическими администраторами из краевых органов власти не стеснялся в выражениях, говоря о том, что идея провести голосование в июле — это не очень хорошая идея. «Главы других территорий, мягко говоря, удивились такой прыти Кузнецова», — добавляет инсайдер.

… на место его поставил глава крайизбиркома?

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Говорят, громкая история получила продолжение. Якобы другие мэры на совещании просто тихо удивлялись, а председателя ассоциации муниципальных образований края Александра Кузнецова на место поставил глава крайизбиркома Игорь Вагин. «Вагин просто напомнил Кузнецову, кто утвердил дату голосования и что обязанности муниципалитетов оказывать содействие комиссиям закреплены в постановлении федерального правительства. Он еще упомянул инцидент со вбросом бюллетеней за кандидата от главы Коцофана в Усть-Пизе. И про то, что это вылилось уголовное дело, в котором пока еще нет фигурантов», — говорит инсайдер.

В Александровске смеются над навальновцем, который захотел стать главой

Говорят, что главный адепт оппозиционера Алексея Навального в Пермском крае Сергей Ухов весьма удивил жителей своей родины в Александровске тем, что решил выдвинуться на выборы главы муниципалитета. Ведь до этого в последний раз его видели более года назад в сомнительной кампании, нетвердо стоящим на ногах. Несмотря на то, что у Ухова в Александровске живет мать, которой нужны внимание и уход, он, говорят, уже давно не приезжал и к ней. Слухачи иронизируют: раз он не участвовал в жизни даже своего ближайшего человека, то уж к жизни и делам муниципалитета точно не имеет никакого отношения. И весь этот фарс с выдвижением — лишь попытка засветиться перед федеральным руководством своего движения.

Пермь на пороге экологической катастрофы, аналогичной Норильску

В течение ближайшего месяца может быть объявлено, что Пермскую ЦБК (целлюлозно-бумажную компанию) оштрафуют на 8 млрд рублей. Говорят, основанием для этого якобы станет отсутствие очистных сооружений. На заводе считалось якобы, что строить гораздо дороже, чем систематически платить мелкие штрафы, но в этот раз санкции будут крупными.

Местные винят в своих бедах депутата краевого парламента Александра Бойченко. По слухам, именно он организовал действовавшую много лет систему взяток. Благодаря ей ЦБК не тратила миллиарды рублей на строительство очистных сооружений. И, превышая нормативы, сбрасывала в реку фенол, формальдегид и лигносульфоновые кислоты. Но, похоже, сэкономить не удалось. Вслед за огромным штрафом могут последовать уголовные дела, которые могут положить конец политической карьере Бойченко. То, что он уже не претендент на кресло депутата в Госдуме, о котором мечтал — это лишь начало большого пути к забвению.

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