Почему Россия не готова к пику безработицы этим летом

Безработица в России может вырасти в разы Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Грядущий пик безработицы в России требует от государственной службы занятости срочных изменений в работе с населением и работодателями. В противном случае граждане рискуют остаться один на один со своими проблемами, считают собеседники URA.RU. Это сделает результаты осенней избирательной кампании непредсказуемыми, и властям придется задуматься о переносе выборов.

27 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил президенту Владимиру Путину, что пик безработицы в стране, вызванный экономическим кризисом и эпидемией коронавируса, может прийтись на третий квартал 2020 года (июль — сентябрь). Прогноз консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) по заказу РБК еще более жесткий: уровень безработицы может вырасти с докризисных 4,6% (3,4 млн человек) до 7% при благоприятных обстоятельствах и до 15% при самых неблагоприятных.

Служба занятости не обладает достаточной базой вакансий, соглашаются эксперты Фото: depositphotos.com

Эксперт в сфере трудоустройства Гарри Мурадян сомневается, что государственная служба занятости справится с возросшими нагрузками. Он рассказал URA.RU, что весной во время карантина ради эксперимента пытался получить пособие по безработице в Москве, но столкнулся с рядом сложностей: «Я написал заявление через сайт, но со мной так никто и не связался. До этого сайт центра занятости вообще неделю не работал. А когда [мэр Москвы Сергей] Собянин говорил, что в столице в ускоренном порядке начинают выдачу денег, на портале в описании услуги не было кнопки для оформления заявки на получение пособия. Когда же я попытался дозвониться до колл-центра, мне пришлось висеть на трубке 42 минуты».

Но ключевой проблемой Гарри Мурадян называет недостаточную эффективность службы занятости в подборе вакансий для безработных: «Там в основном предлагается простая работа, не требующая высокой умственной активности. Но у нас не все россияне работают грузчиками и курьерами. В портфеле нет достаточного числа позиций для офисных сотрудников. Чтобы разнообразить выбор плотнее работать с коммерческим сектором, работодателями моногородов, представителями различных секторов экономики».

Эксперты считают, что службе занятости стоит объединиться с частными порталами по поиску работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тот факт, что «служба занятости не видит все поле вакансий» и мало способна помочь в подборе новой работы, подтвердила URA.RU ведущий научный сотрудник центра трудовых исследований «Высшей школы экономики» Нина Вишневская. Вместе с Гарри Мурадяном они сошлись во мнении, что помочь в решении проблемы может кооперация службы занятости с крупными частными площадками для размещения вакансий типа hh.ru или «Яндекс. Работа».

Другое решение в разговоре с URA.RU озвучил член Общественной палаты, Илья Семин, координирующий в ОНФ проект «Служба занятости 2.0». «По закону работодатели обязаны сообщать обо всех вакансиях службе занятости, а она уже публикует данные на своем портале. Но на деле компании часто игнорируют это требование, так как процедура неудобная. Еще некоторые не верят, что служба занятости вообще поможет им в поиске сотрудника, или хотят найти его без лишнего шума, — сказал агентству Семин. — Нужно изменить систему так, чтобы работодатель сам заносил информацию на государственный портал вакансий по примеру известных частных сервисов. Это будет удобно и бесплатно».

Семин обратил внимание, что в 2019 году началась масштабная реформа службы занятости, которая должна ускорить и автоматизировать постановку безработных на учет и начисление им пособий. Правда, пока изменения в пилотном режиме запущены только в 16 регионах, в целом внедрение новых технологий будет длиться до 2024 года.

Однако у власти нет четырех лет на эту реформу, считают в политической среде. Безработица уже в 2020-м приведет к росту социальной напряженности, что отразится на результатах выборов различных уровней в сентябре, которые включают в себя 20 губернаторских, объяснил URA.RU социолог, политолог Алексей Рощин. «Вслед за обвалом рынка труда может последовать протестная реакция избирателей. Пройдет голосование по поправкам в Конституцию [1 июля], и если опросы покажут, что недовольство из-за происходящего в экономике растет, не исключено, что власти придется перенести выборы на более поздний срок, например, объяснив это угрозой коронавируса», — полагает эксперт.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в министерство труда РФ, ответ пока не поступил.

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