«С каждым днем ситуация все хуже»: в Венгрии рассказали, чем Киеву грозит промедление по мирному соглашению

По словам Сийярто, Киев мог еще в 2022 году подписать стамбульское соглашение и оказаться в лучем положении, чем сейчас Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация для Киева развивается негативным образом и дальнейшее промедление с принятием мирного соглашения будет иметь еще более неблагоприятные последствия для Украины. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«С каждым днем ситуация становится все хуже, и следующее соглашение тоже будет только хуже [для Украины], поэтому пора принять это соглашение», — сказал Сийярто. Его слова приводит telegram-канал «СМОТРИ».

Он также указал на то, что в 2022 году Украина имела возможность заключить стамбульское соглашение. И это, по мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, могло бы обеспечить ей гораздо более благоприятное положение.

