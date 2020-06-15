В Кремле уточнили, когда обновят план восстановления экономики РФ

План появится «в обозримой перспективе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Точные сроки представления обновленного плана восстановления экономики России пока неизвестны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о перспективе ознакомления главы государства и широкой общественности с откорректированым документом.

«[План будет представлен] в обозримой перспективе. Я точную дату не буду называть и не смогу этого сделать. Но вы знаете, что рамочный план, который был представлен председателем правительства президенту, был президентом рассмотрен и было принято решение насытить его конкретными предложениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые проводятся у президента», — уточнил Песков.

Рамочный план восстановления российской экономики был представлен президенту премьером Михаилом Мишустиным 2 июня. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать — правки в документ Минэкономразвития РФ должно внести до 19 июня.

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