Свердловская область меняет свою Конституцию

Заксобрание готовится замахнуться на святое — областной Устав Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправки в Конституцию России, за которые 1 июля проголосовало большинство россиян, повлекут за собой глобальные изменения сначала в федеральном, а затем и областном законодательстве. На Среднем Урале готовятся изменить саму основу регионального правового уклада — Устав Свердловской области, а вслед за ним — еще примерно 100 законов. О том, как будет переформатирована система государственной и муниципальной власти региона, URA.RU рассказали эксперты.

Главная проблема заключается в том, что федеральные законы, с которыми придется увязать областное законодательство, пока не приняты. Конституционные поправки в регионе изучили, но как они будут расшифрованы федеральными законодателями, их областные коллеги пока точно не знают, но уже просчитывают варианты грядущих изменений.

Госорганы получат власть над муниципалитетами. Губернатор Евгений Куйвашев, спикер Людмила Бабушкина и ее первый зам Виктор Шептий на встрече с депутатами местных дум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зависимые муниципалитеты и независимый прокурор

Первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий предположил, что в числе поправок в Устав, над которыми предстоит потрудиться, будет перечень полномочий областной власти, а также муниципалитетов — согласно новому тексту Конституции, органы госвласти получают возможность участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении их должностных лиц. Вслед за изменениями Устава необходимо будет утвердить соответствующий пакет законов.

Действительно, если ранее муниципалитеты были вынесены за скобки властной вертикали, то отныне они будут включены в единую систему публичной власти. Таким образом, глава региона может получить в свои руки мощный инструмент влияния на мэров: теоретически, с неугодными можно будет попрощаться одним росчерком пера. Не исключено также, что эти полномочия отойдут региональному парламенту. Однако рамки этого влияния определяется федеральным законом, который пока не принят.

Глава ГКУ «Уральский институт регионального законодательства» Николай Воронин указал на то, что региональный парламент, вероятнее всего, лишится права согласовывать кандидатуру прокурора Свердловской области — эти полномочия новая редакция Конституции передает Совету Федерации Федерального Собрания РФ. Отсюда следует логичный вывод о том, что глава областного надзорного ведомства потеряет даже намек на зависимость от региональных элит. Можно предположить, что это приведет к усилению поиска коррупционеров в рядах регионального чиновничества.

Плохие новости для сенаторов и Уставного суда

Изменится набор требований к представителям региона в Совфеде, что также необходимо прописать в Уставе. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства. Сенаторам запрещено иметь счета в зарубежных банках и иные активы за пределами РФ. В настоящее время Средний Урал в верхней палате парламента представляют бывший губернатор Эдуард Россель и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В случае продления их полномочий возрастной ценз помехой не будет, внимательнее, однако, свердловские законодатели должны будут посмотреть на активы членов семьи первого главы региона — его дочь живет в Германии. Вполне возможно, что в недалеком будущем вопрос о замене экс-губернатора в Совфеде возникнет вновь. Как сообщало URA.RU, ранее инсайдеры рассказывали о возможном назначении на этот пост председателя свердловского отделения ОНФ Жанны Рябцевой.

Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель ждут, изменятся ли требования к сенаторам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неясной остается судьба Уставного суда Свердловской области. Инстанция, которая обходится областному бюджету в 70 миллионов рублей в год, вынося 3-5 вердиктов, оказалась вообще не учтена в Конституции. Статья о судебной системе содержит исчерпывающий перечень судов, действующих на территории России, и Уставного среди них нет. Региональные законодатели пока не знают, как с этим быть, и ждут разъяснений сверху. «Вряд ли что-то можно комментировать, пока не будет принят федеральный закон о судебной системе и соответствующий областной закон», — заявил собеседник URA.RU в Уставном суде региона. Депутат Заксобрания Михаил Зубарев предположил, что инстанцию могут сохранить, в том числе, преобразовав в областное госучреждение. Его коллега Вячеслав Вегнер называет Уставный суд «рудиментом», функции которого следует передать федеральным судам общей юрисдикции. Он подготовил законопроект по упразднению Уставного суда.

«В новой редакции Конституции РФ нет Уставных судов. Карфаген, стало быть, должен быть разрушен. Область может экономить на этом 70 миллионов рублей в год, мы можем построить минимум два хороших собачьих приюта!» — заявил Вячеслав Вегнер.

А членам коллегии он предложил переквалифицироваться в мировые судьи. Таким образом, норма об Уставном суде в «областной Конституции» тоже подлежит изменению.

Обновленная социальная политика

В этой сфере Николай Воронин надеется на существенное расширение полномочий регионов, особенно в вопросах совместного ведения с Федерацией. В новом тексте Конституции они дополнены ведением сельского хозяйства, организацией молодежной политики, оказанием доступной медицинской помощи, пропагандой здорового образа жизни, защитой семьи, материнства, отцовства и детства, а также института брака, созданием условий для достойного воспитания детей в семье. Сначала полномочия предстоит указать в областном Уставе, а затем по каждому из этих направлений будет принят закон, а точнее — целый пакет законодательных актов, прописывающих полномочия органов госвласти. Кроме того, это повлечет существенные изменения в социальном законодательстве, в том числе, в сфере защиты детей, норм оплаты труда, начисления пенсионных и социальных надбавок.

«Думаю, полномочия регионов будут существенно расширены, особенно в вопросах совместного ведения Федерации и ее субъектов. Однако, как положения Конституции воплотятся в букву конкретного закона, пока сказать трудно. В связи с этим разработкой поправок в региональное законодательство заниматься преждевременно», — убежден Николай Воронин.

Битва за поправки

Между тем, федеральные законодатели только начинают обсуждение новых конституционных законов. Понятно, что проекты уже подготовлены, однако эксперты прогнозируют настоящую битву элит за каждую поправку — ведь важны не только нормы Конституции, но и то, как они воплотятся в конкретных законах. Соответственно, от них будет зависеть укрепление позиций одних групп влияния и ослабление других. По оценке председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, общее число инициированных поправками нормативно-правовых актов составит десятки, если не сотни.

Павел Крашенинников намекает: всему свое время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Есть новые законы, которые нужно разрабатывать. Например, закон о Госсовете. Наверно нам нужно отразить не только, как организуется Госсовет, но и, раз мы в Конституции написали, что он занимается обеспечением организации системы единой публичной власти, — нужно отразить и этот вопрос. Раз уж мы повышенное внимание культуре уделили — закон о культуре у нас старый, еще даже до Конституции 1993 года — нужен новый закон. Закон о правительстве также предстоит менять достаточно сильно. Закон о прокуратуре, закон о статусе судей и так далее, и так далее. Как раз тут наши наработки, которые в рабочей группе [по подготовке поправок в Конституцию] есть, очень пригодятся. Мы часто в дискуссии уходили в детали, процедуры и последствия. И конечно их нужно учитывать при подготовке новых федеральных законов», — заявил URA.RU Павел Крашенинников. «Приземлить» на законодательную базу необходимо и процесс электронного голосования.

«Я считаю, что за этим будущее. Нам надо детально проанализировать, как это происходит в тех регионах, где организован эксперимент. Наши товарищи голосуют, говорят, что это очень удобно», — отметил Павел Крашенинников.

Когда ждать новые законы?

Возможно, у федеральных законодателей есть представление о дедлайне работы по изменению законов, а вот на региональном уровне единое представление о финальных сроках до сих пор отсутствует. «Нам до сентября предстоит откорректировать не только Устав, но и примерно 100 областных законов, так что лето будет жарким», — прокомментировал Виктор Шептий.

Людмила Бабушкина намерена переписывать законы не раньше осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, напротив, уверена, что необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным не нарушит плановой работы парламента, а народные избранники в августе отправятся на традиционные парламентские каникулы. «Мы все успеем, мы двигаемся в плановом режиме. Известно, что хороший закон не терпит суеты. Это не несколько дней, а как минимум, несколько недель или даже месяцев — такое время понадобится на принятие федеральных конституционных законов. А у нас с момента их выхода будет три месяца на приведение регионального законодательства в соответствие», — пояснила Людмила Бабушкина.

Таким образом, работа над областным Уставом и изменением региональных законов может стартовать и во время осенней сессии. Правда, в этом случае парламентариям придется совмещать ее с не менее кропотливым процессом формирования бюджета на 2021 год.