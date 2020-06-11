Челябинские инсайды: губернатор закрутил интригу

Набережная реки Миасс заменит в этом году Лазурный берег Коллаж: URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер намерен до последнего держать интригу относительно своего выдвижения в Заксобрание области. В «Единой России» считают, что компанию ему в общеобластном списке может составить ветеринар Карен Даллакян. А депутат Госдумы Валерий Гартунг решил, что его обманули и намерен устроить единороссам жаркую кампанию по выборам в ЗСО, до которых осталось совсем немного.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер будет держать интригу до последнего

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском региональном отделении «Единой России» говорят, что губернатор Алексей Текслер до последнего момента не будет озвучивать решение о том, возглавит ли они список партии на выборах в Заксобрание области. Конференция «ЕР» по выдвижению кандидатов продет в конце июня. И только ближе к этой дате глава региона даст окончательный ответ.

Ветеринар может войти в тройку «Единой России»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Встреча челябинского губернатора Алексея Текслера с ветеринаром Кареном Даллакяном и зоозащитниками не прошла бесследно для местной политтусовки. После нее пошли разговоры, что Даллакян может составить общеобластную тройку кандидатов «ЕР» вместе с главой региона и лидером реготделения партии Владимиром Мякушем на выборах в Заксобрание. Впрочем, пока схема остается прежней — два лидера списка. Одним из них точно станет Мякуш, а вторым «ЕР» хотела бы видеть Текслера.

Текслер воодушевил глав

Многих челябинских глав воодушевило заявление Текслера о необходимости изменения схем теплоснабжения в муниципалитетах, чтобы сделать их более эффективными. В некоторых городах и районах годами пытаются сделать это. Например, в Златоусте частная компания арендует муниципальные котельные и снимает все «сливки». А МУП отвечает только за изношенные сети и генерирует убытки. Если и котельные, и сети объединить и сдать в аренду одной компании, она будет заинтересована в ремонте и эффективности работы. Благодаря этому удастся сократить объем субсидий, которые выделяются муниципалитетам на погашение долгов перед поставщиками газа и электричества.

Аристов и Антипов сэкономили на детях

Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Оздоровительный сезон в Челябинской области стартует с 1 июля. Детские лагеря готовятся к приему посетителей. Однако, оказалось, что далеко не все правильно восприняли решение главы региона. На Челябинском электрометаллургическом комбинате рассказывают, что владельцы предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов решили сэкономить на детях. Они якобы разогнали персонал лагеря, который принадлежит ЧЭМК и объявили, что в этом году он работать не будет. Сотрудники расстроились. Ведь в прежние годы сам Аристов приезжал открывать смены.

Барышев пойдет в Госдуму по округу Бурматова…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Барышев активизировал работу в Металлургическом районе Челябинска, который входит в округ его коллеги по парламенту Владимира Бурматова. Рассказывают, что это не случайно. Барышев намерен сменить округ. В 2016 году он избирался в Челябинском округе, куда ни один серьезный политик не стал заявляться, поскольку там планировал выдвинуться экс-губернатор Михаил Юревич. Когда последнего не зарегистрировали кандидатом, многие кусали локти. А Барышев без сопротивления выиграл кампанию. Сейчас в его округе собирается выдвигаться сразу несколько «тяжеловесов». Барышев понимает, что без серьезных финансовых вложений не победить, поэтому решил вернуться в Металлургический район, который ранее считал опорным для себя. Правда, и Бурматов сдавать позиции не намерен. Между ними ожидается серьезная аппаратная борьба.

Павлов собрался в Госдуму

В окружении депутата Госдумы Андрея Барышева говорят, что в его Челябинском округе планирует выдвигаться топ-менеджер ЧТПЗ, бывший министр промышленности региона Владимир Павлов. Последнего ждут две кампании подряд. Осенью он планирует избраться в ЗСО по Троицкому округу. А через год перейти в Госдуму.

Атаку на Павлова инициировали соперники по выборам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В последнее время на топ-менеджера ЧТПЗ, экс-министра промышленности области Владимира Павлова было совершено несколько информационных атак. Наблюдатели недоумевали, кому мог насолить бывший чиновник. Однако, когда прошел слух о намерении Павлова баллотироваться в Госдуму, стало понятно, что заказчиком «чернухи» мог стать кто-то из соперников в округе. Осталось только понять, кто именно это может быть.

Карликанову будут мстить

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первого зампреда Заксобрания Челябинской области и регионального отделения «Единой России» Юрия Карликанова ждут непростые выборы в ЗСО. Инсайдеры рассказывают, что на него ополчилась семья скончавшегося Руслана Камая, который был номинальным учредителем и руководителем фирм депутата. Якобы Карликанов уговорил его возглавить компании с обещанием оплатить лечение, а сам обманул, выкачал все деньги и активы и оставил с гигантскими долгами. Так это или нет, будут разбираться силовики. Но семья Камая сдаваться не намерена.

«Справедливая Россия» готовит яркую кампанию

Главным соперником «Единой России» на выборах в Заксобрание Челябинской области станет «Справедливая Россия» депутата Госдумы Валерия Гартунга. В последнее время о партии ничего не слышно. Однако инсайдеры рассказывают, что в «СР» намеренно взяли паузу. В информационной тишине партия ведет переговоры о выдвижении сильных кандидатов, в том числе переманивают представителей других партий. Затишье будет нарушено после голосования за поправки в Конституцию. «СР» настраивается, чтобы увеличить свое представительство в ЗСО. Сейчас у партии фракция из пяти депутатов — вторая по численности после «ЕР».

Гартунг не будет договариваться

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от «Справедливой России», лидер регионального отделения партии Валерий Гартунг не намерен играть в поддавки с «Единой Россией». Эсеры рассказывают, что он обижен после выборов в райсоветы Челябинска — только пять депутатов от «СР» прошли в гордуму. Гартунг якобы рассказывает, что была договоренность о семи эсерах в гордуме. И раз уж прошлой осенью единороссы не соблюли договоренности, то и его ничего не сдерживает во время кампании в ЗСО.

КПРФ и ЛДПР уже расторговались

В то же время в региональных отделениях КПРФ и ЛДПР царит полное спокойствие. Активности коммунистов связаны с повышением явки на голосование за Конституцию. А «соколы Жириновского», кажется, отдыхают. Инсайдеры рассказывают, что представители обеих партий уже договорились, что сохранят свои квоты в ЗСО нового созыва. Поэтому наблюдатели ждут, что выборы будут спокойными.

Котова реанимирует МУП

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске прошла презентация уборочной техники муниципального предприятия «Геоцентр». У этого МУП был негативный бэкграунд. При мэре Евгении Тефтелеве в предприятие выводилась масса имущества, которое переходило в частную собственность и аренду близкого круга. Новый мэр Наталья Котова решила реанимировать предприятие. Власти приобрели новую технику. А директором назначили депутата гордумы Вигена Мхитаряна. Последний даже вышел из состава учредителей ООО «Мгрупп» и ООО «Прайм», чтобы сосредоточиться на новой работе.

Мельники хотят застроить сквер у манежа…

Челябинские строители активизировали борьбу за городской бор. Как говорят инсайдеры, самыми активными игроками является семья владельцев компании «Магистр» Лилия и Аркадий Мельники. Они якобы лоббируют строительство высотки в центре города между легкоатлетическим манежем и входом в сквер со стороны перекрестка улиц Коммуны и Энгельса. У них уже готов проект, согласно которому нужно вырубить десятки деревьев. Очередное уничтожение в неблагоприятном с точки зрения экологии Челябинске может вызвать протесты жителей. Рассказывают, что Мельники просят помочь с непопулярным проектом советника мэра Петра Конарева.

У Вайнштейнов — новый проект

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подобные разговоры ведут и про семью Евгения и Сергея Вайнштейнов. Они получили 50% в ООО «Отдых» Петра Конарева, фирмы, которая арендовала в парке Гагарина площади под аттракционы. Инсайдеры предполагают, что бизнесмены через советника мэра хотят реализовать новый строительный проект. И для этого вновь потребуется вырубать городской бор. Подобный объект они уже построили — апартаменты Gagarin Residence по улице Лесопарковой.

Челябинцев высаживают на трассе в Курганской области

Челябинцы жалуются на курганского губернатора Вадима Шумкова, запретившего въезд в область жителям других регионов. Как оказалось, случаи, когда детей высаживали прямо на трассе в придорожных кафе, были не единичными. По требованию Шумкова сотрудники ГИБДД массово останавливают и автобусы, и частные автомобили, запрещая жителям других регионов въезд в Курганскую область. Этим странным решением губернатор плодит протест просто на ровном месте.

Хазиев получил «обратку» от чиновников…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев стал объектом атаки в СМИ и соцсетях. Ему припомнили автомобиль, которым он пользуется, но не внес в декларацию. Говорят, это вызвано его интересом к муниципальным контрактам, связанным с озеленением. Вероятно, Хазиев наступил кому-то на больную мозоль, написав жалобу на завышенные в разы цены и плохое исполнение контрактов. Теперь ему придется отдуваться за свои «прегрешения» или замолчать.

… и подставил Бурматова

Вместе с тем, критика Комитета дорожного хозяйства Челябинска, звучавшая от депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева, рикошетит по депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Дело в том, что сразу в нескольких постах у себя на страничках в соцсетях муниципальный народный избранник ставил хэштег #КомандаБурматова. Из-за этого складывается ощущение, что атака на городские власти согласована с депутатом Госдумы.

Мухометьярова потребовала особое отношение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Златоуста удивились жалобе депутата Заксобрания Челябинской области от «Справедливой России» Ольги Мухометьяровой. Речь о том, что градоначальник Максим Пекарский не принял ее по первому же требованию. В администрации говорят, что глава был занят «генеральной уборкой города» и предложил перенести встречу на более позднее время. Если каждый будет «по щелчку» заходить в кабинет мэров, то тем некогда будет выполнять свои прямые обязанности, объяснили депутату. Но Мухометьярову не устроил такой ответ, и она разместила в соцсетях и СМИ гневные сообщения.

Родители жалуются на челябинские школы

Родительские комитеты сразу нескольких школ Челябинска пожаловались, что деньги из фондов классов используют не по назначению. Они собирали средства, чтобы за лето вделать ремонт или купить новые парты. А сейчас выяснилось, что руководство школ направило деньги на оплату учебы педагогов для проведения онлайн-курсов. Платежи на это доходят до 10-12 тыс. рублей. Некоторые родители предлагают жаловаться в прокуратуру. Другие считают, что это была необходимость.

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