Скандальную девятиэтажку решено полностью ликвидировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя собирается снести девятиэтажную новостройку на улице Крайняя, 5, в которой уже через год после сдачи начали появляться трещины. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который за 119 млн рублей демонтирует дом, свидетельствуют данные из открытых источников. Ранее на расселение жильцов власти уже потратили 330 млн рублей.

Аукцион объявила «Дирекция капитального строительства и жилищной политики Нового Уренгоя». Сейчас идет этап подачи заявок, он продлится полторы недели. «Дата начала работ — с момента заключения контракта, дата завершения работ — до 20 декабря», — говорится в проекте контракта. В настоящий момент, судя по документации аукциона, ни одна компания не объявила о своем участии.

В мэрии Нового Уренгоя URA.RU подтвердили, что на данный момент в здании не осталось жильцов. Все собственники расселены в другие дома.

Новостройку на Крайней, 5, сдали летом 2016 года. Дом строили с долевым участием граждан, возвела его компания «Стройсистема», которая сейчас является банкротом. Уже спустя несколько месяцев после сдачи новоселы начали жаловаться на плохое качество здания. Со временем в стенах квартир начали появляться крупные трещины. В ноябре 2017 года Фонд жилищного строительства ЯНАО объявил, что дом полностью расселят в другие новостройки за счет мэрии Нового Уренгоя.

Обанкротившаяся фирма «Стройсистема» несколько раз оказывалась в центре скандалов. В новостройке на улице Тундровой, 14, в январе 2019 года лопнула уличная стена. Опасным был признан и дом по адресу Крайняя, 9. Фундамент здания был сдан с нарушениями, его признали аварийным.