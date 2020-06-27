Почему Путин доверяет пиар голосования только себе

На этой неделе Владимир Путин каждый день участвовал в публичных событиях Фото: официальный сайт Президента РФ

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин в ежедневном режиме лично пиарит поправки в Конституцию. Меньше, чем за полторы недели, на телевидении вышло сразу два президентских обращения к нации и два телеинтервью с российским лидером. Доверить эту работу другим политикам нельзя, так как среди провластных избирателей стало слишком много «сомневающихся», повлиять на которых может только Путин, считают политологи.

Последнюю неделю президент России ежедневно участвует в публичных мероприятиях. 21 июня на телеканале «Россия» вышло интервью Путина с тележурналистом Павлом Зарубиным. Во время беседы глава государства допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ: «Я не исключаю возможности этого». Все последующие дни были насыщены мероприятиями с участием президента: посещение Главного храма вооруженных сил 22 июня, обращение к гражданам 23 июня, Парад Победы 24 июня, встреча с членами Общественной палаты 25 июня.

Сегодня президент провел онлайн-встречу с волонтерами Фото: Kremlin.ru

Сегодня президент провел онлайн-встречу с волонтерами и добровольцами акции «Мы вместе», которые помогают жителям и врачам в борьбе с пандемией коронавируса. «По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем трем миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе, — инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям», — похвалил президент активистов. В конце Путин пообещал, что государство по достоинству оценит подвиги волонтеров. Например, 19-летней Светланы Анурьевой, которая была смертельно больна раком четвертой степени, но до последнего своего дня помогала нуждающимся ульяновцам.

В воскресенье 28 июня на «России» выйдет еще одно интервью Зарубина с Путиным. Судя по анонсу, в нем глава государства подведет первые итоги борьбы с экономическим кризисом, который он признал «одним из наиболее масштабных», расскажет, как принимались ключевые решения по поддержке населения и как приходилось добиваться выплат врачам. А во вторник 30 июня (за день до основной даты голосования по Конституции) ожидается еще одно обращение Путина к нации. Ранее считалось, что оно пройдет 29 июня, но представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг этот вариант, намекнув на другую дату.

Телеинтервью с президентом выходят две недели подряд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники URA.RU в политической среде отмечают, что подобным образом Путин обращался к нации только в период принятия пенсионной реформы. Но тогда считалось, что Путин принял на себя удар со стороны критиков, чтобы отвести волну недовольства от правительства и премьера Дмитрия Медведева. Сейчас же российский лидер вынужден задействовать личный ресурс, потому что никто из других российских политиков не сможет обеспечить такой же уровень доверия к поправкам в Конституцию среди населения, считает политолог Михаил Карягин.

«Очевидно, что Путин — самый рейтинговый политический актор в стране. За счет своего имиджа и политического веса он влияет на информирование граждан, — сказал Карягин. — Это сугубо прагматичный шаг, для того, чтобы поправки поддержало максимальное количество людей. Ведь ни [премьер Михаил] Мишустин, ни [первый замруководителя администрации президента Сергей] Кириенко не обладают таким авторитетом среди населения».

Голосование по Конституции проходит с особыми мерами безопасности от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с URA.RU добавил, что отсутствие публичной деятельности президента могло бы радикально отразиться на итогах голосования, которое началось 25 июня и закончится 1 июля. Дело в том, что среди провластных избирателей после пенсионной реформы и из-за начавшегося кризиса значительно увеличилось число «сомневающихся», объяснил собеседник агентства.

«Это не небольшой слой людей, который можно игнорировать, это большинство провластного электората — миллионы и миллионы людей, которых необходимо удержать, — полагает Макаркин. — Сомневающиеся все время колеблются — вроде можно поддержать власть, а вроде бы и вопросы к ней есть, особенно, сейчас. Им нужно как можно чаще напоминать, что власть работает, что президент действует».

Политолог Игорь Шатров связывает активное личное участие Путина в продвижении поправок с тем, что глава государства «трепетно» относится к личному проекту. Но Шатров добавил, что впечатление необычной активности президента может быть связано с тем, что российская власть начала переходить от онлайн-совещаний к традиционным формам взаимодействия Путина с обществом (например, как интервью), и на этой неделе оба формата пересеклись.

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