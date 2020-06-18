Как Курганская область теряет возможность выбраться из долгов

Губернатор Вадим Шумков (в центре) отдает приоритет проектам, в которых Зауралье уже уступает соседним регионам. А сельское хозяйство получает деньги по остаточному принципу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самый депрессивный регион УрФО — Курганская область (долг 16,5 млрд рублей) — не использует возможность спасти свою экономику. В аграрном регионе власти практически не поддерживают сельское хозяйство. Но в период кризиса именно эта отрасль находится на подъеме: экспорт аграрной продукции по выручке уже превышает заработки «Газпрома» за рубежом.

По официальным данным правительства региона, в сельской местности проживает почти 40% всего населения. Аграрии дают 15% валового регионального продукта, в отрасли занято 9% трудоспособных зауральцев. К примеру, в Тюменской области, в которой также развито сельское хозяйство, АПК дает порядка 6% от ВРП.

В Курганской области засеяли больше 1,2 млн гектаров. Аграрии получили от области всего 9 млн рублей — по 8 рублей на гектар Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При этом вложения властей Зауралья в АПК минимальны. По данным в открытых источниках, за первое полугодие область выделила аграриям 9 млн рублей (для сравнения: из федеральной казны перечислили 177,6 млн рублей). Низкий уровень регионального финансирования сказывается на показателях — снижаются объемы по заготовке зерна, овощей, мяса и молока.

«Показательным было банкротство агропроекта УГМК. За семь лет „УГМК-Агро“ в Курганской области получило лишь 8,9 млн рублей из областного бюджета, и этого, конечно же, не хватило для развития бизнеса. Компанию пришлось обанкротить. Это типичная для Зауралья ситуация. Или посмотрите на ООО „Мясная компания“, которой владела Эльза Шумкова (мать губернатора Вадима Шумкова — ред.). Даже при всех лоббистских возможностях чистая прибыль предприятия в 2018 году составила всего 550 тыс. рублей (данные подтверждаются системой СБИС, более свежих отчетов в системе нет, — прим. ред.). Проблема в том, что аграрный регион не поддерживает сельское хозяйство», — считает источник в отрасли.

Инвестиции «Агро-Клевера» к концу 2020 года составят порядка 1 миллиарда рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При этом в регионе есть и примеры успешного развития агропромышленного бизнеса — за счет грамотного управления и упорства предпринимателей. ООО «Агро-Клевер» (Шадринский район) за 10 лет инвестировало 500 млн рублей, к концу года сумма составит миллиард рублей. Это позволило в 8 раз увеличить численность сотрудников с 10 до 80 человек. Налоговые отчисления выросли в 25 раз.

«В 2018 году средняя урожайность зерновых составила 3 тонны с гектара, что на 87% выше среднего показателя по Курганской области (1,6 тонны с гектара). В 2020—2021 годах планируется увеличение посевных площадей предприятия на 1,4 тысячи гектаров за счет ввода земель в оборот, необходимое для этого оборудование и техника закуплены», — отметили в пресс-службе «Агро-Клевера». Там также добавили, что зарплата на предприятии является самой высокой в отрасли в Курганской области и составляет 38 тыс. рублей (средний показатель по отрасли — 23,4 тыс. рублей) и выше средней по региону (30,4 тыс. рублей).

В нынешней ситуации, по словам главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василия Узуна, аграрные регионы могут стать стратегическими для России с точки зрения экспорта. «Опыт показывает, что в критических ситуациях роль агропромышленного комплекса возрастает.

В начале этого года в отдельные моменты сумма экспортной выручки АПК России доходила до выручки за экспорт «Газпрома».

Я уже не говорю, что АПК уже опередил многие другие сферы экономики по экспорту. И поставлена соответствующая задача в указе президента — удвоить годовой экспорт аграрной продукции до 45 миллиардов долларов. В этом случае АПК будет уступать по объемам только нефти. Но должна быть соответствующая политика», — отмечает эксперт.

Агропромышленный комплекс России может стать второй (после нефти) экспортной отраслью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В аграрной Курганской области власти отдают приоритет другим отраслям, например, создавая и развивая индустриальных парков. При поддержке губернатора Вадима Шумкова реализуется такой проект на базе Курганского арматурного завода (принадлежит лояльному областной власти бизнесмену Сергею Муратову). Из федерального бюджета технопарк получит 250 млн рублей. Из областного — 5 млн рублей.

Однако бизнес успешно развивал промышленную сферу и без Шумкова. На базе Курганский завод комплексных технологий, где уже работают резиденты, индустриальный парк создавался еще до действующего губернатора. О проекте как об одном из самых успешных в России даже писал Forbes. Объем вложений на этот год — 640 млн рублей. Это деньги федерального (500 млн рублей) и областного (10 млн рублей) бюджетов, а также инвестора — управляющей компании (130 млн рублей).

Губернатор Вадим Шумков хочет сделать Зауралье индустриальным регионом, но конкуренция слишком высока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Индустриальные парки — слишком капиталоемкие проекты. Отдача произойдет еще не скоро, если будет вообще, потому что рядом находятся такие индустриальный центры, как Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Конкуренция слишком высока, чтобы делать на это ставку. А у сельского хозяйства есть огромный потенциал для развития. Не стоит забывать, что продовольственная безопасность входит в число государственных приоритетов. Поэтому, конечно, акцент стоит сместить именно на аграрную отрасль», — считает политолог Андрей Шуклин.

Эксперты советуют губернатору Шумкову заняться реальным спасением экономики области, иначе люди, разочаровавшись во власти, продолжат массово уезжать в другие, более успешные регионы. В адрес зауральского правительства направлен запрос, ответ на него пока не поступил.

Напомним, Курганская область входит в число самых депрессивных регионов России. Из-за сложной социально-экономической ситуации регион посетил в феврале премьер-министр Михаил Мишустин, который в ходе визита утвердил индивидуальную программу развития области, по которой Зауралье получит пять млрд рублей.

В регионе масса проблем. Например, зарплаты в области ниже, чем в соседних субъектах, из-за чего молодежь уезжает из Зауралья.

Сложности есть практически во всех отраслях, включая здравоохранение и образование. Высокой зарплатой не могут похвастаться даже чиновники низшего и среднего звеньев. По мнению экспертов, все это может отразиться на итогах голосования за поправки в Конституцию и предстоящих выборах, особенно с учетом того, что в Зауралье падает рейтинг «Единой России», а регион и ранее отличался протестными настроениями.