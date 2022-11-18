Глава Екатеринбурга готовит увольнения из-за коллапса на дорогах

Под ударом даже вице-мэр, которого боятся топ-чиновники

19 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

От Орлова досталось двум замам — Алексею Бубнову (на фото) и Андрею Корюкову, — а также главам районов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Провал в уборке Екатеринбурга от снега может привести к отставкам среди первых лиц города. Об этом на пятничном совещании своим подчиненным заявил мэр Алексей Орлов, рассказали URA.RU сразу несколько собеседников в муниципальной власти. По словам источников, под разнос попал даже зам Орлова по финансам Андрей Корюков, напрямую за состояние дорог не отвечающий. У претензий к нему есть неожиданная подоплека. Как писало URA.RU, несмотря на очевидно плохой старт зимнего сезона, адские пробки, в которых в часы-пик тонет мегаполис, и экстремально скользкие тротуары, Орлов воздерживался от жестких реплик в адрес руководителей. Постоянные участники совещаний не находили этому объяснения. За две недели в Екатеринбурге выпало на 50% выше месячной нормы осадков, власть не справилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Утром 18 ноября Орлов впервые прошелся по главам районам и своим заместителям — Корюкову и [вице-мэру по благоустройству Алексею] Бубнову. Дал понять, что, если ситуация не будет исправлена в ближайшие дни, последуют кадровые решения. Мне показалось, что говорил он это именно Бубнову», — поделился свидетель разговора. Второй источник уточнил, что угрозу Орлов озвучил не кому-то конкретно, а «всем» — то есть аутсайдеров он пока не выделяет. На совещании также присутствовал представитель ОГИБДД. «Он, как и Орлов, раскритиковал дорожные службы», — добавил собеседник. Отвечая на вопрос, с чем связан выпад Орлова в адрес Корюкова, третий источник заявил: «Не на том экономит». В городской власти есть мнение о необходимости более серьезной финансовой поддержки дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, есть в семи из восьми районов). «Одна из основных причин провала — дефицит кадров. Бюджеты, которые сейчас есть у ДЭУ (в среднем 200-250 млн рублей — прим. URA.RU), не позволяют закрывать нужные позиции. Уже неоднократно звучало, что можно было бы, например, перераспределить в пользу ДЭУ часть средств, идущих на дорожные ремонты», — объяснил статусный городской чиновник. При этом сами главы районов, как правило, «стараются не лезть к Корюкову со своими запросами по ДЭУ». «Потому что некоторые [префекты] — не все, конечно, — боятся, что Корюков сразу отправит к ним финансовую проверку. И выяснится, что часть бюджета уходит не по назначению», — описал обстановку в муниципальной власти источник. Статья по теме Мэр Екатеринбурга поставил чиновникам дедлайн по уборке снега Два других свидетеля, впрочем, не подтвердили, что Корюкову досталось за чрезмерную экономию. «Глава его вообще упомянул в самом конце. Когда выяснилось, что Корюков никак не может согласовать постановление об эвакуации бесхозных автомобилей, мешающих проезду [уборочной] техники», — прокомментировал один из них. «Вопрос был по деньгам и оперативному взаимодействию [Корюкова] с Бубновым», — конкретизировал четвертый источник. В пресс-службе мэрии корреспонденту подтвердили, что Орлов «раскритиковал коммунальщиков за уборку города от снега». «В первую очередь — за уборку и противогололедную обработку тротуаров и других пешеходных зон, поскольку большинство обращений от горожан поступило именно по состоянию этих участков. Глава поручил увеличить темпы уборки», — говорится в ответе. Важное уточнение: по статистике, озвученной Орлову городским комитетом по благоустройству, в аналогичный период 2021 года «жалоб от жителей, качающихся уборки, было в разы больше». В своих «Итогах недели» (публикуются каждую пятницу в telegram-канале Орлова) мэр 18 ноября заявил, что сейчас власти «анализируют выявленные недостатки, обсуждают варианты их устранения». В середине недели он обещал, что ситуация на улицах Екатеринбурга выправится к 23 ноября.

Провал в уборке Екатеринбурга от снега может привести к отставкам среди первых лиц города. Об этом на пятничном совещании своим подчиненным заявил мэр Алексей Орлов, рассказали URA.RU сразу несколько собеседников в муниципальной власти. По словам источников, под разнос попал даже зам Орлова по финансам Андрей Корюков, напрямую за состояние дорог не отвечающий. У претензий к нему есть неожиданная подоплека. Как писало URA.RU, несмотря на очевидно плохой старт зимнего сезона, адские пробки, в которых в часы-пик тонет мегаполис, и экстремально скользкие тротуары, Орлов воздерживался от жестких реплик в адрес руководителей. Постоянные участники совещаний не находили этому объяснения. «Утром 18 ноября Орлов впервые прошелся по главам районам и своим заместителям — Корюкову и [вице-мэру по благоустройству Алексею] Бубнову. Дал понять, что, если ситуация не будет исправлена в ближайшие дни, последуют кадровые решения. Мне показалось, что говорил он это именно Бубнову», — поделился свидетель разговора. Второй источник уточнил, что угрозу Орлов озвучил не кому-то конкретно, а «всем» — то есть аутсайдеров он пока не выделяет. На совещании также присутствовал представитель ОГИБДД. «Он, как и Орлов, раскритиковал дорожные службы», — добавил собеседник. Отвечая на вопрос, с чем связан выпад Орлова в адрес Корюкова, третий источник заявил: «Не на том экономит». В городской власти есть мнение о необходимости более серьезной финансовой поддержки дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, есть в семи из восьми районов). «Одна из основных причин провала — дефицит кадров. Бюджеты, которые сейчас есть у ДЭУ (в среднем 200-250 млн рублей — прим. URA.RU), не позволяют закрывать нужные позиции. Уже неоднократно звучало, что можно было бы, например, перераспределить в пользу ДЭУ часть средств, идущих на дорожные ремонты», — объяснил статусный городской чиновник. При этом сами главы районов, как правило, «стараются не лезть к Корюкову со своими запросами по ДЭУ». Два других свидетеля, впрочем, не подтвердили, что Корюкову досталось за чрезмерную экономию. «Глава его вообще упомянул в самом конце. Когда выяснилось, что Корюков никак не может согласовать постановление об эвакуации бесхозных автомобилей, мешающих проезду [уборочной] техники», — прокомментировал один из них. «Вопрос был по деньгам и оперативному взаимодействию [Корюкова] с Бубновым», — конкретизировал четвертый источник. В пресс-службе мэрии корреспонденту подтвердили, что Орлов «раскритиковал коммунальщиков за уборку города от снега». «В первую очередь — за уборку и противогололедную обработку тротуаров и других пешеходных зон, поскольку большинство обращений от горожан поступило именно по состоянию этих участков. Глава поручил увеличить темпы уборки», — говорится в ответе. Важное уточнение: по статистике, озвученной Орлову городским комитетом по благоустройству, в аналогичный период 2021 года «жалоб от жителей, качающихся уборки, было в разы больше». В своих «Итогах недели» (публикуются каждую пятницу в telegram-канале Орлова) мэр 18 ноября заявил, что сейчас власти «анализируют выявленные недостатки, обсуждают варианты их устранения». В середине недели он обещал, что ситуация на улицах Екатеринбурга выправится к 23 ноября.