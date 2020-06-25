На голосовании в ЯНАО готовы отразить провокации и скандалы

Голосование по Конституции стартовало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Стартовавшее 25 июня недельное голосование по поправкам в Конституцию РФ не было беспроблемным. В интервью URA.RU председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал о провокациях, сопровождавших подготовку. Заодно объяснил, сколько денег потрачено на кампанию, задействован ли в голосовании административный ресурс и как ликвидируют урон, который нанесла голосованию эпидемия коронавируса.

— С какой периодичностью проводится тестирование представителей избирательной комиссии, и сколько случаев заражения было выявлено?

— По тестированию членов комиссий на COVID-19 мы проводим точечную работу. Спасибо департаменту здравоохранения Ямала, мы тесно взаимодействуем с ними, поэтому тестирование проходит оперативно. Среди членов УИК три человека получили положительный результат. По ним были приняты соответствующие меры и от работы эти члены отстранены. Надеюсь, сейчас они идут на поправку.

Андрей Гиберт надеется, что провокаций во время голосования удастся избежать и уверен в высокой явке Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

— Как будут отслеживаться нарушения и соблюдение прав граждан?

— На каждом участке у нас работают общественные наблюдатели. Их набором и обучением занималась Общественная палата. На сегодняшний день свыше 1000 наблюдателей готовы выйти на участки с 25 июня. Специально для них на каждом участке у нас размещен плакат с исчерпывающей информацией об их правах и возможностях. Надеюсь, им будет комфортно работать на участках. Всем наблюдателям тоже предоставят средства защиты — мы о них заранее позаботились и прибрели маски и перчатки.

— Были ли жалобы на применение административного ресурса в ЯНАО или подкуп избирателей? Как решались такие вопросы?

— К нам такие жалобы не поступали. Если говорить о практике, то это, скорее всего, злоупотребление руководителем должностными полномочиями. В каждой ситуации, конечно, нужно разбираться отдельно. Что касается подкупа избирателей — таких нарушений мы не фиксировали.

— В Свердловской области члены одной из УИК отказались работать на голосовании, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Были ли подобные случаи в ЯНАО?

— У нас таких ситуаций не было. Наши члены участковых комиссий с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и с первого дня работают, соблюдая все профилактические меры. Есть только один прецедент — член участковой комиссии из Надымского района обратился через социальные сети к коллегам, призывая не участвовать в организации общероссийского голосования. Он выражался более резко, так что не буду цитировать. Скажу главное для нас — никто из членов участковых комиссий на Ямале его не поддержал.

Труднодоступные территории ЯНАО охвачены голосованием полностью Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Еще каких-то провокаций ждете? С чьей стороны?

— Провокаций мы точно не ждем, но будем к ним готовы. Не хотелось бы прогнозировать ситуацию, но я могу допустить, что 1 июля рядом с участками для голосования будут проводиться пикеты. Здесь нам на помощь придут правоохранительные органы, так как проведение любых митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетов регламентировано законодательством.

— Каким образом избирком обеспечивает безопасность голосующих?

— Во-первых, голосование будет проходить 7 дней. Во-вторых, часть участков для голосования вынесена на улицу. Они расположены возле самого участка либо на придомовой территории, это позволит всем разойтись на безопасное расстояние. Все участки — и в помещении, и на улице — будут обустроены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и проинспектированы на предмет безопасности.

Участникам голосования будут измерять температуру, предлагать средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. Потоки участников голосования будут разделены так, чтобы исключить пересечения граждан на входе и выходе с участка. Внутри участки будут маркированы разделительной лентой, а помещения для голосования будет периодически обрабатываться дезинфицирующими растворами.

— Со всем справляетесь своими силами или привлекаете помощь?

— Членам комиссий на участках и всем голосующим вызвались помогать волонтеры. Они будут при входе измерять гражданам температуру, предлагать средства индивидуальной защиты и ручки. Сегодня команда добровольцев насчитывает более 500 человек. Работу по формированию волонтерской группы организовал Арктический центр добровольчества. Избирательная комиссия и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» провели для них онлайн-обучение.

— Сколько жителей ЯНАО планирует голосовать из дома?

— Учитывая эпидемиологическую ситуацию, ЦИК не ограничивает граждан в их желании проголосовать дома. Причин для этого никаких не надо. Достаточно изъявить желание и обратиться в свою участковую комиссию. Сегодня у нас около 70 тысяч таких заявлений. Это не много и не мало — будем работать. Наши участковые придут к каждому, кто этого пожелает. Обращаю Ваше внимание, что цифра эта будет увеличиваться, так как прием заявлении закроют 1 июля в 17:00.

— На каких участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)?

— На 12 участках в Ноябрьске.

— Как повлияло на бюджет региона голосование в труднодоступной местности?

Все участники голосования максимально защищены, уверяют в избиркоме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Проведение голосования в труднодоступных и отдаленных местностях на Ямале — это отлаженный механизм с точки зрения затрат. Оно всегда дорого обходится. Не зря же оно называется голосование в труднодоступной местности, а такой у нас в округе две трети. Ни водным, ни наземным транспортом к большей части граждан добраться невозможно. Выход один — авиация. Исходя из наших потребностей, нам выделили соответствующие средства из федерального бюджета. Это были запланированные расходы, поэтому никакого дополнительного финансирования не требовалось.

— Как организован сам процесс голосования в отдаленных районах?

— К людям, которые проживают или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, выезжают члены участковых комиссий, наблюдатели и СМИ. Члены комиссий обязательно проходят тест на коронавирус и находятся в средствах индивидуальной защиты — одноразовый халат, маска, защитный экран, перчатки. Журналисты и наблюдатели тоже обязаны носить маски и перчатки. На месте члены комиссии создают импровизированный участок — устанавливается ширма, предлагаются дополнительные информационные материалы. Заполненные бюллетени для голосования опускаются голосующими в переносной ящик, который будет вскрыт только 1 июля при подведении итогов голосования.

— Какие в регионе прогнозы по явке?

— Избиркомы провели большую информационную кампанию. Ямальцы всегда активно участвуют в общероссийских событиях, низкой явки не ждем однозначно. Тем более, на Крайнем Севере период отпусков сдвинулся, многие остались в регионе. Это видно даже когда идешь по улицам Салехарда. В целом, люди звонят на «горячую линию», интересуются, волнуются, как и когда можно голосовать. Будем ждать ямальцев на участках. Нам важно, чтобы они знали, что мы сделали все возможное и невозможное для их безопасности. Теперь слово за ними.