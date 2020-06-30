Президент Путин нашел новый источник драйва

Новое обращение к нации Владимир Путин записал на фоне Ржевского мемориала советскому солдату Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин нашел новый источник драйва в новом формате общения с народом, считают собеседники URA.RU в политической среде. Глава государства увеличил количество обращений к нации, публичных мероприятий, телеинтервью. Эксперты полагают, что придуманная во время карантина технология может использоваться годами.

Владимир Путин 30 июня обратился к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Во время выступления он подчеркнул: «Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны».

За четыре месяца Владимир Путин записал рекордное количество обращений к нации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодняшнее обращение к нации оказалось уже четвертым с начала эпидемии коронавируса в России (если не считать заявлений на совещаниях в режиме ВКС). 25 марта президент объявил режим выходных дней из-за коронавируса. 2 апреля глава государства продлил карантин, а 23 июня подвел первые итоги борьбы с коронавирусом и мер поддержки населения и бизнеса. Для сравнения, в 2019 году Путин обращался к россиянам только по случаю Нового года, в 2018 году — дважды по поводу президентских выборов и единожды по поводу пенсионной реформы.

Местом для записи речи главы государства 30 июня стала площадка у нового Ржевского мемориала советскому солдату. На фоне 25-метрового памятника глава государства сначала высказался о подвиге сотни тысяч военных Красной армии, сражавшихся под Ржевом в годы Великой Отечественной войны: «Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи».

Голосование по Конституции началось 25 июня, 1 июля — основной день голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переходя к теме поправок в Конституцию президент подчеркнул, что жители голосуют не просто за изменения в Основном законе, а за Россию будущего «с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу». Также Путин напомнил, что обновленный текст Конституции будет принят только при одобрении народом.

«Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в Основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии, — подчеркнул президент. — Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный».

Владимир Путин испытывает драйв от охватываемой аудитории, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интересно, что два последних обращения к нации (23 и 30 июня) Владимир Путин провел с интервалом всего в неделю. В это время президент ежедневно демонстрировал публичную активность: запись двух интервью с журналистом «России» Павлом Зарубиным 21 и 28 июня, посещение Главного храма вооруженных сил 22 июня, Парад Победы 24 июня, встреча с членами Общественной палаты 25 июня.

Собеседники URA.RU в политической среде считают, что публичная активность Путина связана не только с тем, что ситуация в стране обязывает президента быть максимально активным, но и с тем, что он получает удовольствие от такой работы.

Президент получает удовольствие от такой работы, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, он испытывает «драйв» от общения с такой большой аудиторией.

«В связи с эпидемией коронавируса у президента нет возможности ездить по стране и проводить живые встречи с населением. Поэтому был опробован такой формат, и он показал свою эффективность», — объяснил Солонников.

Кроме того, новый формат общения с россиянами стал выполнять для Путина функции общения в социальных сетях, которыми он не пользуется в отличие от западных лидеров, заметил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов: «Этот инструмент понятен людям и дает президенту максимальный охват по стране. Глава государства успокаивает людей, регулярно показывает, что держит ситуацию на контроле. Теперь он может прямо во время общения с людьми раскритиковать чиновников. Таким образом, народ оказался включен в политические процессы».

Путин может вооружиться новой технологией на годы вперед и использовать ее не только во время выборов в Госдуму в 2021-м, но даже во время президентских выборов в 2024-м, не исключает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой отвечал URA.RU, что хотя Владимир Путин и стал чаще появляться на публике благодаря видеосвязи и прямым эфирам, его активность не изменилась по сравнению с докарантинным периодом. По словам Пескова, и до начала эпидемии коронавируса она была на высоком уровне.