«С каждым днем ситуация все хуже»: в Венгрии рассказали, чем Киеву грозит промедление по мирному соглашению
По словам Сийярто, Киев мог еще в 2022 году подписать стамбульское соглашение и оказаться в лучем положении, чем сейчас
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Ситуация для Киева развивается негативным образом и дальнейшее промедление с принятием мирного соглашения будет иметь еще более неблагоприятные последствия для Украины. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«С каждым днем ситуация становится все хуже, и следующее соглашение тоже будет только хуже [для Украины], поэтому пора принять это соглашение», — сказал Сийярто. Его слова приводит telegram-канал «СМОТРИ».
Он также указал на то, что в 2022 году Украина имела возможность заключить стамбульское соглашение. И это, по мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, могло бы обеспечить ей гораздо более благоприятное положение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс в Стамбуле был остановлен именно по инициативе украинских властей. Он добавил, что с российской стороны не было никакого желания прерывать контакты. Также представитель Кремля добавил, что в настоящее время работа ведется между украинцами и американцами. В основе взаимодействия — проект, предложенный главой Белого дома Дональдом Трампом.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.