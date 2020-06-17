Чиновники Зауралья получают по 20 тысяч рублей. Но благодаря премиям соратникам губернатора Вадима Шумкова (на фото) средняя зарплата почти 40 тыс. рублей, считают собеседники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области за год темпы роста средней зарплаты чиновников составили 111,2%. Такие данные приводит Росстат. Однако, по словам источников, служащие низшего и среднего звеньев не могут похвастаться большим заработком.

Всего в регионе работает 28 тысяч чиновников (9% от всего работоспособного населения области). К июню 2019 года средние зарплаты чиновников составляли 36 тыс., а к лету 2020-го Росстат фиксирует доходы в размере 37,4 тыс. рублей. Темпы роста составили 111,2%, больше только в общепите (там средняя зарплата 18,2 тыс. рублей) и административной деятельности (средняя зарплата 20,8 тыс. рублей). При этом, по мнению источников URA.RU, рост доходов чиновников связан не с реальным увеличением выплат служащим, а исключительно с ростом доходов и премий руководителям из окружения губернатора Вадима Шумкова.

«Даже в правительстве рядовой специалист получает 20 тыс. рублей. С муниципальным стажем в 10-15 лет можно получать 25 тысяч, и это считается очень хорошей зарплатой. У руководителей выплаты намного больше, поэтому и получается средняя под 40 тысяч», — отмечает собеседник, знакомый с ситуацией. «Когда будут опубликованы декларации все увидят, насколько больше рядовых специалистов зарабатывают ближайшие соратники Шумкова, Та же [директор департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина] Гагарина», — добавляет другой инсайдер. В адрес правительства направлен запрос о размерах премий чиновникам и о том, планируется ли повышать оклады рядовых специалистов. Ответ пока не поступил.

Ранее сообщалось, что низкие зарплаты также получают учителя и врачи. По словам политолога Андрея Шуклина, чиновники, как и в целом бюджетники — это ключевой электоральный ресурс для власти, и ситуация в Курганской области может негативно сказаться на любых политических планах регионального правительства. «Врачи, учителя, работники администраций — это прямая связь власти с обществом. Можно сказать, лидеры общественного мнения. Низкие зарплаты, конечно, ударят по уровню поддержки власти, поскольку работники бюджетной сферы во многом формируют общественное мнение. Если посмотреть по другим регионам, то везде наоборот пытаются поддержать бюджетников, включая чиновников». — отметил Шуклин. По мнению экспертов, это может отразиться на итогах голосования за поправки в Конституцию и предстоящих выборах, особенно с учетом того, что в Зауралье падает рейтинг «Единой России», а регион и ранее отличался протестными настроениями.

Главы городов и районов Курганской области, напомним, получили премий на 26,6 млн рублей по итогам работы за 2019 год. Это вызвало резонанс, и общественники просят проверить законность получения вознаграждения мэрами. Также, напомним, с курганских чиновников власти собрали 27,4 млн рублей на поросят и телят, которых раздают людям, из-за пандемии коронавируса, а также на помощь безработным.