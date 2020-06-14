В понедельник подарите радость телу и душе

День задаст темп всей неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

15 июня — первый рабочий день после длинных выходных будет бодрым, если его правильно начать. Несколько способов как раз есть в рекомендациях URA.RU. Заботливо собранные нами в онлайне актуальные и полезные знания не только зададут темп вашей новой рабочей неделе, но и позволят взглянуть на привычную жизнь по-новому.

Что сделать до работы?

Сертифицированный фитнес-тренер Вероника Василевич разработала зарядку для занятых. Комплекс упражнений занимает всего 10 минут, но должен взбодрить на весь день. А на завтрак — три способа в духе «все смешал и готово» . За готовкой и завтраком можно послушать 20-минутный воодушевляющий подкаст « Четыре суровые истины, которые сделают вас лучше» .

Что сделать в обед?

Отвлекитесь на мини-сериал «Благие знамения», в котором ангел и демон пытаются предотвратить конец света. Апокалиптичные настроения сегодня не в новинку, а тут они сдобрены хорошими актерами и английским юмором.

Для тех, кому больше нравится слушать, а не смотреть — уже доступна первая часть аудиосериала «Одноглазый король» (56 минут) . Расследование странного убийства главный герой ведет в мире, где страшный вирус ослепил человечество. Без вирусов сегодня, по всей видимости, никуда.

Что сделать вечером?

Вечером будет повод хорошенько размяться — засидевшимся на самоизоляции будет особенно полезно. Профессиональные невролог и реабилитолог бесплатно расскажут, как «не потерять» спину в сегодняшних новых реалиях.

Лекторий «Прямая речь» и писатель Дмитрий Быков в 21:30 предлагают поговорить о кинорежиссере Алексее Балабанове , как «одном из лучших русских режиссеров последнего времени». Участие платное.

В Метрополитан опера до 18 июня доступна постановка Стивена Уодсворта «Роделинда» — переосмысленная американским режиссером опера Георга Фридриха Генделя, изначально написанная на итальянском языке в трех актах. Ради одной только чарующей музыки Генделя опере нужно уделить время.

План на 16 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников