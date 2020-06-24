Путин обратился с личным посланием к россиянам

Выступление Владимира Путина было эмоциональным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент Владимир Путин обратился к россиянам с посланием, в котором подвел итоги трех месяцев борьбы с пандемией коронавируса и предложил меры поддержки как простых жителей, так и экономики страны в целом. Эксперты назвали выступление личным и прочувствованным и объяснили, почему президент напрямую обращается к гражданам накануне голосования по поправкам к Конституции.

Обращение президента к россиянам с начала пандемии коронавируса стало пятым и самым длинным — оно продолжалось более 50 минут. При этом два предыдущих обращения Путина — 28 апреля и 11 мая — были фрагментами видеоконференций с участием членов правительства.

Ранее президент обращался к народу во время видеоконференций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этот раз президент решил выбрать форму личного обращения к народу. «Эти безусловно сложные дни, недели, месяцы слишком многое в себя вместили», — оценил президент. Он подчеркнул, что политика государства строилась с учетом тезисов о сохранении человеческой жизни.

В своей речи Путин напомнил, как непросто дался этот период стране — и все же он отметил: «Мы заставляем инфекцию отступать». Глава государства признал, что в отдельных регионах ситуация остается непростой. «Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах», — подчеркнул он.

Путин в послании напомнил об уже принятых мерах социальной поддержки и предложил новые. Так, семьям с детьми до 16 лет будет повторно выплачено по 10 тысяч рублей. Были продлены выплаты медикам, педагогам и соцработникам. Кроме того, предложено расширить пакет поддержки безработным.

Важным объявлением стало предложение повысить налог на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. Полученные от этой меры деньги президент предложил направлять на лечение детей с редкими заболеваниями.

Коронавирус изменил жизнь россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также был озвучен пакет экономических мер, среди которых расширение границ льготной ипотеки, введение специального режим для самозанятых, а также другие льготы для бизнеса. Однако самые большие послабления президент предложил ввести для IT-сферы: бессрочно понизить ставку страховых взносов до 7,6%, а налог на прибыль с 20% до 3%. «Таким образом мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции», — отметил он.

По мнению политолога Сергея Старовойтова, президент продемонстрировал, что понимает ситуацию не только с экономической точки зрения, но и сложности психологического состояния россиян: «Он понимает, что есть запрос на человеческое общение между властью и народом».

В своем обращении Путин лишь единожды кратко коснулся темы поправок к Конституции — в финале выступления. Старовойтов отметил, что личную заинтересованность в вопросе с поправками президент выразил скорее невербально — глубоко вздохнул и приблизился к камере.

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях», — сказал президент.

По мнению политологов, именно предстоящее голосование за поправки стало определяющим в выборе формы единоличного обращения президента к нации. Политолог Павел Данилин напомнил, что именно Владимир Путин был инициатором внесения поправок в Конституцию «Было бы странно, если бы он не обратился к гражданам страны», — отметил он.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, чем это послание отличалось от предыдущих: «Добавился фактор голосования. Президент выдвинул программу, которую он собирается реализовать в экономике и социальной сфере. Это дополнительное стимулирование к тому, чтобы люди пришли на участки и поддержали поправки». По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, формат совещания подчеркивал бы переходность периода, в то время как в данный момент важно было «обозначить рубеж и выход из карантинных мер». Он подчеркнул: «Сейчас идет адресное обращение — мобилизация людей на голосование, поэтому посредники не нужны».

Алексей Макаркин напомнил, что в России существует многовековая народная традиция делить власть на «любимого царя» и чиновников, которые мешают народу дойти до властителя. Он отметил, что народная нелюбовь к элитам может стать дополнительным стимулом для голосования за поправки.

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