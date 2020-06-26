Челябинские инсайды: большая зачистка элит

Голосование по Конституции — везде

Самой обсуждаемой темой для челябинских элит стало вступление губернатора Алексея Текслера в «Единую Россию». Все гадают, как сильно изменится политический расклад в регионе из-за нового статуса губернатора. Некоторые партфукционеры подумывают о смене должности. А в резиденции губернатора срочно перестраивают работу избирательного штаба. Не последнюю роль в этом сыграл коронавирус.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Почему Текслер вступил в «Единую Россию»?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах пытаются понять, почему губернатор Алексей Текслер принял решение вступить в ряды «Единой России». Чтобы быть во главе партийных списков на выборах в Заксобрание, не обязательно иметь членский билет. А два заместителя Текслера — Анатолий Векшин и Ирина Гехт — уже сейчас занимают в «ЕР» высокие партийные должности и через них губернатор контролирует ситуацию в реготделении.

Инсайдеры сообщают, что Текслер принял решение о вступлении в партию после долгого раздумья. «Он сказал, что как-то не по-мужски встать во главе партийных списков и при этом не иметь к партии никакого отношения, — рассказывает инсайдер. — Иными словами Текслер не захотел быть декорацией на выборах. Мол, если ввязался в такое дело, все должно быть серьезно».

Кадровые решения примут после выборов

Что касается кадровой перезагрузки в челябинском отделении «ЕР», о которых после вступления губернатора в партию говорят все политэлиты, то решения будут приниматься после сентябрьских выборов. Все будет зависеть от того, как тот или иной единоросс работал на голосовании по поправкам в Конституцию и на избирательной кампании в Заксобрании, сообщает источик. Но, по слухам, кадровая перезагрузка будет очень серьезной.

Штабы Мякуша отменили

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятницу, 26 июня, лидер регионального отделения «Единой России» и спикер Заксобрания области Владимир Мякуш планировал провести серию заседаний избирательных штабов. К нему из каждого округа были приглашены кандидаты-одномандатники с руководителями своего штаба и политтехнологами, а также все кандидаты из территориальных групп. Однако в Челябинск прилетел главный политтехнолог кампании, управляющий директор «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. И уже Алиев на пятницу назначил заседание областного штаба. Но и это заседание в привычном формате не состоялось. Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у нескольких сотрудников управления общественных связей правительства области. Куратор внутренней политики региона вице-губернатор Анатолий Векшин ушел на самоизоляцию. В целях безопасности совещание решили проводить по видеоконференц-связи.

Моисеев пошел на понижение, чтобы спастись от Текслера

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев может вернуться на пост первого замглавы этой структуры, который он занимал при Александре Мотовилове. Сейчас в партии идет конкурс на вакантную должность первого зама. И кроме Моисеева заявились два технических кандидата. Ставка первого зама учреждена Центральным исполкомом партии. По замыслу партийных боссов, ее должен занять политтехнолог, который будет подчиняться напрямую Москве. В региональном исполкоме говорят, что Моисеев готовит себе место на случай, если лидер челябинских единороссов Владимир Мякуш после осенних выборов уступит пост губернатору Алексею Текслеру. Команда главы региона приведет в исполком свою команду, но поскольку одна ставка утверждается в Москве, Моисеев считает, что имеет больше шансов сохраниться на ней.

Бурматов исчез из повестки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конференции «Единой России» по выдвижению кандидатов в Заксобрание Челябинской области не было депутата Госдумы Владимира Бурматова. Между тем, генсовет партии назначил его куратором выборов в ЗСО. В челябинской «ЕР» говорят, что Бурматова не пригасили и на заседание областного избирательного штаба. И теперь гадают — то ли у региона будет новый куратор от «ЕР», то ли Бурматов слишком занят в Москве. Сам депутат говорит, что сейчас идет парламентская неделя, а его выбирали именно для работы в Госдуме. В воскресенье он обещает приехать в Челябинск.

Дело Толкачева потеряли

В правоохранительных органах обсуждается невероятный слух. Якобы в Копейском горсуде потеряли материалы уголовного дела депутата Заксобрания Челябинской области Константина Толкачева, обвиняемого в мошенничестве. И этот слух выглядит подозрительно, учитывая информацию, что ранее парламентарий искал возможности избежать ответственности или затянуть процесс. Но чтобы кто-то решился «потерять» материалы дела — звучит довольно странно, уверяют челябинские инсайдеры. Хотя исключать такой вариант силовики тоже не могут.

На актив Аристова ищут покупателя

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что продажа Челябинского электрометаллургического комбината, принадлежащего бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову, задерживается. Мол, собственники пока не могут решить по какой цене стоит выставлять свой главный актив. В кулуарах уверяют, что интерес к ЧЭМК проявляет группа «Синара» екатеринбуржца Дмитрия Пумпянского.

На ЧТЗ зачастили гости

Говорят, что на «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске стали часто появляться гости. Причем очень высокого уровня. Они осматривают площади, корпус, инфраструктуру, подъездные пути. Сплетники уверяют, что осматривают возможные инвесторы, и «Уралвагонзавод» готовит ЧТЗ к продаже. Якобы это инвесторы из соседних регионов, но уже имеющие в Челябинске свои производства.

В мэрии Челябинска будут новые уголовки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что уголовное дело по халатности при покупке муниципальных автобусов мэрией Челябинска, это всего лишь часть той работы, которую сейчас ведут силовики. По словам инсайдеров, создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители всех силовых структур. В основе будущих дел материалы Контрольно-счетной палаты региона и оперативные сведения. Люди в погонах плотно занялись периодом, когда городом руководил Евгений Тефтелев. Арест Тефтелева — лишь начало громкой истории.

В Челябинске ждут отмены переписи

Инсайдеры сообщают, что вслед за саммитами ШОС и БРИКС из-за пандемии коронавируса могут перенести с 2020 года на 2021 год Всероссийскую перепись населения. Во всяком случае, Москва перестала слать поручения в Челябинск и спрашивать отчеты за подготовку к переписи, которая должна пройти в октябре. По одной из версий это связано с тем, что осенью ждут вторую волну коронавируса.

Мухометьярова устроила скандал в минстрое

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Заксобрания, руководитель фракции «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова на днях наведалась в министерство строительства региона. Инсайдеры сообщают, что вела она себя там, мягко говоря, не совсем корректно. Ее отказывались пускать в здание без медицинской маски. В регионе сохраняется масочный режим и без масок в общественные места, какими являются и госучреждения, не пускают. Рассказывают, что Мухометьярова стала кричать, что на нее этот режим как на депутата не распространяется, а ей, мол, непременно надо попасть к одному из руководителей минстроя. В итоге вмешался сам министр Виктор Тупикин, и Мухометьярову пропустили.

Кандидата от ЛДПР связали с ОПГ

Ветеранов силовых структур шокировало выдвижение предпринимателя Евгения Ревы третьим номером общеобластного списка ЛДПР на выборах в Заксобрание Челябинской области. Бывшие полицейские вспоминают, что человек с такими же именем, отчеством и фамилией фигурировал в картотеке, как лидер ОПГ, которая занималась трафиком героина. Вероятно, речь идет о полном тезке. Но силовики намерены проверить бэкграунд кандидата.

Силовики займутся коронавирусом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранительные органы приступают к проверке бюджетных расходов на борьбу с коронавирусом. Говорят, что из Москвы поступили на эту тему секретные директивы. Ранее о начале проверки заявила Контрольно-счетная палата региона. Теперь к процессу подключатся силовики. По словам инсайдеров, с особым пристрастием будут проверять закупку средств индивидуальной защиты. Эти закупки во время пандемии проводятся без торгов и желающих «погреть руки» на всеобщей беде может быть предостаточно. К слову, проверять будут и расходы на помощь бизнесу.

Найден первый депутат, который пострадает за прогулы

Представителю Центрального райсовета Челябинска Лариса Демчук может стать первым депутатом, которому грозят санкции из-за прогулов заседаний. Некоторые коллеги Демчук даже не знают, как она выглядит и не могут вспомнить ее по фамилии. Но самое смешное, что она работает директором школы и, казалось бы, должна соблюдать дисциплину.

Оппозиция Златоуста саботирует голосование

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте рассказывают, что руководители некоторых коммерческих структур активно саботируют голосование за поправки в Конституцию. При прежней власти они сидели на подрядах мэрии, получали муниципальное имущество и пользовались прочими преференциями в коммунальной сфере, строительстве дорог и подобных вопросах. Сейчас их задача — ослабить команду нового мэра Максима Пекарского. И саботаж голосования за Конституцию они считают своим приоритетом.

Жилин с Карюковым делят кресла

Инсайдеры из Златоуста говорят, что экс-мэр Вячеслав Жилин и спикер горсобрания Алексей Карюков уже делят кресла в собрании депутатов нового созыва. Они считают, что выиграют муниципальные выборы, проведут свою команду, сформировав большинство. Жилин в таком случае станет спикером горсобрания депутатов, а Карюков — его замом.

Фирстов примкнул к Уминскому

В Миассе ходят слухи, что руководитель клиники «Эф Эм Си», он же руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов заключил альянс с экс-советником мэра Тадием Уминским. В этой же компании оказались предприниматель Валерий Храмцов и депутат горсобрания Фатих Мамлеев. «Смычка» состоялась в канун выборов в ЗСО, в которых Фирстов принимает участие, и выборов в горсобрание. В Миассе все только диву даются, зачем Фирстов, никогда себя не проявлявший как оппозиционер, заключил пакт со столь «токсичными» персонами?

Мэр уволил депутата

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса Григорий Тонких уволил с поста руководителя спортшколы депутата Евгения Собинова, уверяют местные СМИ. Собинов был в числе тех депутатов, что сорвали очередную сессию горсобрания. Срыв сессии — традиционная забава миасских депутатов. Поэтому новый демарш никого не удивил. Но увольнение Собинова связали именно с этим.

Исайдеры URA.RU уверяют, что срыв сессии не имел прямого отношения к увольнению. Просто к Собинову скопилось очень много претензий именно как к директору спортшколы и Тонких, наконец-то, проявил волю и принял кадровое решение.

В Карталах начали проверку ДТП с чиновницей

В Карталинском районе рассказывают, что якобы проводится служебная проверка по факту задержания высокопоставленной чиновницы местной администрации за вождение в пьяном виде. Якобы руководитель подразделения после корпоратива села за руль, ее остановили сотрудники ДПС. Говорят, что она как-то попыталась «замять» дело. Сам факт произошел еще зимой, но всплыл только сейчас, добавил инсайдер.

«Содружество» выбивает себе долю на коммунальном рынке

Выходцы из запрещенного по требованию ФСБ и прокуратуры профсоюза «Содружество» во главе с Денисом Гнеушевым продолжают атаку на коммунальные предприятия Челябинска. На них жаловалось руководство управляющей компании «Титан», обслуживающей 130 домов в Ленинском районе. Теперь «содружевцы» вышли в Калининский район. Коммунальщики рассказывают, что те забрали пять домов УК «Титан». Во всех случаях действия агрессоров очень похожи на рейдерские атаки, но в Госжилинспекции к агрессорам относятся лояльно.

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