Челябинские инсайды: большая зачистка элит

Самой обсуждаемой темой для челябинских элит стало вступление губернатора Алексея Текслера в «Единую Россию». Все гадают, как сильно изменится политический расклад в регионе из-за нового статуса губернатора. Некоторые партфукционеры подумывают о смене должности. А в резиденции губернатора срочно перестраивают работу избирательного штаба. Не последнюю роль в этом сыграл коронавирус.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Почему Текслер вступил в «Единую Россию»?
В кулуарах пытаются понять, почему губернатор Алексей Текслер принял решение вступить в ряды «Единой России». Чтобы быть во главе партийных списков на выборах в Заксобрание, не обязательно иметь членский билет. А два заместителя Текслера — Анатолий Векшин и Ирина Гехт — уже сейчас занимают в «ЕР» высокие партийные должности и через них губернатор контролирует ситуацию в реготделении.
Инсайдеры сообщают, что Текслер принял решение о вступлении в партию после долгого раздумья. «Он сказал, что как-то не по-мужски встать во главе партийных списков и при этом не иметь к партии никакого отношения, — рассказывает инсайдер. — Иными словами Текслер не захотел быть декорацией на выборах. Мол, если ввязался в такое дело, все должно быть серьезно».
Кадровые решения примут после выборов
Что касается кадровой перезагрузки в челябинском отделении «ЕР», о которых после вступления губернатора в партию говорят все политэлиты, то решения будут приниматься после сентябрьских выборов. Все будет зависеть от того, как тот или иной единоросс работал на голосовании по поправкам в Конституцию и на избирательной кампании в Заксобрании, сообщает источик. Но, по слухам, кадровая перезагрузка будет очень серьезной.
Штабы Мякуша отменили
В пятницу, 26 июня, лидер регионального отделения «Единой России» и спикер Заксобрания области Владимир Мякуш планировал провести серию заседаний избирательных штабов. К нему из каждого округа были приглашены кандидаты-одномандатники с руководителями своего штаба и политтехнологами, а также все кандидаты из территориальных групп. Однако в Челябинск прилетел главный политтехнолог кампании, управляющий директор «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. И уже Алиев на пятницу назначил заседание областного штаба. Но и это заседание в привычном формате не состоялось. Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у нескольких сотрудников управления общественных связей правительства области. Куратор внутренней политики региона вице-губернатор Анатолий Векшин ушел на самоизоляцию. В целях безопасности совещание решили проводить по видеоконференц-связи.
Моисеев пошел на понижение, чтобы спастись от Текслера
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев может вернуться на пост первого замглавы этой структуры, который он занимал при Александре Мотовилове. Сейчас в партии идет конкурс на вакантную должность первого зама. И кроме Моисеева заявились два технических кандидата. Ставка первого зама учреждена Центральным исполкомом партии. По замыслу партийных боссов, ее должен занять политтехнолог, который будет подчиняться напрямую Москве. В региональном исполкоме говорят, что Моисеев готовит себе место на случай, если лидер челябинских единороссов Владимир Мякуш после осенних выборов уступит пост губернатору Алексею Текслеру. Команда главы региона приведет в исполком свою команду, но поскольку одна ставка утверждается в Москве, Моисеев считает, что имеет больше шансов сохраниться на ней.
Бурматов исчез из повестки
На конференции «Единой России» по выдвижению кандидатов в Заксобрание Челябинской области не было депутата Госдумы Владимира Бурматова. Между тем, генсовет партии назначил его куратором выборов в ЗСО. В челябинской «ЕР» говорят, что Бурматова не пригасили и на заседание областного избирательного штаба. И теперь гадают — то ли у региона будет новый куратор от «ЕР», то ли Бурматов слишком занят в Москве. Сам депутат говорит, что сейчас идет парламентская неделя, а его выбирали именно для работы в Госдуме. В воскресенье он обещает приехать в Челябинск.
Дело Толкачева потеряли
В правоохранительных органах обсуждается невероятный слух. Якобы в Копейском горсуде потеряли материалы уголовного дела депутата Заксобрания Челябинской области Константина Толкачева, обвиняемого в мошенничестве. И этот слух выглядит подозрительно, учитывая информацию, что ранее парламентарий искал возможности избежать ответственности или затянуть процесс. Но чтобы кто-то решился «потерять» материалы дела — звучит довольно странно, уверяют челябинские инсайдеры. Хотя исключать такой вариант силовики тоже не могут.
На актив Аристова ищут покупателя
Говорят, что продажа Челябинского электрометаллургического комбината, принадлежащего бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову, задерживается. Мол, собственники пока не могут решить по какой цене стоит выставлять свой главный актив. В кулуарах уверяют, что интерес к ЧЭМК проявляет группа «Синара» екатеринбуржца Дмитрия Пумпянского.
На ЧТЗ зачастили гости
Говорят, что на «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске стали часто появляться гости. Причем очень высокого уровня. Они осматривают площади, корпус, инфраструктуру, подъездные пути. Сплетники уверяют, что осматривают возможные инвесторы, и «Уралвагонзавод» готовит ЧТЗ к продаже. Якобы это инвесторы из соседних регионов, но уже имеющие в Челябинске свои производства.
В мэрии Челябинска будут новые уголовки
Говорят, что уголовное дело по халатности при покупке муниципальных автобусов мэрией Челябинска, это всего лишь часть той работы, которую сейчас ведут силовики. По словам инсайдеров, создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители всех силовых структур. В основе будущих дел материалы Контрольно-счетной палаты региона и оперативные сведения. Люди в погонах плотно занялись периодом, когда городом руководил Евгений Тефтелев. Арест Тефтелева — лишь начало громкой истории.
В Челябинске ждут отмены переписи
Инсайдеры сообщают, что вслед за саммитами ШОС и БРИКС из-за пандемии коронавируса могут перенести с 2020 года на 2021 год Всероссийскую перепись населения. Во всяком случае, Москва перестала слать поручения в Челябинск и спрашивать отчеты за подготовку к переписи, которая должна пройти в октябре. По одной из версий это связано с тем, что осенью ждут вторую волну коронавируса.
Мухометьярова устроила скандал в минстрое
Депутат Заксобрания, руководитель фракции «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова на днях наведалась в министерство строительства региона. Инсайдеры сообщают, что вела она себя там, мягко говоря, не совсем корректно. Ее отказывались пускать в здание без медицинской маски. В регионе сохраняется масочный режим и без масок в общественные места, какими являются и госучреждения, не пускают. Рассказывают, что Мухометьярова стала кричать, что на нее этот режим как на депутата не распространяется, а ей, мол, непременно надо попасть к одному из руководителей минстроя. В итоге вмешался сам министр Виктор Тупикин, и Мухометьярову пропустили.
Кандидата от ЛДПР связали с ОПГ
Ветеранов силовых структур шокировало выдвижение предпринимателя Евгения Ревы третьим номером общеобластного списка ЛДПР на выборах в Заксобрание Челябинской области. Бывшие полицейские вспоминают, что человек с такими же именем, отчеством и фамилией фигурировал в картотеке, как лидер ОПГ, которая занималась трафиком героина. Вероятно, речь идет о полном тезке. Но силовики намерены проверить бэкграунд кандидата.
Силовики займутся коронавирусом
Правоохранительные органы приступают к проверке бюджетных расходов на борьбу с коронавирусом. Говорят, что из Москвы поступили на эту тему секретные директивы. Ранее о начале проверки заявила Контрольно-счетная палата региона. Теперь к процессу подключатся силовики. По словам инсайдеров, с особым пристрастием будут проверять закупку средств индивидуальной защиты. Эти закупки во время пандемии проводятся без торгов и желающих «погреть руки» на всеобщей беде может быть предостаточно. К слову, проверять будут и расходы на помощь бизнесу.
Найден первый депутат, который пострадает за прогулы
Представителю Центрального райсовета Челябинска Лариса Демчук может стать первым депутатом, которому грозят санкции из-за прогулов заседаний. Некоторые коллеги Демчук даже не знают, как она выглядит и не могут вспомнить ее по фамилии. Но самое смешное, что она работает директором школы и, казалось бы, должна соблюдать дисциплину.
Оппозиция Златоуста саботирует голосование
В Златоусте рассказывают, что руководители некоторых коммерческих структур активно саботируют голосование за поправки в Конституцию. При прежней власти они сидели на подрядах мэрии, получали муниципальное имущество и пользовались прочими преференциями в коммунальной сфере, строительстве дорог и подобных вопросах. Сейчас их задача — ослабить команду нового мэра Максима Пекарского. И саботаж голосования за Конституцию они считают своим приоритетом.
Жилин с Карюковым делят кресла
Инсайдеры из Златоуста говорят, что экс-мэр Вячеслав Жилин и спикер горсобрания Алексей Карюков уже делят кресла в собрании депутатов нового созыва. Они считают, что выиграют муниципальные выборы, проведут свою команду, сформировав большинство. Жилин в таком случае станет спикером горсобрания депутатов, а Карюков — его замом.
Фирстов примкнул к Уминскому
В Миассе ходят слухи, что руководитель клиники «Эф Эм Си», он же руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов заключил альянс с экс-советником мэра Тадием Уминским. В этой же компании оказались предприниматель Валерий Храмцов и депутат горсобрания Фатих Мамлеев. «Смычка» состоялась в канун выборов в ЗСО, в которых Фирстов принимает участие, и выборов в горсобрание. В Миассе все только диву даются, зачем Фирстов, никогда себя не проявлявший как оппозиционер, заключил пакт со столь «токсичными» персонами?
Мэр уволил депутата
Мэр Миасса Григорий Тонких уволил с поста руководителя спортшколы депутата Евгения Собинова, уверяют местные СМИ. Собинов был в числе тех депутатов, что сорвали очередную сессию горсобрания. Срыв сессии — традиционная забава миасских депутатов. Поэтому новый демарш никого не удивил. Но увольнение Собинова связали именно с этим.
Исайдеры URA.RU уверяют, что срыв сессии не имел прямого отношения к увольнению. Просто к Собинову скопилось очень много претензий именно как к директору спортшколы и Тонких, наконец-то, проявил волю и принял кадровое решение.
В Карталах начали проверку ДТП с чиновницей
В Карталинском районе рассказывают, что якобы проводится служебная проверка по факту задержания высокопоставленной чиновницы местной администрации за вождение в пьяном виде. Якобы руководитель подразделения после корпоратива села за руль, ее остановили сотрудники ДПС. Говорят, что она как-то попыталась «замять» дело. Сам факт произошел еще зимой, но всплыл только сейчас, добавил инсайдер.
«Содружество» выбивает себе долю на коммунальном рынке
Выходцы из запрещенного по требованию ФСБ и прокуратуры профсоюза «Содружество» во главе с Денисом Гнеушевым продолжают атаку на коммунальные предприятия Челябинска. На них жаловалось руководство управляющей компании «Титан», обслуживающей 130 домов в Ленинском районе. Теперь «содружевцы» вышли в Калининский район. Коммунальщики рассказывают, что те забрали пять домов УК «Титан». Во всех случаях действия агрессоров очень похожи на рейдерские атаки, но в Госжилинспекции к агрессорам относятся лояльно.
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