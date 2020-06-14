В мэрию свердловской «Рублевки» нагрянули силовики

Прокуратура заинтересовалась информацией о выводе денег из бюджета Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В администрацию Сысерти (Свердловская область) пришла прокуратура. Как стало известно URA.RU, поводом для визита стала информация об использовании местными властями незаконной схемы продажи земельных участков.

В ходе начавшейся проверки будет изучена правомерность вывода недвижимости из казны, из-за чего ежегодно муниципалитет терял и теряет миллионы рублей. Подозрение силовиков вызывает схема, по которой участки выставлялись на продажу и сдавались в аренду простым гражданам. При этом аренда ценных участков гораздо менее привлекательна для властей, чем продажа.

Самые ценные земли могли продавать с помощью подставных лиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Информацию о проверке URA.RU подтвердили в областной прокуратуре и мэрии Сысерти. «По поступившему обращению Сысертская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при предоставлении земельных участков. Проверка находится на начальном этапе: в настоящий момент запрошен ряд документов», — рассказала пресс-атташе свердловской прокуратуры Марина Канатова.

По словам источника агентства, чиновников Сысерти заподозрили в коррупции. Инсайдер утверждает, что при продаже муниципальных земельных участков или передаче их в аренду мэрия использует «подставных лиц» и непрозрачную схему продажи.

По закону существует два пути передачи муниципальной земли в частные руки. В первом случае городские власти самостоятельно формируют земельные участки (то есть ставят на кадастровый учет) и впоследствии выставляют их на открытый аукцион для продажи. Извещения о торгах публикуются в СМИ и на федеральном профильном сайте. По разным оценкам, стоимость одного участка в тысячу квадратных метров (десять соток) в Сысертском городском округе — 0,7-1 миллион рублей. Если человек хочет взять участок в аренду, в течение 20 лет он будет платить по 0,3% в год от кадастровой стоимости (примерно три тысячи рублей), если в собственность — он заплатит 15% от кадастровой цены, в пределах 150 тысяч рублей.

Во втором случае инициатором передачи еще учтенного в кадастре участка в аренду или собственность может стать любой заинтересованный житель. Гражданин подает заявку в мэрию, в которой сам определяет границы территории. Если его предложение соответствует законодательству, мэрия, как и в первом случае, запускает процедуру торгов.

Именно эта схема, в которой участвуют инициативные граждане стала выглядеть подозрительной, сообщил источник URA.RU. Дело в том, что в наиболее привлекательных для жизни территориях — поселках Черданцево, Кашино, Ключи, Верхняя Сысерть и в самой Сысерти — власти формируют границы участков на продажу только по заявлениям граждан. Реальность этих заявлений и вызвала сомнения.

«Есть версия, что заявления на предоставление земельных участков с приложением схемы расположения земельного участка подаются подставными лицами. Естественно, регистрация проводится с первого раза и без проблем согласовывается администрацией. Все делается быстро и в срок. А извещения о формировании участков публикуются с нарушениями, что делает невозможным ознакомление с ними широкого круга граждан», — описывает ситуацию собеседник агентства.

После получения участков «подставные лица через небольшой промежуток времени выставляют эти участки на продажу за реальную рыночную стоимость», описывает схему источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

Заявления покупателей регистрируют очень быстро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В разговоре с корреспондентом начальник департамента имущественных отношений Сысерти Александр Александровский заявил, что проверка в администрации является плановой. Также он отверг претензии по каждому из пунктов, отметив, что, во-первых, извещения о торгах публикуются по правилам в срок, а сами земельные участки и аукционы по ним организуются в соответствии с Земельным кодексом. «Земельные участки у нас предоставляются любому жителю России и иностранцам. Любой желающий может участвовать в торгах. Единственная причина, по которой мы можем отказать в участии в земельном аукционе, — невнесение задатка», — сказал Александровский.

Кроме того, вице-мэр подчеркнул, что расценки на участки устанавливаются областным правительством, а не местными властями. По данным администрации Сысерти, с 2018 по 2020 годы администрация провела около 100 земельных аукционов и готовит еще 170 торгов. Всего же за это время мэрией было опубликовано 761 извещение о готовности предоставить участок.

Бывший чиновник администрации Сысерти объяснил, что на первый взгляд найти нарушения в этой схеме сложно: подать заявления на приобретение земли или получения ее в аренду действительно может любой желающий. «Вопрос только в том, что это за подставные лица, кого они представляют. Они [власти Сысерти] могут схитрить только в одном: если человек заявился на аукцион, его могут либо не зарегистрировать, либо зарегистрировать с опозданием. И таким образом конкуренция за участки становится минимальной и выгодной заинтересованным сторонам», — объяснил он.

Также экс-чиновник отметил: после передачи земли администрация фактически не контролирует, что происходит на участках. «Например, я, покупая землю, говорю, что хочу построить там дом. Но не делаю этого, а потом и вовсе перепродаю участок. Этого быть не должно, но перепродажи не редкость», — поделился источник. По его словам, найти дефекты приватизации при желании можно.

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