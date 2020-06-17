«Серый кардинал» эпохи Ельцина возвращается в политику

Карьера Александра Волошина была на пике в эпоху позднего Ельцина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший глава администрации президента Александр Волошин, который работал при Борисе Ельцине и в начале правления Владимира Путина, может вернуться в политику. Супервлиятельный в 2000-х годах политик надолго ушел в тень, но за последние полгода дважды «засветился» в публичной повестке. Наблюдатели считают, что Волошин тем самым подал важные сигналы — и они не остались незамеченными.

В конце мая Александр Волошин дал подробное интервью Людмиле Телень и Олегу Лутохину из Ельцин Центра о ситуации в стране и мире в связи с пандемией коронавируса. Событие для традиционно избегающего публичности политика экстраординарное. После отставки в 2003 году Волошин лишь изредка появлялся на форумах (в сети можно найти 7-минутное выступление на Гайдаровском форуме в 2017 году) и общался с политологами на площадке Московской школы политических исследований.

Несостоявшееся назначение

Александр Волошин (в центре) редко бывает на публичных мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преамбуле к интервью в числе должностей Александра Волошина указаны лишь две должности: председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания» и член совета директоров «Яндекса». Однако в декабре 2019 года внимание СМИ привлекло назначение Волошина координатором президиума экспертного совета при правительстве РФ. «Формализация возвращения Волошина состоялась, как мы и предсказывали. Тут надо помнить, что еще в июне 1993 года было определено — глава экспертного совета приравнивается к заместителю главы правительства. Полномочия у Волошина будут значительные», — писал тогда телеграм-канал «Незыгарь». Однако дальнейшая судьба едва созданного совета после отставки правительства экс-премьера Дмитрия Медведева, которая произошла через месяц — 15 января 2020 года, неизвестна. На сайте правительства РФ нет официальных распоряжений о роспуске экспертного совета, однако активности на странице совета в соцсетях не отмечается с 20 января 2020 года.

По одной из версий, именно неудача с экспертным советом подтолкнула Волошина к решению дать интервью. В нем Александр Волошин мельком упоминает, что поддерживает связь с «бывшими коллегами» и иногда указывает им на ошибки «напрямую». В ходе часового разговора Волошин успел оценить меры, предпринятые российским правительством по борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом и назвал их «скорее правильными». Также политик косвенно поддержал мэра Москвы Сергея Собянина, который подвергся критике из-за введенных в столице строгих карантинных мер. «Этот кризис в силу своей глубины и неожиданности привел к тому, что очень много решений принимается в режиме ручного управления, а это неизбежно увеличивает количество ошибок. Но есть и другие проблемы: растет правовой нигилизм во всех странах, потому что часто приходится принимать решения, юридически не очень проработанные — просто нет времени их полировать и оттачивать», — отметил Волошин. Также политик отметил, что любая власть нуждается в контроле гражданского общества, по его мнению, кризис как раз дает такие возможности «похулиганить».

Оценка власти

Волошин стал главой экспертного совета при правительстве Дмитрия Медведева незадолго до его отставки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В интервью Волошин дал общую оценку системы российской власти. В частности, он отметил, что показатели эффективности работы госуправления легко сфальсифицировать. «Вспомним указы президента, которые предусматривали создание миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Попытались это сделать за счет каких-то госпрограмм, мне кажется, не сильно в этом преуспели, но подкорректировали статистику и в итоге создали эти миллионы. То есть государственная машина может подстроиться под любую систему KPI», — привел он пример.

В ходе разговора Волошин также вступил в заочную полемику с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом и выразил сомнение в том, что кризис поможет России «слезть с нефтяной иглы». «Я бы не строил иллюзий, что кризис все поменяет. Была такая распространенная среди либералов точка зрения, что когда цена на нефть упадет, то вот тут-то вынужденно и начнутся реальные реформы. Мы видели много раз, что цена на нефть падала, а вожделенные реформы не начинались», — подчеркнул он.

Что это значит?

Александра Волошина считают близким к семье первого президента Бориса Ельцина. На фото: вдова Бориса Ельцина Наина и дочь Татьяна Юмашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор Института социальный проблем Дмитрий Журавлев считает появление интервью Волошина событием беспрецедентным. «Это впервые, он не появлялся нигде. Он играл огромную роль в политике, но именно как фигура теневая», — подчеркнул он. Он предположил, что появление интервью Волошина может быть связано с отставкой правительства Медведева. «Когда Медведев перестал быть премьером и официальным наследником, тут, я думаю, Александр Стальевич решил, что пора выходить в публичное пространство», — отметил он.

Политолог Павел Данилин отметил, что интервью Волошина «очень аккуратное, осторожное и логичное». По мнению политолога, выступление Волошина можно расценивать как определенную заявку. «Его всегда внимательно слушают. Он хорошо знает Путина. Работал с ним в сложнейший период выборов 1999 года и сложнейший период борьбы с Генпрокуратурой», — напомнил он.

Павел Данилин предположил, что Волошин может занять роль «серого кардинала» в новой либеральной партии. «Не исключено, что Волошин говорит: власть, посмотри, у нас есть запрос создание партии адекватных людей», — объяснил политолог. Он подчеркнул, что Волошин имеет достаточный опыт, чтобы создать дееспособную партию накануне выборов Госдуму. В то же время Данилин отметил, что Александр Волошин подходит и на другие роли — к примеру, главы Общественной палаты РФ или министра Открытого правительства.

Еще один источник, знакомый с Волошиным, не пожелавший афишировать свое имя, рассказал, что любая публикация о бывшем главе АП вызывает немедленную реакцию в верхушке российской власти. Он предположил, что ответ на публикацию уже последовал. «Каким он был, мы с вами можем никогда не узнать», — отметил он.

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