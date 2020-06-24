Как Котова поменялась за год работы мэром Челябинска

Наталья Котова сурова только с подчиненными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый мэр Челябинска Наталья Котова стала совершенно другим человеком спустя год с назначения главой муниципалитета. Она считает себя хозяйкой города. Но при этом у нее натянутые отношения с частью элит. Котова доверяет только двум самым близким людям. Однако они же могут ее и подвести. Что изменилось в Котовой за год и какие риски ей грозят, рассказали инсайдеры URA.RU, знакомые с мэром и ее окружением.

«Котова стала более жесткой?»

Мэр Челябинска тщательно скрывает любую информацию о семье. На официальном сайте администрации города на странице с биографией Котовой не указано семейное положение и количество детей. Между тем, она замужем. И, как недавно выяснили корреспонденты URA.RU, требует максимальный результат не только от подчиненных, но и от детей. Сын окончил школу с золотой медалью. На одни пятерки отучилась в школе дочь, окончившая недавно и вуз с красным дипломом.

Для челябинской элиты Наталья Котова хорошо знакома — она с 2005 года работает в администрации, с 2010 года занимает пост первого замглавы, а 24 июня прошлого года назначена врио мэра. Однако после назначения градоначальницей чиновница сильно изменилась, рассказывает один из городских чиновников.

Надежда Рыльская (на фото) — один из двух самых близких к Наталье Котовой чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вице-мэр Котова ценилась, как ответственный человек. Она полностью закрывала социальную сферу. Каждый мэр знал, что если поручил Котовой задание, оно будет выполнено в точности и в срок. То же самое она сейчас требует с подчиненных. Но они пока не дотягивают до ее уровня. Котова сменила всех замов. С одной стороны, этим она обрубила все сомнительные связи бывших чиновников с близкими им бизнесменами. С другой — убрала опытных „старичков“. А новички ошибаются. И этим сильно злят мэра… Из-за постоянного давления Котова перестала улыбаться, стала более жесткой. Часто в лицо высказывает недовольство, чего раньше не было. Еще одно нововведение — всем замам запрещено вмешиваться в работу коллег, каждый должен отвечать только за свою сферу», — поделился собеседник.

Наталья Котова пользуется поддержкой губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт считает, что Котова не была самостоятельна в формировании команды. «Большинство вице-мэров — навязанные кандидатуры. Котова опирается только на своего заместителя Надежду Рыльскую и советника Петра Конарева. Эта тройка решает все основные вопросы в городе», — заверил источник из мэрии.

Другой чиновник добавляет, что мэр стала полностью самостоятельной фигурой. «Котова почувствовала себя хозяйкой города, которая может сама решить все вопросы. Не стесняется выступать даже против мнения членов правительства области, если считает, что для города лучше будет сделать по-другому. Многие вопросы она решает напрямую с губернатором», — делится источник.

Новый мэр удивила олигархов

Челябинские промышленники поддерживают Наталью Котову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Котовой неоднозначно складываются отношения с элитами. Крупный бизнес ее поддерживает, на него она готова опираться. Показательную историю рассказал один из топ-менеджеров челябинского предприятия. Так, в середине марта в ресторане отеля «Березка» губернатор Алексей Текслер впервые собрал элиту на закрытый прием. Присутствовали президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко, бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Игорь Зюзин и другие, руководство силовых структур, депутаты, деятели культуры.

«Котова на приеме заявила, что в Челябинске есть земля. Если кто-то готов инвестировать в проекты, может к ней обращаться за выделением участка и решением административных вопросов. Все чуть со стульев не попадали. Котова — первый мэр, кто говорит, что земля есть. При [экс-мэре Вячеславе] Тарасове как только кто-то хотел что-то построить, тут же землю оформляли в собственность [бизнесменов из его окружения] Олега Колесникова или Евгения Рогозы. При [Михаиле] Юревиче только заикнешься, что подобрал земельный участок под объект, чуть ли не на следующий день его собственником становится близкий мэру бизнесмен», — делится инсайдер.

За что на Котову обиделась часть элиты

Петр Конарев отвечает за внутреннюю политику в мэрии Челябинска, но отношения с частью элит у него напряженные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В то же время челябинская элита — это не только промышленники. И значительная ее часть держит обиду на Котову за выборы в гордуму 2019 года, куда она не пустила представителей крупных политических и экономических кланов. «Котова превратила гордуму в технический орган по штамповке решений, которые разработала мэрия. Хотя этот орган всегда был площадкой для дискуссий, контроля за работой чиновников. И большинство депутатов, как бы не фильтровала их Котова в сентябре 2019 года, не технические, а амбициозные люди, представители элитных групп», — отмечает один из народных избранников.

По словам инсайдера, Котова — первый мэр, который лично не курирует внутреннюю политику. По всем политическим вопросам она отправляет к Конареву, которому полностью доверяет. Это с одной стороны ее разгружает от части обязанностей, дает больше времени на решение проблем городского хозяйства. С другой, она стала заложницей бэкграунда и непростого характера своего советника — Конарев работал вице-мэром при Юревиче, был уволен, занимался бизнесом, у него есть масса оппонентов среди городской элиты.

Какие риски грозят Котовой

Наталья Котова превратила гордуму в техническую структуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политконсультант Алексей Швайгерт предупреждает, что уязвимым местом Котовой является разбалансировка интересов местных элит. «Балансировка — это про разговор с теми, с кем ты не желаешь общаться. Надо всегда рефлексировать по поводу того, кто мог быть обижен. Ведь те, кто остались за бортом, начинают нехорошие движения. В регионе простые традиции политического диалога — либо силовики наезжают, либо идет серьезный информационный накат, компроматная война. Культура политического диалога низкая, это Котовой надо учитывать», — советует эксперт.

По словам собеседника, Котова попала в тяжелый трехлетний выборный цикл (сначала муниципальные выборы, в этом году — в ЗСО, в следующем — в Госдуму). «Любые выборы — это локальный бунт элит, которые пытаются решить экономические вопросы политическими методами», — объясняет он.

Не все видят позитивные изменения в городе. Политолог Александр Подопригора считает, что проблемы не решены. «Благоустройство, дороги, озеленение, общественный транспорт, экология — все эти проблемы остаются на уровне демагогии», — категоричен он. С ним согласен представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров. «Количество незаконных ларьков не уменьшилось, общественный транспорт не восстановлен», — заявил собеседник.

Коммуникация с горожанами — одна из сильных черт Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов подчеркивает, что Котовой уже сегодня нужно готовиться к тяжелым временам. «Нынешние улучшения города — результат подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, на которые выделялись большие деньги. В дальнейшем имидж Котовой подвергнется серьезным испытаниям — резко сократились доходы бюджета, придется затянуть пояса. Нас ждут тяжелые годы. И нужно будет объяснять людям, почему сокращается финансирование того же благоустройства», — предупреждает он.

Политолог считает большим подспорьем для Котовой ее открытость перед горожанами. «Жители видят, что Котова в решении городских вопросов активно использует соцсети, разговаривая с инициативными группами, активистами. Даже если проблема не решается, ее обсуждение уже снимает большой негатив. И в этом плане мэрия может купировать многие очаги недовольства через систему прямого разговора с активом горожан», — говорит собеседник.

Как Котова стала «мамой» для города

Другой политолог считает, что коллеги не правы. «Пока рейтинг Котовой на подъеме. За ней стоит губернатор. Котова может чувствовать себя спокойно», — уверен он.

Эксперты считают, что Наталья Котова может стать «мамой» для Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин подтверждает, что, несмотря на определенные вопросы, на сегодня Котова является одним из самых популярных мэров. «Люди в целом одобряют ее деятельность. Главный риск Котовой — чтобы не ушел в песок тот задел, драйв, который она получила. Активное городское сообщество ей поверило. Все в ее руках», — отмечает эксперт.

Политолог Алексей Швайгерт, считает, что несмотря на всю жесткость Котовой, ее можно назвать «мамой» для города. «Любая женщина во власти — это про заботу. Суровому Челябинску давно нужна была „мама“ — чтобы отмыть, отогреть, чуть-чуть воспитать. А папы обычно учат лишь драться. И, как видим по предыдущим мэрам, только этому прежние главы и учили», — резюмировал эксперт.